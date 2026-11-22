El jefe del Servicio Sismológico Nacional atribuyó las fallas de la red a los cortes eléctricos y a problemas en las comunicaciones. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Sismológico Nacional de Cuba atraviesa una situación crítica que limita su capacidad para seguir la actividad telúrica en el oriente de la isla. Según informó el Diario de Cuba, la única estación disponible en esa región para realizar el monitoreo es la que funciona en la base naval de Guantánamo, administrada por Estados Unidos.

La advertencia fue realizada por el jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba (SSNC), Enrique Diego Arango Arias, quien atribuyó las dificultades a la falta de suministro eléctrico y a problemas en los sistemas de comunicación. La situación afecta una zona considerada como la de mayor actividad sísmica del país.

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El funcionario explicó que la recepción de las señales de las estaciones depende de la transmisión hacia la estación central, ubicada en Santiago de Cuba. Sin embargo, varios puntos de la red quedaron sin conexión debido a interrupciones en el servicio eléctrico y a inconvenientes con antenas satelitales.

De acuerdo con la información publicada por el Diario de Cuba, Arango Arias sostuvo que la crisis se profundizó por la desconexión y reprogramación de las antenas VSAT instaladas en distintas zonas del país. Esos equipos permiten transmitir información desde estaciones remotas hacia el centro de control.

La estación de la base naval de Guantánamo permanece como la única disponible para monitorear los sismos en el oriente de Cuba. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los puntos afectados mencionó las estaciones de Río Carpintero, en Santiago de Cuba; El Yarey, en Granma; Camarioca, en Matanzas, y Cascorro, en Camagüey. La interrupción de esas comunicaciones redujo la capacidad operativa del sistema en un contexto de reportes de sismos dentro y fuera de Cuba.

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“Tenemos como única estación en la región oriental para el seguimiento de la sismicidad a la que está situada en la Base Naval de Guantánamo”, indicó Arango Arias, según consignó el medio. El directivo añadió que, ante una anomalía en territorio cubano, el organismo no tendría condiciones para registrarla ni para efectuar un seguimiento adecuado.

La dependencia de una instalación ubicada fuera del control de las autoridades cubanas expone las limitaciones de la infraestructura destinada a vigilar fenómenos sísmicos en el este de la isla. Esa región concentra parte de la actividad asociada a las fallas tectónicas del Caribe.

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Solo Pinar del Río transmitía datos hacia Santiago de Cuba

Antes de la advertencia más reciente, el jefe del SSNC había señalado que solo la estación de Pinar del Río transmitía hacia la central de Santiago de Cuba. La declaración surgió tras una recorrida por las provincias de Granma y Holguín, donde evaluó el funcionamiento de los sistemas de observación.

La instalación de Pinar del Río fue la única que mantuvo la transmisión de señales durante las evaluaciones técnicas en Granma y Holguín. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Arango Arias afirmó entonces que la sismicidad dentro de Cuba se mantenía en parámetros normales, pese a varios terremotos de magnitud superior a tres registrados en el área del Caribe. No obstante, la precariedad de la red impide que esa evaluación cuente con todas las señales disponibles desde las estaciones nacionales.

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El reporte sismológico diario del SSNC informó dos movimientos en el área Santiago de Cuba-Baconao. En la última semana, las autoridades también habían comunicado sismos de magnitud inferior a 2.8 en las zonas de Santiago-Baconao, Pilón-Chivirico e Imías, todas situadas en el oriente cubano.

El Diario de Cuba indicó además que un sitio especializado registró un terremoto de magnitud 4.9 cerca de cayo Guillermo, al norte de Camagüey. El evento ocurrió a las 15:41, hora local, y tuvo una profundidad estimada de cinco kilómetros.

El SSNC opera bajo el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), con sede en Santiago de Cuba. Su función es vigilar la actividad sísmica durante las 24 horas y asesorar a la Defensa Civil y a las autoridades ante terremotos y tsunamis.

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