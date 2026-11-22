El exarquero y la influencer coincidieron en una salida de compañeros de MasterChef Celebrity. Las imágenes de su complicidad despertaron rumores en las redes, luego de la separación de la hija de Ricardo Fort (Video: X)

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Un video de una salida nocturna de integrantes de MasterChef Celebrity mostró a Pablo Migliore junto a Marta Fort y generó comentarios en redes por un gesto del exarquero con su alianza. Las imágenes fueron registradas durante una cena y el recital de Mala Fama en Tropitango Bailable, en General Pacheco, partido de Tigre.

El encuentro formó parte de una salida grupal de los participantes del reality de Telefe. El grupo compartió una cena en el boliche antes de presenciar el show de la banda liderada por Hernán Coronel, quien también integra el certamen gastronómico.

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Además de Fort y Migliore, asistieron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros concursantes. La noche transcurrió entre música, baile y videos que luego circularon en las redes sociales.

La salida de Pablo Migliore y Marta Fort despertó rumores en las redes sociales (X, Fede Flowers)

Uno de esos registros, difundido por el periodista Fede Flowers en X, mostró al exarquero cerca de Fort mientras ambos conversaban y se abrazaban. En un momento, Migliore realizó un movimiento que parte de los usuarios interpretó como si intentara quitarse la alianza para arrojarla.

El exfutbolista no explicó públicamente el significado del gesto, por lo que las versiones que circularon se apoyaron en las imágenes y en la lectura de los usuarios. Mientras algunos cuestionaron la actitud, otros sostuvieron que pudo haber sido una broma dirigida al público presente.

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La cercanía entre ambos despertó especulaciones sobre un posible vínculo. La salida, además, se dio pocos días después de que Marta Fort confirmara que había terminado su relación con Juan Manuel Ramírez. Mientras que el exdeportista está casado con Natalia Brucki, su esposa desde hace 18 años.

Tras su separación, Marta Fort compartió una noche con Pablo Migliore y hubo polémica

Hace menos de una semana, la influencer comunicó en sus historias de Instagram que estaba nuevamente soltera. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió.

Más tarde, Fort amplió sus motivos en una entrevista con SQP (América TV). “¿Por qué voy a duelar a alguien que tampoco me daba ese espacio? No le gustaba la llamada, no le gustaba mi trabajo. No le dio la talla”, afirmó sobre la relación.

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También señaló que Ramírez le había hecho reclamos vinculados con su actividad laboral y su exposición. “Soy mucho plato para un pibe inseguro”, expresó al referirse al final del noviazgo.

Marta Fort confirmó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez tras poco más de dos meses de noviazgo

Por su parte, el joven empresario habló sobre la ruptura en Intrusos y dijo que el desenlace fue consecuencia de “una sumatoria de cosas”. Según explicó, algunas diferencias económicas y el ritmo de vida de Fort le generaban inseguridad. Mencionó, entre otros puntos, las salidas a comer a lugares costosos como un aspecto que le resultaba difícil de sostener.

La relación entre Fort y Ramírez se había iniciado meses atrás, luego de que se conocieran durante un casting amoroso realizado en el programa de streaming Blender At Night. Tras un viaje a Miami, oficializaron el noviazgo el 11 de septiembre. La separación se hizo pública apenas cuatro días antes de la salida de Marta Fort a Tropitango con sus compañeros de MasterChef Celebrity.

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En la publicación con la que informó la separación, la hija de Ricardo Fort también aludió al origen de la relación y mencionó a Blender At Night, el ciclo donde se había producido el primer acercamiento con Ramírez. “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”, escribió, con una referencia al formato que había reunido a la pareja meses antes.

La influencer comunicó en redes que volvió a estar soltera y apuntó contra las inseguridades en la pareja

Ramírez dio una explicación diferente sobre el impacto de las diferencias cotidianas en el vínculo. En declaraciones a Intrusos, dijo que se sentía “entre comillas, inseguro” porque atravesaba un momento económico distinto al de Fort. Como ejemplo, mencionó las salidas gastronómicas de la influencer y afirmó que podían costar entre USD 500 y USD 1.000 por comida.

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Antes de la salida a Tropitango, también habían circulado versiones sobre la vida sentimental de Marta Fort por su cercanía con Nazareno Casero, otro de sus compañeros de MasterChef Celebrity. El actor se refirió a ella como “una de las mujeres más lindas del país”, aunque no confirmó que existiera una relación entre los dos.

En ese contexto, el video con Migliore sumó nuevas interpretaciones en las redes. Ni Fort ni Migliore se pronunciaron sobre los rumores, y la única información confirmada sobre esa noche es que participaron de una reunión grupal de los concursantes del programa, con una cena y el recital de Mala Fama en Pacheco.

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