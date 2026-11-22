El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé el ingreso de vientos nortes a El Salvador el miércoles 25 de noviembre. (Foto cortesía MARN)

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El ambiente cálido que ha predominado en buena parte de El Salvador tendrá un cambio a mitad de semana. Los vientos nortes ingresarán al territorio salvadoreño a partir del miércoles 25 de noviembre, según el pronóstico de la Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El fenómeno se mantendrá hasta las primeras horas del viernes 27 de noviembre. La previsión oficial indica que los vientos tendrán una intensidad entre débil y moderada, aunque podrían registrarse ráfagas con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

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La llegada de estas condiciones atmosféricas modificará la sensación térmica, sobre todo durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. El descenso en la percepción del calor se sentirá en distintas zonas del país, mientras que durante el día persistirán temperaturas elevadas antes de la entrada del sistema.

De acuerdo con la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, las temperaturas continuarán cálidas hasta el miércoles. La zona oriental podría registrar los valores más altos, con máximas de hasta 38 °C (100,4 °F).

El fenómeno atmosférico reducirá la sensación térmica durante la noche y la madrugada en distintas zonas del territorio salvadoreño. Foto cortesía Medio Ambiente

El pronóstico contempla que el calor sea más perceptible durante las horas de mayor radiación solar. En cambio, durante la noche y el amanecer se esperan condiciones más frescas, una tendencia que se acentuará con el ingreso de los vientos previstos para la segunda mitad de la semana.

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Este será el tercer evento de este tipo desde el cambio de temporada, según los datos divulgados por la autoridad ambiental. En los últimos meses, el territorio salvadoreño ha tenido dos períodos de vientos nortes, asociados con variaciones en la temperatura y la presencia de ráfagas en distintos sectores.

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas para precisar la evolución del fenómeno. El período de influencia previsto abarca desde el miércoles 25 hasta las primeras horas del viernes 27 de noviembre.

El pronóstico oficial contempla lluvias y tormentas puntuales durante la tarde y noche del domingo 22 de noviembre. EFE/ Pedro Puente

Aún pueden registrarse lluvias y tormentas puntuales este domingo

Antes del cambio de condiciones anunciado para mediados de semana, el pronóstico para este domingo 22 de noviembre contempla lluvias y tormentas puntuales en horas de la tarde y la noche.

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Las autoridades de Medio Ambiente señalaron que las precipitaciones podrían alcanzar al menos seis departamentos del país, entre ellos se encuentran: San Miguel, San Vicente, Cabañas, Usulután y Cuscatlán. El reporte no detalló las zonas específicas que tendrían mayor probabilidad de lluvia.

Las lluvias se presentarían de forma puntual, con posibilidad de tormentas durante la tarde y la noche. Estas condiciones se desarrollarán en una jornada que mantendrá temperaturas cálidas durante el día en gran parte del territorio.

El comportamiento del tiempo durante este domingo tendrá contrastes entre las horas de mayor calor y el período nocturno. La temperatura será más alta durante la mañana y la tarde, mientras que el ambiente podría tornarse más fresco después de la puesta del sol.

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La institución encargada del monitoreo meteorológico indicó que las precipitaciones previstas corresponden a condiciones locales de la jornada. La probabilidad de lluvia se concentrará en la segunda parte del día, cuando también podrían formarse tormentas en algunos puntos del país.

El pronóstico oficial sitúa las lluvias y tormentas de este domingo como el principal cambio de tiempo inmediato en el territorio salvadoreño. La información será actualizada por la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.