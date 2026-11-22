La Sociedad Argentina de Dermatología define al bronceado como una reacción de defensa de la piel frente a una agresión solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El bronceado suele asociarse con descanso, actividad al aire libre o una imagen saludable. Para los especialistas, sin embargo, expresa una reacción de defensa de la piel frente a una agresión. La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) lo resume en una frase: “El bronceado, lejos de ser una conducta saludable, no es otra cosa que los efectos de una quemadura generada en la piel”.

La advertencia formó parte de la 33ª Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, realizada del 16 al 20 de noviembre, y apunta a una conducta que debe sostenerse durante todo el año: evitar la exposición excesiva y detectar a tiempo cualquier cambio en la piel puede disminuir el riesgo de lesiones precancerosas y tumores cutáneos.

PUBLICIDAD

“La piel tiene memoria”: cómo se acumula el daño solar a lo largo de la vida

El daño provocado por la radiación ultravioleta se acumula en las células cutáneas a lo largo de toda la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La piel tiene memoria” es una expresión habitual en dermatología para describir que el daño provocado por el sol se acumula con el paso de los años. El médico dermatólogo de la SAD, Andrés Politi (MN 73970), explicó que las personas “van acumulando daño desde el momento en que empiezan a exponerse al sol, o sea, desde bebés”.

Las células cuentan con recursos para reparar las alteraciones que genera la radiación ultravioleta. “Cada vez que nos exponemos se produce un daño, ese daño es reparado en la célula y la célula vuelve a crecer normalmente”, señaló Politi. El problema aparece cuando ese mecanismo de reparación deja de ser suficiente o adecuado: “Empiezan a aparecer distintas manchas y lesiones provocadas por el sol, que pueden transformarse o evolucionar hacia una lesión maligna”.

PUBLICIDAD

La dermatóloga Ana Clara Acosta (MN 107559), integrante de la SAD, describió el proceso: “Cuando la radiación ultravioleta impacta genera reacciones oxidativas y, a la vez, pone en funcionamiento los mecanismos de antioxidación y reparación de alteraciones genéticas”.

Según Acosta, el melanocito —la célula que produce melanina— ofrece una protección parcial al núcleo celular mediante extensiones que forman una barrera. Sin embargo, con el paso del tiempo, “va perdiendo su efecto y es ahí cuando la capacidad de reparación de la piel se complica y aparecen las lesiones precancerosas que pueden seguir creciendo para transformarse en lesiones cancerosas”.

En ese sentido, Politi advirtió que el riesgo suele aumentar desde los 40 años, aunque depende de la intensidad y el tiempo de exposición acumulados. “Lo que ya se dañó, lamentablemente no lo podemos reparar, pero podemos disminuir el riesgo disminuyendo la cantidad de tiempo de exposición”, afirmó.

PUBLICIDAD

La fotoprotección combina crema, ropa, sombra y menos horas al sol

Los especialistas recomiendan evitar el sol entre las 10 y las 16 horas y sumar ropa de trama cerrada como barrera física. (Freepik)

La fotoprotección abarca más que una crema. La dermatóloga Ana de Pablo (MN 75814), quien junto con Politi y Acosta coordinó la campaña de la SAD, remarcó que los protectores solares “no fueron diseñados para ponérselos y poder exponerse más, sino para que con exposiciones cuidadas uno esté más protegido”.

El error más frecuente es interpretar el uso de protector como una autorización para extender la estadía al sol o exponerse en las horas de mayor intensidad. “La primera fotoprotección es no exponerse mucho al sol”, sostuvo De Pablo, quien recomendó evitar la exposición entre las 10 y las 16, buscar sombra y sumar barreras físicas.

PUBLICIDAD

Entre esas medidas figuran la ropa de trama cerrada que cubra brazos y pecho, el sombrero de ala ancha y los anteojos con filtro UV. Estas estrategias resultan particularmente relevantes para quienes trabajan o practican deportes al aire libre. Politi afirmó que “los datos científicos muestran que las personas más expuestas al sol son quienes registran más lesiones cancerosas”, entre ellas albañiles, pescadores, agricultores y maratonistas.

En cuanto al protector solar, los especialistas recomiendan un factor de protección solar mayor de 30, de acuerdo con el tipo de piel y las indicaciones de cada producto. De Pablo señaló dos fallas comunes: aplicar una cantidad insuficiente y no renovar la aplicación. Para cubrir todo el cuerpo, una persona adulta debería usar cerca de 40 ml, una cantidad que, según la dermatóloga, casi nadie utiliza. También debe reaplicarse cada dos horas y luego de nadar, transpirar en abundancia o secarse con una toalla.

