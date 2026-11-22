Una composición gráfica expone un mapa de calor departamental y retrata situaciones de violencia contra mujeres y menores de edad en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala registra 168 denuncias diarias por delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante 2026, una frecuencia equivalente a una agresión cada nueve minutos y al 14% de todos los casos recibidos por el Ministerio Público. El registro, actualizado al 21 de noviembre, antecede a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

La cifra incluye ocho categorías: violencia contra la mujer, violencia económica, violación sexual, agresión sexual, otros delitos sexuales, femicidio, muerte violenta de mujeres y maltrato contra la niñez. El Observatorio del Ministerio Público reunió estos indicadores para medir la dimensión de las denuncias ingresadas a la institución.

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Una infografía basada en datos del Ministerio Público de Guatemala sintetiza las 168 denuncias diarias registradas por violencia contra mujeres y menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión sexual, con cinco denuncias diarias

La agresión sexual se mantuvo entre los delitos de mayor incidencia nacional, con un promedio de cinco denuncias por día. La justicia solicitó 326 órdenes de aprehensión relacionadas con estos expedientes y ya había identificado al 90% de los presuntos agresores.

De las personas alcanzadas por esas órdenes, 270 fueron detenidas y 95 permanecían en prisión preventiva. El Ministerio Público también informó 288 condenas, con una tasa de 76% de sentencias condenatorias.

Las autoridades aplicaron medidas inmediatas de protección temporal para 57 víctimas. Entre los mecanismos utilizados figuran las medidas de seguridad, la captura del agresor, la prisión preventiva, la presentación de acusaciones, las condenas y las salidas alternas.

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La mayoría de las denuncias por agresión sexual llega directamente a la fiscalía: siete de cada 10 casos siguen esa vía. Otros dos ingresan mediante juzgados y uno es derivado por prevención policial, de acuerdo con los registros del Ministerio Público.

El perfil de las víctimas muestra una marcada afectación sobre mujeres y menores de edad. Nueve de cada 10 personas agredidas sexualmente son mujeres, mientras que una es hombre.

La totalidad de las víctimas contabilizadas en esta categoría corresponde a niñas, niños y adolescentes: 10 de cada 10 casos. El dato sitúa a la población menor de edad como el grupo más expuesto a este delito.

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La información sobre pertenencia étnica también presenta vacíos. Tres de cada 10 víctimas fueron registradas como ladinas, una como maya y seis no tenían un pueblo de pertenencia consignado, una ausencia que limita el análisis de la violencia sexual según ese criterio.

Un registro complementario sobre violencia sexual, explotación y trata de personas contabilizó 9.055 víctimas de violencia sexual en el país. El total de los tres delitos combinados alcanzó 10.191 casos durante 2026.

Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango concentraron la mayor cantidad de casos. Del total de víctimas de violencia sexual, explotación y trata, 8.021 eran mujeres y 946 hombres, una proporción que el Ministerio Público situó en 76% de los registros.

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Un panel del Ministerio Público de Guatemala recopila cifras sobre denuncias de agresiones sexuales y delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. (Observatorio de Mujeres del Ministerio Público de Guatemala)

Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango, entre los departamentos con más casos

El mapa estadístico del Observatorio permite calcular la tasa de agresión sexual por cada 100 mil habitantes y ordenar los municipios con mayor incidencia. La herramienta forma parte del portal de la institución y muestra la distribución territorial de las denuncias.

El informe sobre agraviados y denuncias de septiembre de 2026 ubicó a los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Escuintla y San Marcos al frente de los registros de violencia sexual, explotación y trata. Según el indicador considerado, las cifras en esas jurisdicciones oscilaron entre 260 y 623 casos.

La búsqueda de mujeres desaparecidas estuvo a cargo de la Alerta Isabel-Claudia, un mecanismo estatal de respuesta rápida para la localización y el resguardo de las personas denunciadas como desaparecidas. Al 21 de noviembre había 88 alertas activas y un promedio de cuatro desapariciones de mujeres por día.

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El Sistema Informático Fiscal y Técnico del Ministerio Público, con apoyo de la Misión Internacional de Justicia, registró 1.510 casos durante el período evaluado. El mecanismo logró localizar a 1.422 mujeres, equivalentes al 94% del total.

La Alerta Isabel-Claudia coordina a las instituciones de seguridad y justicia ante las denuncias de desaparición. Su activación busca acelerar la búsqueda y localizar a las mujeres antes de que los casos deriven en nuevas situaciones de riesgo.