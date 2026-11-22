La caída ocurrió en una cancha cubierta del bajo Manhattan, en un partido que enfrentó al equipo del Ayuntamiento contra la prensa (REUTERS/Ryan Murphy)

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Zohran Mamdani es el alcalde número 112 de Nueva York y un declarado fanático del fútbol. Esa combinación tuvo consecuencias el jueves por la noche, cuando cayó sobre su pie derecho en los minutos finales de un partido amistoso en una cancha cubierta del bajo Manhattan y sufrió una de las lesiones más temidas del deporte.

El encuentro era un clásico informal entre funcionarios de City Hall y periodistas que cubren la gestión municipal.

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El equipo del alcalde ganó, aunque el marcador final es disputado: Mamdani habló de un 10 a 5, mientras que otros asistentes citados por Politico lo situaron en 8 a 4 o 8 a 5. Lo que nadie discute es cómo terminó la noche para el mandatario, tal y como informó NBC News.

Seguidor del Arsenal desde pequeño, Mamdani convirtió su pasión por el fútbol en una política pública de acceso abierto (Dave Sanders/Pool via REUTERS/File Photo)

Lo que ocurrió dentro de la cancha

El partido se detuvo después de la caída del alcalde. David Brand, periodista de Gothamist y WNYC, lo ayudó a abandonar el campo, de acuerdo con el relato de Politico.

Mamdani aplicó hielo sobre la pierna lesionada antes de acudir a un hospital. Su equipo de seguridad descartó que hubiera existido una falta de alguno de los periodistas que participó en el encuentro.

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El periodista de Gothamist y WNYC fue quien acompañó al alcalde fuera del campo tras la caída (@davidfbrand)

La versión del alcalde al día siguiente

El viernes, Mamdani acudió con muletas a una conferencia de prensa para presentar un plan sobre el cierre de la cárcel de Rikers Island. Durante buena parte de la actividad permaneció sentado en un banco y se acercó al atril con dificultad, informó Politico.

“Marqué un gol poco después de salir al campo, olvidé que tenía 35 años y poco después me rompí el Aquiles”, afirmó el alcalde cuando los reporteros le preguntaron por su estado físico. También reconoció que no realizó el estiramiento previo.

Mamdani indicó que utilizará una bota durante seis a ocho semanas. También estimó que necesitará aproximadamente nueve meses para regresar al fútbol.

Mamdani habló frente a los medios con el tobillo inmovilizado y reconoció que no había calentado antes del partido (REUTERS/Ryan Murphy)

La conferencia de prensa que tenía prevista ese viernes

La comparecencia estaba convocada para explicar la estrategia municipal sobre el complejo penitenciario de Rikers Island.

La administración de Mamdani propone cerrar la cárcel en 2032, cinco años después del plazo que estaba previsto, informó New York Magazine.

La lesión no impidió que Mamdani cumpliera con su agenda: respondió preguntas de los periodistas presentes en la rotonda de City Hall antes de retirarse.

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La conferencia estaba convocada para anunciar uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión de Mamdani en materia penitenciaria (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Qué implica esta lesión y cómo se trata

La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más frecuentes en adultos de entre 30 y 50 años que practican deportes de forma ocasional o intensa, según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. El fútbol, el básquetbol y los deportes de raqueta están entre las actividades más asociadas a esta lesión en esa franja etaria.

La lesión suele manifestarse con un dolor agudo y repentino en el talón o la pantorrilla, acompañado en muchos casos por un chasquido audible.

Quienes la padecen describen la sensación como un golpe en la parte posterior de la pierna, de acuerdo con información del National Center for Biotechnology Information (NCBI). Tras la rotura, caminar con normalidad resulta muy difícil y pararse en puntas de pie se vuelve imposible.

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El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador, según la gravedad de la rotura. La opción no quirúrgica, que incluye bota ortopédica y fisioterapia, tiene resultados similares a la cirugía, aunque con mayor riesgo de que la lesión se repita: cerca del 40% frente al 0,5% en los casos operados, detalló el NCBI.

En cualquiera de los dos caminos, la recuperación completa puede extenderse entre cuatro y doce meses.

Una de las roturas más temidas en el fútbol le llegó a Mamdani justo cuando más activo estaba en su vínculo público con el deporte (REUTERS/Phil Noble)

El vínculo del alcalde con el fútbol

El alcalde se define como seguidor del Arsenal de Inglaterra desde su infancia, y ese vínculo con el fútbol se tradujo en iniciativas concretas desde que asumió el gobierno de Nueva York.

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Durante un torneo, promovió la iniciativa NYC Open Play, que organizó partidos nocturnos gratuitos en un parque de cada uno de los cinco distritos de la ciudad, detalló el Miami Herald.

El programa retomará sus actividades en abril tras una pausa invernal, según la oficina del alcalde.