PUBLICIDAD

En bebés y niños, la prioridad es reducir la exposición

Los profesionales desaconsejan el uso de protector solar en bebés menores de seis meses y priorizan la sombra con vestimenta adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención temprana busca limitar la carga de radiación que se acumulará durante toda la vida. En los menores de seis meses, los especialistas aconsejan no usar protector solar y priorizar la sombra, la ropa y el sombrero.

Politi precisó: “Los bebés absorben mucho más, entonces hasta los seis meses nada de protector solar; de seis meses a dos años solo en pequeñas áreas, y recién a los dos años, que la piel está más madura para limitar la absorción, usarlo con normalidad”.

De Pablo agregó que los productos pediátricos deben estar diseñados para esa edad. Para los niños, señaló que suelen preferirse protectores con agentes inorgánicos, como óxido de zinc o dióxido de titanio, cuya absorción por el organismo es mínima. De todos modos, aclaró que la crema debe reservarse para las zonas que no puedan cubrirse de otro modo.

PUBLICIDAD

Señales en la piel que no conviene pasar por alto

El autoexamen periódico permite advertir modificaciones en la piel, manchas nuevas o heridas que no cicatrizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autoexamen permite que cada persona se familiarice con su piel y advierta modificaciones. Politi planteó que la clave no pasa tanto por aplicar de forma rígida la regla ABCDE —asimetría, bordes, color, diámetro y evolución—, sino por observar qué lesiones cambian con el tiempo.

“Lo más importante en el autoexamen es ir pudiendo reconocer estructuras que vayan cambiando”, explicó. Para detectar una modificación, añadió, hace falta conocer previamente la piel: “Por eso es importante repetir el autoexamen y hacerlo periódicamente”.

Una lesión nueva en la adultez, una mancha que aumenta de tamaño, una costra que no cura, un bulto que persiste, cambios de color, sangrado espontáneo o una herida que reaparece son motivos para consultar con un dermatólogo. La picazón o el sangrado, aclaró Politi, pueden responder a distintos cuadros y no son por sí mismos diagnósticos de melanoma; además, el sangrado suele ser una señal tardía.

PUBLICIDAD

La detección temprana mejora el pronóstico de los cánceres de piel

El melanoma ocasiona la mayor cantidad de muertes por tumores cutáneos aunque el carcinoma basocelular concentra la mayoría de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma es el tumor cutáneo que genera mayor preocupación por su capacidad de diseminarse hacia ganglios u otros órganos si no se identifica a tiempo. Representa alrededor del 5% de los cánceres de piel, de acuerdo con De Pablo, pero es la principal causa de muerte por esta enfermedad.

“Si la detección es temprana, se puede lograr que la persona sobreviva sin presentar problemas a futuro”, afirmó la dermatóloga. Una lesión pigmentada con varios colores, asimetría, crecimiento o transformaciones visibles debe ser evaluada.

El carcinoma basocelular, en cambio, constituye cerca del 75% de los cánceres de piel. Puede empezar como una pequeña lastimadura o un “granito” elevado que no desaparece. De Pablo explicó que, aunque suele ser curable, puede crecer e invadir estructuras cercanas si se posterga el tratamiento, en especial cuando aparece en la cara.

PUBLICIDAD

El carcinoma espinocelular ocupa un lugar intermedio. Suele localizarse en áreas de exposición solar crónica, como la cara, las orejas, el cuello y el dorso de las manos. Puede extenderse a ganglios y, con menor frecuencia, a otros órganos, por lo que la consulta temprana también resulta determinante.

Qué dice la evidencia sobre la seguridad de los protectores solares

La evidencia médica avala la relación riesgo-beneficio favorable en el uso de protectores solares frente a los cuestionamientos sobre presuntos efectos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años circularon mensajes que cuestionan la seguridad de los protectores solares, sobre todo por una eventual acción tóxica o como disruptores endocrinos. De Pablo sostuvo que esas afirmaciones no cuentan, por el momento, con estudios sólidos realizados en grandes poblaciones que demuestren esos efectos.

“En la actualidad, la relación riesgo-beneficio del uso de protectores solares sigue siendo favorable a su empleo”, afirmó. La especialista indicó que algunos productos con oxibenzona u octocrileno fueron retirados del mercado o redujeron sus concentraciones, y recomendó extremar los cuidados en niños y embarazadas.

De todos modos, la prevención no descansa en un solo producto. Menos tiempo bajo el sol, horarios de menor intensidad, sombra, ropa y controles dermatológicos ante cambios visibles integran una estrategia para reducir el daño que la piel acumula a lo largo de la vida.