Argentina conmemora el Día del Psiquiatra cada 22 de noviembre para reconocer el trabajo de estos profesionales en equipos interdisciplinarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud mental constituye una dimensión fundamental de la salud y está estrechamente relacionada con el bienestar físico, el funcionamiento cognitivo, los vínculos y la participación en la vida cotidiana. Su cuidado requiere comprender la interacción de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales, que pueden influir de manera diferente en cada persona.

En este contexto, el trabajo interdisciplinario adquiere especial relevancia, ya que permite integrar diferentes perspectivas y conocimientos, favoreciendo una comprensión más completa de cada situación y el desarrollo de estrategias de atención adaptadas a las necesidades de cada persona.

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Cada 22 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Psiquiatra, una oportunidad para reconocer el aporte de estos profesionales y destacar el valor de su participación en equipos interdisciplinarios.

La importancia de integrar diferentes miradas

La salud mental depende de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales en cada individuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psiquiatría ha experimentado importantes avances en las últimas décadas, acompañando el desarrollo de las neurociencias y una comprensión cada vez más amplia de la relación entre el cerebro, las emociones, la conducta y el entorno.

Sin embargo, la complejidad de la salud mental requiere mucho más que la intervención de una única especialidad. La integración de diferentes disciplinas permite abordar no solo las manifestaciones clínicas, sino también su impacto en la vida cotidiana y en el bienestar general.

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Desde la psicología, el trabajo conjunto con psiquiatría permite integrar distintas herramientas terapéuticas y abordar tanto los síntomas como los factores emocionales, conductuales y vinculares que intervienen en cada situación.

“El trabajo interdisciplinario nos permite comprender a las personas desde diferentes perspectivas. La articulación entre psicología y psiquiatría resulta especialmente valiosa porque posibilita construir estrategias terapéuticas complementarias, considerando no solo los síntomas, sino también la historia, los vínculos y las necesidades particulares de cada paciente”, explica la licenciada Fernanda Giralt Font, jefa del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO.

Las manifestaciones emocionales en cuadros de Parkinson, demencia o epilepsia demandan la intervención coordinada de la neurología y la psiquiatría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta colaboración resulta especialmente importante cuando las necesidades de atención involucran distintas dimensiones de la salud. En determinadas situaciones, los síntomas emocionales pueden coexistir con alteraciones cognitivas, neurológicas o funcionales, lo que requiere una evaluación coordinada.

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La neurología, por ejemplo, aporta una mirada fundamental sobre las relaciones entre el funcionamiento cerebral, la cognición y la conducta. En enfermedades como el Parkinson, las demencias o la epilepsia, las manifestaciones emocionales y conductuales pueden formar parte del cuadro clínico y requerir la intervención conjunta de diferentes especialistas.

“En muchas enfermedades neurológicas, las manifestaciones cognitivas, psicológicas y conductuales están estrechamente relacionadas. El intercambio entre neurología y psiquiatría permite comprender mejor esta interacción y definir abordajes más integrales, especialmente cuando los síntomas afectan diferentes dimensiones de la vida de una persona”, destaca el doctor Guido Dorman, jefe del Departamento de Neurología Cognitiva de INECO.

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La neuropsicología también cumple un papel relevante en este abordaje. Las dificultades de atención, memoria o funciones ejecutivas pueden coexistir con alteraciones emocionales, y su evaluación conjunta contribuye a comprender cómo se relacionan estas manifestaciones y cuál es su impacto en el funcionamiento cotidiano.

La terapia ocupacional promueve la autonomía y la organización de rutinas diarias dentro del esquema de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La posibilidad de intercambiar perspectivas con profesionales de psiquiatría y otras disciplinas enriquece la comprensión de cada situación clínica. El desafío es integrar esos conocimientos para que las intervenciones no se desarrollen de manera aislada, sino que contribuyan a objetivos compartidos y significativos para cada persona”, señala la doctora Teresa Torralva, directora del Departamento de Neuropsicología de INECO.

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El trabajo interdisciplinario no consiste simplemente en reunir profesionales de diferentes especialidades, sino en construir una mirada compartida, en la que cada disciplina aporte sus conocimientos y herramientas para alcanzar objetivos comunes.

En este sentido, la terapia ocupacional contribuye a trasladar los objetivos terapéuticos a la vida cotidiana, favoreciendo la autonomía, la organización de rutinas y la participación en actividades significativas. Su articulación con la psiquiatría y otras especialidades permite considerar aspectos del funcionamiento diario que resultan fundamentales para el bienestar.

“El bienestar de una persona no depende únicamente de la reducción de los síntomas. También es importante considerar cómo se desenvuelve en sus actividades cotidianas, cómo sostiene sus vínculos y qué apoyos necesita para preservar su autonomía. El trabajo conjunto con psiquiatría permite integrar estos objetivos dentro de una estrategia de atención más amplia”, subraya la licenciada Carolina Oyola, jefa del Departamento de Terapia Ocupacional de INECO.

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Esta integración resulta especialmente importante cuando las dificultades emocionales, cognitivas, conductuales y funcionales se presentan de manera simultánea y requieren intervenciones coordinadas.

Cinco recomendaciones para favorecer un abordaje integral de la salud mental

El bienestar emocional no puede separarse completamente de la salud física, las funciones cognitivas y el entorno social. Frente a dificultades persistentes, es importante contemplar estas diferentes dimensiones y evitar interpretar los síntomas de manera aislada.

Compartir información clínica relevante y coordinar las intervenciones puede contribuir a una mayor continuidad asistencial. Es importante que esta comunicación se realice respetando la confidencialidad y la participación de la persona en las decisiones sobre su atención.

No todas las personas necesitan las mismas intervenciones. Según cada situación, el abordaje puede incluir psicoterapia, tratamiento farmacológico, rehabilitación cognitiva, estrategias de terapia ocupacional u otras herramientas. La combinación de intervenciones debe responder a una evaluación individualizada y a objetivos terapéuticos compartidos.

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Además de considerar los síntomas, es importante observar cómo influyen en el descanso, las relaciones personales, el desempeño laboral o académico y las actividades habituales. Estas dimensiones permiten comprender mejor las necesidades de apoyo y orientar estrategias que favorezcan la autonomía y la calidad de vida.

La atención de la salud mental puede requerir ajustes a lo largo del tiempo. Mantener el seguimiento indicado, participar activamente en las decisiones terapéuticas y contar con redes de apoyo familiar, social o comunitario puede favorecer la continuidad del cuidado y la adaptación a las distintas etapas.

En el Día del Psiquiatra, queremos reconocer la dedicación y el compromiso de estos profesionales, cuyo trabajo resulta fundamental para comprender y abordar la complejidad de la salud mental. Su capacidad de integrar conocimientos médicos con una mirada amplia sobre las emociones, la conducta y las circunstancias de cada persona representa un aporte invaluable al cuidado de la salud.

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Este reconocimiento también pone en valor su participación en equipos interdisciplinarios, donde el intercambio de conocimientos, la colaboración y la construcción de objetivos compartidos permiten brindar una atención más integral y centrada en las necesidades de cada persona.