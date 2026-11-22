Un video al ritmo de Mariana conta, la canción infantil brasileña que cuenta del uno al cinco, se viralizó en las redes sociales tras la caída del "Galo" por 2-0 ante el "Xeneize" en Barranquilla, donde apenas registró 2 remates al arco y encadenó su tercera final continental perdida en años seguidos

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Ni bien el árbitro confirmó la derrota del Atlético Mineiro ante Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, las redes sociales en Brasil se llenaron de comentarios sobre un video que ya circula como el resumen más cruel de los últimos tres años del “Galo”. Un montaje creado por torcedores del Cruzeiro que, al ritmo de la canción infantil Mariana conta, enumera las cinco finales consecutivas que perdió el conjunto de Belo Horizonte entre noviembre de 2024 y la de 2026.

El video, que se viralizó en cuestión de horas tras la caída del equipo mineiro por 2-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, funciona como una ronda de burlas estructurada. La “Mafia Azul” aprovechó la lógica acumulativa de la canción —en la que la voz infantil va contando del uno al cinco mientras el coro festeja “¡Ana, viva Mariana, viva Mariana!”— para ir enumerando, uno por uno, cada subcampeonato (“vice”) que acumuló el Atlético desde finales de 2024.

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El quinto y último capítulo del montaje corresponde, precisamente, a la derrota más reciente. El video cierra con un gol de Boca Juniors contra el Mineiro: el plantel “Xeneize”, con su indumentaria azul y oro, levanta el trofeo de la Sudamericana. La pantalla se llena de los cinco carteles de “Vice” acumulados, y la secuencia culmina con la imagen del arquero del Mineiro, Everson, lamentándose en el campo.

En Barranquilla, Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos y Miguel Merentiel sentenció el encuentro al inicio del segundo tiempo, a los 48′. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez apenas registró dos remates al arco en los 90 minutos, en lo que fue su tercera final continental perdida en años consecutivos. En ese momento fue cuando los hinchas del rival se comenzaron a mofar en redes sociales con la frase “É Penta”, haciendo alusión a la quinta final en la que el Galo no puede cosechar un título.

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Cómo le fue a Atlético Mineiro en sus anteriores finales

El "Galo" perdió cinco finales consecutivas entre 2024 y 2026, ante Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Lanús y Boca Juniors (Reuters)

Los cinco subcampeonatos que enumera el video no son un relato humorístico: son un registro factual. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026, el Atlético Mineiro disputó y perdió cinco finales oficiales.

La primera llegó el 3 y 10 de noviembre de 2024, en la Copa de Brasil ante Flamengo, con un resultado global de 1-4. En la ida, disputada en el Maracaná, el conjunto carioca se impuso 3-1 con un doblete de Gabriel Barbosa y un tanto de Giorgian de Arrascaeta; Alan Kardec descontó para el Galo. En la vuelta, en la Arena MRV de Belo Horizonte, Mineiro cayó 0-1 con un gol de Gonzalo Plata en el tramo final.

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El segundo subcampeonato llegó apenas tres semanas después, el 30 de noviembre de 2024: Copa Libertadores ante Botafogo, en el Estadio Monumental, con resultado 1-3. El Galo jugó prácticamente todo el partido con un hombre de más, tras la expulsión de Gregore (Botafogo) al minuto de juego, pero el conjunto carioca igual se adelantó 2-0 en el primer tiempo mediante Luiz Henrique y Alex Telles (de penal). Eduardo Vargas descontó al inicio de la segunda mitad, pero Júnior Santos liquidó el encuentro en el tiempo añadido.

La tercera derrota en una final fue el 8 de marzo de 2026, en el Campeonato Mineiro ante Cruzeiro, con un 0-1 en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. El gol decisivo lo anotó Kaio Jorge.

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Mientras que el cuarto subcampeonato se produjo el 22 de noviembre del año pasado, en la Copa Sudamericana ante Lanús, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos y en el tiempo suplementario; en la tanda de penales, Lanús se impuso 5-4.

La escandalosa final entre el Galo y Cruzeiro

Los equipos se enfrentaron en la final del Mineirao

De los cinco subcampeonatos, el que registró el final de partido más agitado fue precisamente el Campeonato Mineiro 2026 ante el clásico rival. La definición en el Mineirão debió ser interrumpida durante más de 10 minutos en el tiempo suplementario por una pelea generalizada que involucró a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, y requirió la intervención de la Policía Militar.

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El detonante fue un choque entre el mediocampista Christian (Cruzeiro) y el arquero Everson (Atlético Mineiro) en el área grande. La respuesta del guardameta desencadenó la reacción de varios jugadores del Cruzeiro: el argentino Lucas Romero le propinó una patada a Everson, quien ya había recibido un golpe de Matheus Henrique. Del lado del Mineiro, Lyanco intercambió golpes con el volante Gérson y recibió una patada del arquero del Cruzeiro, Cássio, quien había intentado enfrentarlo previamente.

Hulk también tuvo protagonismo en los incidentes: el delantero fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba, quien a su vez respondió con puñetazos y llegó a patear al atacante Kaio Jorge. Los equipos de seguridad y la Policía Militar tuvieron que intervenir para separar a los futbolistas y permitir que el partido llegara a su fin.

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El árbitro Matheus Candançan, árbitro único en la designación del encuentro, optó por no expulsar a ninguno de los involucrados en la trifulca, una decisión que quedó en el centro del debate posterior. Días más tarde, el próximo compromiso para el Cruzeiro era visitar al Flamengo el miércoles 11 de marzo por la quinta fecha del Brasileirao, mientras que el Galo debía enfrentar ese mismo día al Internacional de Porto Alegre.