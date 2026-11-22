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Boca montó una verdadera fiesta en Barranquilla después de ganarle al Atlético Mineiro y alzar la Copa Sudamericana, cortando así una racha de 18 años sin títulos internacionales. Antes, durante y después de la consagración sucedió de todo. Desde la ovación que confirmó el camino hacia la idolatría de uno de los baluartes del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, hasta la redención de uno de los últimos refuerzos y el desmayo de Leandro Paredes que preocupó a todos por varios minutos.

El 5 de Boca no pudo completar un partido que estaba encaminado y fue reemplazado por Tomás Belmonte antes del cuarto de hora del segundo tiempo. Se lo notó apesadumbrado y disminuido desde lo físico por las condiciones climáticas de la húmeda y calurosa Barranquilla. Inclusive las cámaras lo tomaron hablando con un auxiliar al que le reveló que se sentía un tanto mareado. Y su malestar se confirmó durante una entrevista para DSports en la que perdió la vertical y cayó desvanecido.

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Después de ser socorrido y someterse a estudios de rutina en una clínica de la ciudad colombiana, donde se constató que se trataba de una baja de presión y no de algo que revistía gravedad, el propio capitán boquense llevó tranquilidad a sus cercanos y fanáticos a través de las redes sociales: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”. De hecho, hasta en la cuenta oficial del club bromearon con el episodio: “Leandro Paredes mareado por las vueltas. Todo OK por acá”, con imágenes del 5 reuniéndose con sus compañeros en la concentración para celebrar el nuevo título.

Uno de los puntos altos en la tarde noche de Barranquilla contra los brasileños fue Sebastián Villa. Desequilibrante durante todo el encuentro, una amenaza para la última línea del equipo de Eduardo Domínguez. El colombiano se sintió a gusto en su tierra natal y también fue uno de los más ovacionados, con aplausos potenciados por la comunidad local que lo recibió con los brazos abiertos.

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Pero lo más importante que se llevó Villa de su Colombia natal no fue el reconocimiento de sus coterráneos que mostraron empatía para con Boca, sino los vitoreos de los genuinos hinchas xeneizes, muchos de los cuales habían mirado con desconfianza que Juan Román Riquelme lo fichara por dos cuestiones fundamentales: su pase costó 7 millones de dólares después del conflicto por el que se consideró libre y se alejó de la entidad de la Ribera sin dejar dólares a cambio, y porque en su momento se había postulado para jugar en River.

Con buenos rendimientos en los encuentros definitorios para la Tabla Anual, la gran final contra el Mineiro (con asistencia incluida para el 2-0 a Miguel Merentiel), y un tanto convertido en la semifinal contra Banfield por Copa Argentina, el próximo objetivo que tendrá en la recta final del año Boca, Villa parece haberse redimido de cara al público. Muchos lo aclamaron de frente mientras el plantel festejaba en el campo, mientras que él también sintió un importante desahogo y se golpeó el pecho en medio de la celebración del segundo tanto del match. A partir de ahora, el extremo que lleva 9 títulos ganados, parece haber hecho olvidar el polémico pasado que atravesó en el club de la Ribera.

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Otro de los grandes destacados en la final contra el Mineiro, si no el más, fue Santiago Ascacibar. El Ruso, con su habitual cuota goleadora que también venía de mostrar en las semifinales contra Banfield por Copa Argentina, abrió el camino de la victoria y fundamentalmente dejó una huella imborrable en momentos de definición y estando seriamente tocado en lo físico, motivo por el cual había estado en duda en el cotejo anterior contra el Taladro.

Todo este esfuerzo y valía dentro de la cancha tuvo su devolución desde la tribuna: por primera vez, la hinchada coreó su apodo cuando abandonó el campo de juego, ya en los minutos finales, para darle lugar a Rodrigo Battaglia. En un contexto favorable por la inminente consagración, pero fundamentalmente por el partidazo que había jugado y el gran nivel y compromiso que mostró desde que arribó a la Ribera, el ex Estudiantes de La Plata allanó aún más su camino a la inmortalidad en el Mundo Boca y la idolatría.

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Ascacibar cumple con varios factores que motivan al hincha de Boca a reconocer su desempeño y, por qué no, incluirlo en la historia grande del club en el futuro. Por convicción, se despidió de una institución que lo formó y con la que está seriamente identificado, es un jugador de perfil bajo que se destaca por esfuerzo con corte, quite e inteligencia, y además cuenta con un oportunismo para el gol que no abunda en mediocampistas con sus características dentro del fútbol argentino.

Es cierto, lleva poco tiempo y recién bordó su segunda estrella con la camiseta azul y oro, pero el hincha ya le tomó un cariño especial y lo adoptó como propio.

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