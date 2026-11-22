Excepto en Neuquén, todas las provincias acumulan más bajas que altas desde la llegada de Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantidad de empresas registradas en la Argentina se redujo de manera sostenida desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, pero el impacto no fue igual en todo el país. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el universo pasó de 512.357 firmas en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026, lo que implica una pérdida acumulada de 32.290 empresas.

Solo en lo que va de 2026 se perdieron 10.095 firmas. Además, todos los meses del año tuvieron saldo negativo, con retrocesos que fueron desde 257 empresas en febrero hasta 2.371 en mayo.

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En términos absolutos, un relevamiento del Estudio Broda con base en datos de la SRT, que compara julio de 2026 con noviembre de 2023, muestra que las mayores pérdidas se concentran en las jurisdicciones más pobladas. La provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 9.151 empresas menos, seguida por Córdoba (4.851), la Ciudad de Buenos Aires (3.854), Santa Fe (3.256) y Mendoza (1.641).

En otro extremo del ranking se encuentra Neuquén, la única provincia que logró sumar empresas durante la actual gestión de Gobierno. En total abrieron 59 compañías desde noviembre de 2023, un resultado que fue apalancado por el crecimiento de la actividad económica en esa jurisdicción, siempre de la mano del desarrollo de Vaca Muerta.

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Entre las que sí cayeron, la menor caída medida en cantidad de firmas fue de Formosa, con 206 empresas menos. Luego aparecen Tucumán (-238) y Jujuy (-260).

Las que más perdieron en relación a su tamaño

En un escenario de caída generalizada, es lógico que la mayor cantidad de cierres se concentren en las provincias que más firmas registradas tienen. La cuenta cambia cuando no se mida la baja en cantidad de empresas, sino en términos porcentuales.

Un informe de Politikon Chaco elaborado con estadísticas de la SRT actualizadas a agosto de este año, indica que La Rioja registró la mayor baja, con una pérdida del 18,4% desde noviembre de 2023. Le siguieron Tierra del Fuego (-16,6%), Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%). En total, ocho jurisdicciones acumularon caídas de dos dígitos en el período.

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El contraste es nítido entre las diferentes formas de medición. Formosa, por ejemplo, figura entre las provincias con menor pérdida absoluta, pero su caída porcentual acumula más del 10% desde el arribo de Milei.

Las bajas de último mes

Un informe elaborado por Fundar, con datos correspondientes a agosto, indica que 16 de las 24 provincias registraron una caída intermensual en la cantidad de empresas. Las más afectadas fueron Tierra del Fuego (-1,5%, 33 empresas), San Luis (-0,7%, 33 empresas) y Santa Cruz (-0,7%, 25 empresas).

Por sectores, 10 de las 18 actividades relevadas perdieron firmas en el mes. Los mayores retrocesos se dieron en agua y residuos (-0,9%, 10 empresas), transporte y almacenamiento (-0,4%, 129 empresas) e industria manufacturera (-0,2%, 99 empresas).

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De todas formas, es importante aclarar que los datos publicados por la SRT no siempre reflejan el cierre de empresas y, por lo tanto, pueden resultar algo exagerados. Los números tienen que ver con el registro de aportes por parte de las compañías, que no necesariamente están asociados al despido de empleados o al cese de la firma. De todos modos, las cifras reflejan una tendencia negativa.

El problema, más en las aperturas que en los cierres

Estudios recientes del Centro de Empresa y Crecimiento (CEC) del IAE Business School de la Universidad Austral sobre creación y destrucción de empresas indican que el problema de la Argentina en las últimas décadas parece estar más en la debilidad o falta de dinamismo en la apertura de nuevas firmas que en los datos de cierres. El análisis se apoya en registros del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo hasta el primer trimestre de 2026.

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Para los especialistas, el déficit se explica en parte con el bajo ritmo de apertura de empresas. (Despegar)

En ese trimestre, 18.692 empresas empleadoras dejaron de declarar personal y se registraron 14.405 aperturas, con un saldo de 4.287 firmas menos, equivalente al 0,7% del stock. Juan Pablo Filippini, colaborador científico del IAE y miembro del CEC, sostiene que los datos no muestran una aceleración extraordinaria de los cierres durante los primeros nueve trimestres del gobierno de Milei respecto de períodos equivalentes de las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri.

Según el análisis, “la diferencia no equivale a afirmar que todos los empleos perdidos correspondan a cierres definitivos ni que las nuevas empresas tengan el mismo tamaño que las que se retiran”, aunque confirma que el universo de empleadores se achicó. Para Filippini, la cuestión no es solo cuántas empresas cierran, sino por qué se forman tan pocas nuevas.

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El primer informe del CEC, dirigido por Roberto Vassolo, marca además una brecha entre actividad y empleo: entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el PBI real creció 5,8%, mientras que el empleo registrado total y el empleo privado registrado cayeron cerca de 4 por ciento. En ese marco, el documento plantea que “la estabilidad macroeconómica necesita complementarse con condiciones para invertir, abrir firmas, capacitar trabajadores y expandir actividades”.

La densidad empresarial también aparece en la discusión de largo plazo. Un estudio publicado en 2023 por el economista Hugo Hopenhayn, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señala que la Argentina pasó de 0,11 empresas por empleado a 0,085 en 25 años, una caída cercana al 20 por ciento. Según las elasticidades consideradas en ese trabajo, esa reducción podría haber restado entre 3% y 6,6% a la productividad total de los factores.

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