El estudio argentino revisó datos climáticos y astronómicos de 1948 a 2025 para comparar los ciclos de ENSO con la órbita terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Niño vuelve una y otra vez al Pacífico tropical, pero no sigue un calendario fijo. Algunas fases cálidas aparecen luego de dos o tres años; otras demoran más tiempo. Esa irregularidad vuelve compleja la tarea de anticipar sus efectos sobre las lluvias, las sequías, las temperaturas y actividades como la agricultura, la generación de energía o la gestión del agua.

Una investigación desarrollada en Argentina planteó una mirada complementaria sobre esa recurrencia. El estudio detectó escalas temporales comunes entre la variabilidad de El Niño-La Niña y dos descriptores del estado orbital Tierra-Sol, a partir de registros correspondientes al período 1948-2025.

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La investigación no sostiene que la órbita terrestre cause cada episodio de El Niño, sino que propone examinar si ciertas configuraciones astronómicas de evolución lenta guardan relación con la organización temporal de ese sistema climático.

Un estudio argentino identificó asociaciones estadísticas entre los ciclos de El Niño y La Niña y determinadas características de la configuración de la Tierra respecto del Sol (U. Austral)

El trabajo pertenece a Guillermo A. Chinni, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador. El artículo se publicó el 11 de noviembre de este año en Frontiers in Earth Science. Su enfoque se inscribe en la astroclimatología, un área que analiza posibles conexiones entre variables astronómicas y procesos que ocurren en el clima de la Tierra.

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La investigación tomó como referencia la variabilidad de El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENSO por su sigla en inglés. Este sistema incluye dos fases principales: El Niño, asociado con un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, y La Niña, vinculada con un enfriamiento de esa región. Ambas alteran la circulación de la atmósfera y pueden modificar los patrones de precipitaciones y temperatura a escala global.

En Argentina, los cambios de ENSO tienen una importancia directa. Durante fases de El Niño aumenta la probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en áreas del centro y noreste, mientras que La Niña suele relacionarse con condiciones más secas en regiones productivas. Esas asociaciones no operan de manera automática, porque intervienen otros factores oceánicos y atmosféricos, además de las particularidades de cada estación.

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El trabajo examinó dos descriptores Tierra Sol, ΔLP combina declinación solar y distancia, Fi representa la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo utilizó series anuales del índice BEST ENSO, una referencia para seguir la evolución del fenómeno, junto con información astronómica derivada de efemérides. Ese material permitió comparar la dinámica climática con dos indicadores que representan rasgos específicos de la relación entre la Tierra y el Sol. La pregunta central fue si ambas series mostraban ciclos similares, aun cuando procedieran de sistemas físicos distintos.

Uno de esos indicadores recibió el nombre de ΔLP. El descriptor representa la geometría orbital Tierra-Sol en evolución y combina dos elementos: la declinación solar y la distancia entre nuestro planeta y el Sol. La declinación solar expresa la posición aparente del astro con respecto al ecuador terrestre, mientras que la distancia Tierra-Sol cambia a lo largo del recorrido anual de la Tierra.

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El segundo indicador, denominado Fi, representa la fuerza gravitatoria newtoniana entre la Tierra y el Sol. Su valor depende de la distancia que separa a ambos cuerpos y sigue una relación inversa al cuadrado de esa distancia, expresada como 1/d². A menor separación, la fuerza aumenta; a mayor distancia, disminuye. El estudio no plantea que esas variaciones produzcan por sí mismas los cambios oceánicos de El Niño, sino que las considera descriptores orbitales susceptibles de comparación con ENSO.

Cuatro métodos buscaron señales comunes en 78 años de observaciones

El Niño implica un calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, capaz de modificar lluvias y temperaturas en regiones distantes del planeta (Presidencia de la República)

El análisis no se limitó a una comparación visual de curvas. La investigación combinó Análisis de Espectro Singular, Teoría de la Información y coherencia de ondículas parcial y múltiple. El uso de varios métodos permitió revisar si los ritmos detectados aparecían de forma consistente desde distintos enfoques matemáticos.

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La Teoría de la Información aportó herramientas para evaluar dependencias más complejas que una correlación lineal. Dos variables pueden mantener una relación sin que sus cambios resulten proporcionales. Por ejemplo, un movimiento pequeño en una serie no exige una respuesta equivalente en la otra. Ese tipo de vínculos exige métodos capaces de detectar estructuras no lineales.

