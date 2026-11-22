La reserva de folículos ováricos disminuye a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La menopausia no llega a una edad idéntica para todas las mujeres. Detrás de esa diferencia existe un proceso biológico de larga duración: la reserva de folículos ováricos disminuye con el tiempo hasta que cesa la función menstrual. Un estudio publicado en 2025 por investigadores de Estados Unidos revisó los cálculos usados para representar esa pérdida y mostró que las matemáticas pueden describir con mayor precisión cómo varía la edad de la menopausia.

El aporte no es una herramienta que anticipe de manera individual cuándo tendrá lugar la última menstruación ni una indicación para modificar tratamientos. Su función es otra: traducir mecanismos biológicos y datos disponibles a modelos matemáticos que permitan evaluar hipótesis, detectar errores en estimaciones previas y precisar qué factores explican las diferencias entre trayectorias reproductivas. La investigación, publicada en Bulletin of Mathematical Biology , fue realizada por Sean D. Lawley, de la Universidad de Utah, Nanette Santoro, de la Universidad de Colorado, y Joshua Johnson.

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El enfoque aporta una perspectiva distinta porque la menopausia suele abordarse a partir de síntomas, hormonas o tratamientos, mientras que los modelos cuantitativos examinan una pregunta anterior: cómo se agota la reserva ovárica y por qué ese recorrido presenta variaciones. La respuesta no reduce la experiencia de cada mujer a una fórmula, pero permite distinguir entre una estimación poblacional y una predicción clínica individual.

El modelo matemático analiza cómo se agota la reserva ovárica

La transición hacia la menopausia incluye la reducción folicular estimada junto con variaciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los folículos son pequeñas estructuras del ovario que contienen óvulos inmaduros. La investigación modela su disminución a lo largo de la vida reproductiva y trata el proceso como estocástico, es decir, incorpora la variabilidad y la probabilidad en vez de suponer que todos los folículos se pierden al mismo ritmo. Según el estudio publicado en Bulletin of Mathematical Biology, esta perspectiva permite calcular una distribución de posibles edades de menopausia y no solo un valor promedio.

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La principal corrección del trabajo recae sobre un modelo que formulaba conclusiones sobre la edad de la menopausia en distintas poblaciones. Lawley, Santoro y Johnson identificaron un error que, de acuerdo con su análisis, invalidaba esas afirmaciones. A partir de esa revisión, ubicaron el modelo dentro de una línea de investigaciones previas sobre envejecimiento ovárico y aplicaron métodos de análisis estocástico y de teoría de valores extremos.

La teoría de valores extremos se usa para estudiar resultados situados en los límites de una distribución. En este caso, sirve para representar el momento final de un proceso de pérdida folicular. Los autores desarrollaron una nueva fórmula para estimar la edad esperada de la menopausia y señalaron que mejora una aproximación heurística anterior dentro del modelo revisado. También obtuvieron estimaciones de la distribución completa de edades y de sus indicadores estadísticos. Ese avance matemático no equivale a una herramienta clínica para calcular la fecha de menopausia de una persona.

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Los seguimientos y las simulaciones muestran por qué no existe una única trayectoria

La revista Bulletin of Mathematical Biology publicó una investigación fundamentada en un modelo matemático de biología reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos matemáticos adquieren utilidad cuando se contrastan con observaciones a largo plazo. El Estudio de Salud de las Mujeres en Todo el País, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, sigue a más de 3.300 mujeres que tenían entre 42 y 52 años al momento de su incorporación. La iniciativa registra cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales durante la transición menopáusica.

La institución define la menopausia como el cese de los ciclos menstruales durante 12 meses consecutivos. Esa definición clínica marca un punto del proceso, pero las variaciones hormonales y los síntomas pueden presentarse en secuencias distintas. Por eso, los datos reunidos durante años permiten estudiar patrones, sin presentar esos patrones como una regla que se aplique a cada caso.

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Un análisis de ese seguimiento, publicado en la revista Menopause, examinó a 1.407 participantes que tuvieron una menopausia natural y no usaban terapia hormonal. Los investigadores agruparon la evolución de la hormona foliculoestimulante, los síntomas vasomotores, como los sofocos, y los problemas de mantenimiento del sueño. El resultado fue la identificación de cinco trayectorias diferenciadas, una señal de que los cambios hormonales y sintomáticos no se presentan de manera uniforme.

La modelización también se utiliza para probar escenarios teóricos antes de trasladarlos a la práctica clínica. Un trabajo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology calculó cuánto podría demorarse la menopausia mediante la criopreservación y el trasplante de tejido ovárico. El modelo consideró la edad de extracción, la proporción de tejido conservado, la cantidad de trasplantes y la supervivencia de los folículos luego del procedimiento.

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En uno de los supuestos evaluados, conservar el 25 por ciento de la corteza ovárica a los 25 años y alcanzar una supervivencia del 40 por ciento de los folículos tras el trasplante se asoció con una demora calculada de alrededor de 11,8 años cuando se contemplaba un único procedimiento. Esos valores provienen de una simulación basada en parámetros biológicos, por lo que no demuestran un tratamiento establecido para retrasar la menopausia.