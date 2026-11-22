El piloto y el copiloto suelen comer platos distintos para reducir el riesgo de que ambos se intoxiquen durante el vuelo (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cuando se sirve un almuerzo o una cena en la cabina de mando, el piloto y el copiloto suelen elegir platos diferentes. La Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil de Australia recomienda esta precaución antes y durante el vuelo para reducir el riesgo de que un alimento contaminado incapacite a ambos. Si uno se enferma, el otro puede mantener el control de la aeronave y dirigirse a un aeropuerto adecuado.

Los procedimientos varían según la compañía. Un informe de investigación aeronáutica recoge el caso de un operador cuyo manual indicaba que el capitán y el primer oficial debían elegir comidas distintas si había más de una opción. Cuando ambos recibían el mismo tipo de menú del mismo proveedor, tenían que comer con al menos 30 minutos de diferencia.

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El desayuno que provocó una intoxicación masiva en 1975

En febrero de 1975, un vuelo chárter que viajaba de Tokio a Copenhague hizo escala en Anchorage, Alaska. Durante el tramo hacia Dinamarca, se sirvió un desayuno con omelette y jamón. Poco antes del aterrizaje, varios pasajeros empezaron a sentir náuseas y dolor abdominal. Al llegar, más de 140 pasajeros fueron hospitalizados, según un informe de los CDC.

En 1975, un brote de intoxicación alimentaria en un vuelo de Tokio a Copenhague dejó a más de 140 pasajeros hospitalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, publicada en The Lancet, señaló al jamón como el probable origen del brote. Los investigadores encontraron la misma bacteria en muestras de personas enfermas, restos de comida y lesiones en los dedos de un cocinero que había manipulado el alimento. Antes de servirse, el desayuno había permanecido durante 14 horas a temperatura ambiente.

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La comida puede parecer menos sabrosa en el avión

Un trabajo encargado por Lufthansa al Instituto Fraunhofer examinó cómo cambian los sabores en condiciones de vuelo. Según los datos difundidos por la compañía, el dulzor puede percibirse entre un 15% y un 20% menos, mientras que la intensidad de lo salado puede disminuir hasta un 30%. Esas diferencias se tienen en cuenta al diseñar las recetas que se sirven a bordo.

Las reglas sobre alcohol y descanso de los pilotos

En Estados Unidos, la normativa federal prohíbe que un tripulante desempeñe sus funciones dentro de las ocho horas posteriores al consumo de alcohol, mientras esté bajo sus efectos o si registra una concentración de 0,04 o superior en una prueba de sangre o aliento. Algunas compañías han aplicado márgenes más amplios.

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United Airlines, por ejemplo, amplió de 8 a 12 horas el período de abstinencia exigido a sus pilotos en 2019, de acuerdo a la normativa de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En algunos vuelos de larga duración, la aerolínea incorpora pilotos adicionales para organizar relevos. La FAA también contempla áreas de descanso a bordo para esas operaciones. En las configuraciones típicas del Boeing 787, el compartimento de los pilotos está ubicado por encima de la cabina de pasajeros y cuenta con dos literas y un asiento.