La expresión temporal de las señales no fue estacionaria: los ciclos no conservaron una presencia constante, ni mostraron la misma fuerza a lo largo de las casi ocho décadas estudiadas.

El Análisis de Espectro Singular permitió separar tendencias y ciclos recurrentes dentro de los registros climáticos y astronómicos analizados (U. Austral)

Esa característica impide interpretar los resultados como una fórmula para fechar el próximo evento. El Niño y La Niña forman parte de un sistema acoplado entre océano y atmósfera, donde intervienen los vientos alisios, las temperaturas subsuperficiales del Pacífico, las nubes, el nivel del mar y el intercambio de energía entre el agua y el aire. Cada episodio responde a esa interacción y puede diferir de los anteriores.

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Por eso, el estudio plantea una relación de organización temporal, no una causalidad demostrada. Que dos registros compartan frecuencias no prueba que uno gobierne al otro.

La hipótesis requerirá nuevas observaciones, series más extensas y simulaciones climáticas que permitan investigar si las configuraciones orbitales se reflejan en procesos físicos del océano, en particular en las capas subsuperficiales ligadas a la dinámica de El Niño.

La continuidad hacia 2030 funciona como una hipótesis, no como un pronóstico

Los ciclos de 2,5 a 3 años, de 3,5 a 4 años y de 11 a 13 años surgieron mediante distintos métodos de análisis de las series (AP)

Los componentes de baja frecuencia reconstruidos mostraron una convergencia hacia una fase positiva común cerca del final del registro, alrededor de 2025. Esa coincidencia apareció tanto en el índice BEST ENSO como en los descriptores ΔLP y Fi. En la serie histórica analizada, configuraciones similares se asociaron con intervalos de organización climática semejante a El Niño.

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Los descriptores orbitales presentan una ventaja metodológica: derivan de efemérides astronómicas deterministas.

Su evolución futura puede calcularse con la misma metodología aplicada al tramo 1948-2025, sin depender de mediciones futuras del océano. Esa posibilidad permitió extender las reconstrucciones más allá del período observado y evaluar la continuidad de la fase de baja frecuencia.

Un equipo de rescatistas evacúa a varios residentes en botes inflables tras las inundaciones causadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si esa organización reconstruida persiste, ΔLP y Fi permanecerían en una configuración positiva de baja frecuencia durante los próximos años, según el planteo del estudio. Esa formulación define una hipótesis que las observaciones futuras podrán confirmar o refutar. No establece que El Niño deba ocurrir en una fecha determinada ni reemplaza los pronósticos operativos basados en la vigilancia del Pacífico.

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La distinción tiene relevancia en el contexto de 2026. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que El Niño podía fortalecerse entre agosto y octubre, con anomalías medias estacionales de la temperatura superficial del mar superiores a 2,9 ℃ (37,22 ℉) en zonas clave de seguimiento. La evolución del fenómeno coincide con un escenario de temperaturas globales elevadas, que puede amplificar sus consecuencias regionales.

La vigilancia actual también incorpora cambios en la forma de medir la intensidad de ENSO. Durante décadas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) utilizó el Índice Oceánico Niño, u ONI, que compara la temperatura del Pacífico central con una climatología de referencia. Sin embargo, el calentamiento de fondo de los océanos tropicales dificulta separar la anomalía propia de El Niño de la tendencia global.

Un mapa meteorológico del océano Pacífico señala temperaturas de 2,1 grados por encima del promedio en la zona ecuatorial asociadas al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, la agencia adoptó el Índice Oceánico Niño Relativo, o RONI. El indicador descuenta la señal promedio de calentamiento tropical y estima cuánto se destaca el Pacífico central frente a ese contexto. Durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, el RONI marcó +2,0 ℃ (35,6 ℉), dentro del rango muy fuerte, mientras que el ONI tradicional alcanzó +2,5 ℃ (36,5 ℉).

El ONI y el RONI no ofrecen respuestas contradictorias. El primero muestra cuán apartada está la temperatura de un promedio histórico; el segundo mide la intensidad relativa del fenómeno en un planeta con océanos más cálidos. Ambos aportan información para seguir el presente, aunque la NOAA considera que el índice relativo ofrece una referencia más ajustada para la vigilancia actual.

La investigación argentina busca aportar otra capa de análisis a ese monitoreo. Su marco observacional permite estudiar si las condiciones astronómicas de evolución lenta contribuyen a la recurrencia de ENSO dentro del sistema océano-atmósfera. Los próximos registros del Pacífico y de la atmósfera pondrán a prueba esa posibilidad.