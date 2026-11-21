La demanda de flujo sanguíneo por cada kilogramo de tejido graso incrementa la carga de trabajo del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El vínculo entre el peso corporal y la salud cardiovascular no se limita a una cifra en la balanza. El exceso de tejido graso puede exigir un mayor esfuerzo al corazón, alterar la circulación y asociarse con condiciones que afectan los vasos sanguíneos, como la presión arterial elevada, cambios en el colesterol y niveles altos de glucosa en sangre.

La distribución de la grasa también forma parte de esa relación. Su acumulación en la zona abdominal se asocia con un mayor riesgo cardiometabólico, ya que puede favorecer procesos inflamatorios y alterar el funcionamiento del metabolismo.

PUBLICIDAD

Las pérdidas moderadas de peso se vinculan con cambios en indicadores cardíacos

La American Heart Association indicó que el exceso de peso puede influir en el corazón. Francisco López-Jiménez, cardiólogo preventivo de la Mayo Clinic, explicó que cada kilogramo de grasa requiere flujo sanguíneo para mantenerse. Con el tiempo, esa demanda adicional puede aumentar la carga de trabajo del corazón.

La presión arterial sistólica disminuye aproximadamente un punto por cada kilogramo de peso corporal perdido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también señaló que la grasa corporal acumulada alrededor de la cintura puede afectar la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el colesterol y la función renal.

Ian Neeland, cardiólogo y profesor asociado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, afirmó en diálogo con la American Heart Association que la grasa ubicada alrededor del corazón puede contribuir a la inflamación, la enfermedad de las arterias coronarias, las arritmias y la insuficiencia cardíaca.

PUBLICIDAD

Según López-Jiménez, citado por la organización, la presión arterial sistólica puede disminuir aproximadamente un punto por cada kilogramo de peso corporal perdido. Este indicador corresponde al valor superior de una medición y expresa la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae.

La American Heart Association añadió que una reducción de entre el 3% y el 5% del peso corporal inicial puede asociarse con mejoras perceptibles. Neeland indicó que una pérdida moderada puede influir sobre la energía y el bienestar general, aunque el alcance de los cambios depende de las condiciones de cada persona y de su estado de salud.

PUBLICIDAD

Una reducción de entre el 3% y el 5% del peso inicial favorece los indicadores metabólicos y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neeland sostuvo que el ejercicio puede reducir la grasa visceral, que rodea los órganos internos y se relaciona con un riesgo más alto de alteraciones cardiometabólicas, incluso cuando el peso total no cambia de manera marcada. La entidad incluyó entre las opciones caminar, nadar, hacer ejercicios de fuerza suaves, estirar y realizar actividad física adaptada a las posibilidades de cada persona.

La Cleveland Clinic advirtió que el índice de masa corporal es una herramienta de uso extendido en estudios poblacionales, aunque tiene límites para valorar el riesgo individual. Steven Nissen, cardiólogo de esa institución, explicó que esa medida no distingue la grasa de la masa muscular ni refleja por sí sola dónde se acumula el tejido adiposo. Por eso, la evaluación cardiovascular también puede considerar la relación cintura-cadera, el porcentaje de grasa corporal, los antecedentes familiares, la presión arterial y el colesterol.

PUBLICIDAD

Mantener una pérdida de peso en la mediana edad se asoció con mejores indicadores a los 62 años

Una investigación del University College London analizó datos de más de 6.000 personas nacidas en 1958, participantes del Estudio Nacional de Desarrollo Infantil. Los investigadores revisaron el índice de masa corporal desde los 20 años, identificaron el mayor peso registrado a los 42 y evaluaron los cambios que ocurrieron entre los 50 y los 55 años.

Sostener una reducción del 5% del peso entre los 50 y 55 años permite registrar valores de colesterol y presión semejantes a los de un peso saludable a los 62 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24% de los participantes mantuvo un índice de masa corporal dentro del rango considerado saludable durante casi toda la adultez. Otro 6% perdió al menos el 5% de su peso corporal hacia los 50 años y sostuvo esa reducción hasta los 55. Ese grupo incluyó a personas que habían alcanzado previamente valores de índice de masa corporal correspondientes al sobrepeso o la obesidad.

PUBLICIDAD

A los 62 años, quienes habían perdido al menos el 5% de su peso y lo habían mantenido presentaron niveles comparables de colesterol, presión arterial e inflamación a los del grupo que había conservado un peso saludable durante la vida adulta.

En ese sentido, Charis Bridger Staatz, autora principal, afirmó que una reducción moderada de peso a partir de los 50 años puede contribuir a mejorar la salud y a reducir el riesgo de problemas cardíacos.

El estudio también observó que más de un tercio de los participantes aumentó de peso durante la mediana edad. El 18% terminó con valores de índice de masa corporal asociados al sobrepeso y otro 18% con valores asociados a obesidad. Ese grupo registró el deterioro más rápido de la salud cardiovascular y metabólica al llegar a los 62 años.

PUBLICIDAD

Según destacó The Guardian, la investigación fue observacional, por lo que sus resultados permiten identificar asociaciones entre los cambios de peso y la salud cardiovascular, pero no establecer una relación directa de causa y efecto.