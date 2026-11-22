Sepultaron con honores a militar salvadoreño muerto durante misión en Haití. Video cortesía ciudadana: William Voltaire.

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El Salvador despidió este domingo al teniente de transmisiones Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres militares que murieron al manipular explosivos en un campamento en Haití, según informó la agencia de prensa internacional, EFE.

El sepelio se realizó en el distrito de Olocuilta, al sureste de San Salvador, en el departamento de La Paz, con honores militares y la asistencia de familiares, amigos, compañeros de armas y altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El cuerpo de Santos Palacios había llegado al país el sábado, de acuerdo con medios locales.

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“Sé que mi hijo tenía temor de Dios, pero como le digo a Dios, ‘gracias’, porque Él lo permitió así. Estas son mis palabras”, pronunció su madre del militar en el sepelio.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, expresó a los familiares del oficial que su muerte representa “un dolor”, aunque sostuvo que para el país fue “un honor haber tenido una persona que es un ejemplo para la patria”, según recogió EFE.

El ministro de Defensa de El Salvador, Francis Merino Monroy, conversa con un familiar del teniente Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres soldados salvadoreños fallecidos en una explosión en Haití, tras su funeral en Olocuilta, El Salvador, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/José Cabezas

Durante la ceremonia, otro integrante de la Fuerza Armada definió la labor del teniente como una expresión de “deber, honor y abnegación” y señaló que quienes compartieron misiones con Santos Palacios fueron testigos de su “temple inquebrantable”.

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El episodio es el primer incidente con fallecidos y heridos entre las fuerzas salvadoreñas desde el despliegue de un contingente de más de 2.000 uniformados en territorio haitiano. La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó el 20 de noviembre que cuatro de sus efectivos resultaron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos del contingente.

El primer reporte oficial indicó que dos militares habían muerto y otros dos resultaron heridos.

Según la información disponible, los militares participan en la búsqueda de cuatro técnicos de aviación salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el 18 de octubre. El contingente también ha apoyado operativos contra las pandillas y acciones para recuperar zonas bajo control de grupos armados.

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Soldados salvadoreños montan guardia durante el funeral del teniente Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres soldados salvadoreños fallecidos en una explosión en Haití, en Olocuilta, El Salvador, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/José Cabezas

Bukele reforzó el despliegue para buscar a cuatro salvadoreños desaparecidos

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó el sábado por la noche que el presidente Nayib Bukele reforzó la operación militar en Haití para localizar y rescatar a los cuatro técnicos secuestrados por pandillas. La comunicación oficial no precisó el número de efectivos adicionales ni las zonas de operación.

El contingente salvadoreño incluye integrantes de fuerzas especiales y, de acuerdo con EFE, es el mayor enviado por un país a Haití desde el fin de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que operó entre 2004 y 2017.

Haití atraviesa una crisis de seguridad en la que fuerzas nacionales y extranjeras llevan a cabo operaciones contra las bandas armadas que controlan amplios sectores de Puerto Príncipe y otras áreas del país caribeño.

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Familiares participan en el funeral del teniente Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres soldados salvadoreños fallecidos en una explosión en Haití, en Olocuilta, El Salvador, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/José Cabezas

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas entre enero y septiembre de 2026 por la violencia de las pandillas, que adaptaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad.