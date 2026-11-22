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Julián Álvarez repartió dos asistencias y fue una de las piezas centrales de la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 ante Getafe en el estadio Coliseum, por la fecha 13 de La Liga, que le permitió al Colchonero sostenerse tercero en la clasificación con 31 puntos. El delantero regresó al equipo madrileño después de los amistosos de la selección argentina y participó de manera directa en los dos primeros goles de una actuación que terminó con dominio visitante.

El atacante de 26 años surgido de River Plate contribuyó primero en la apertura del marcador y más tarde en el segundo tanto, ambos durante una primera parte en la que el conjunto dirigido por Diego Simeone controló la pelota, avanzó sobre el campo rival y redujo al equipo local a una defensa sostenida por las intervenciones de David Soria. Álvarez, además, dispuso de ocasiones propias y exigió al arquero en más de una oportunidad.

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El primer golpe llegó a los 10 minutos. Luego de un envío al área, Julián bajó la pelota y descargó hacia Álex Baena, quien recibió fuera del área y resolvió con un remate potente junto al primer palo. El disparo dejó sin respuesta al arquero y le dio ventaja al Atlético en un tramo en el que el Getafe no lograba recuperar la iniciativa.

Julián Álvarez brindó dos asistencias para el triunfo 3-0 frente al Getafe (REUTERS/Susana Vera)

Dos minutos después, el delantero argentino quedó con una posibilidad clara para ampliar la diferencia, pero Soria respondió con una atajada. La presión del visitante continuó y Álvarez volvió a probar desde media distancia a los 17 minutos, aunque el arquero local consiguió desviar el intento para sostener a su equipo dentro del partido.

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La segunda asistencia del duelo nació de un córner. A los 29 minutos, el delantero ejecutó un centro cerrado que complicó la salida de Soria, quien no consiguió despejar la pelota. Johnny Cardoso apareció dentro del área y empujó la pelota con la rodilla para establecer el 2-0, una diferencia que reflejaba la superioridad del Atlético.

El exdelantero de River Plate encadenó una nueva actuación destacada tras sus goles con Argentina (REUTERS/Susana Vera)

El Colchonero mantuvo el control hasta el descanso y generó más situaciones. El complemento no modificó el desarrollo. El Atlético sostuvo su dominio y acumuló ataques ante un Getafe que se respaldó en Soria bajo los tres palos. Álvarez completó 75 minutos antes de dejarle su lugar a Alexander Sørloth. Tras su ingreso, el delantero noruego provocó un penal que Alejandro Grimaldo convirtió para cerrar el 3-0. En el plantel visitante, Juan Musso permaneció entre los suplentes y Cristian Romero siguió el encuentro fuera de la cancha, tras perderse cinco partidos por una lesión. En el Getafe, Zaid Romero fue titular.

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La actuación de Álvarez prolongó un tramo de recuperación personal. Días antes, había marcado dos goles en el 7-0 de Argentina ante Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba, resultado con el que el seleccionado de Lionel Scaloni cerró su actividad amistosa del año. Con esa producción, el atacante alcanzó 19 goles en 64 partidos con la camiseta albiceleste.

El argentino también había marcado en la derrota por 2-1 frente a Uruguay, en el inicio de la fecha FIFA. Antes de sumarse a la Selección, cortó una sequía de casi seis meses sin convertir para el Atlético con un gol ante Stuttgart por la Champions League y luego anotó el tanto del triunfo por 1-0 frente a Deportivo La Coruña. Las dos asistencias ante Getafe confirmaron su influencia en un equipo que volvió a encontrar respuestas ofensivas con él como protagonista.

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