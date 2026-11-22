Los homicidios de jóvenes de entre 12 y 17 años representaron el 85 por ciento de los menores asesinados en Costa Rica. (Cortesía: Milenio)

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Los homicidios de adolescentes de entre 12 y 17 años sumaron 40 víctimas en Costa Rica hasta el 13 de noviembre. Esa cifra representó el 85% de los 47 menores de edad asesinados durante el período, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundidos por El Observador.

El registro de esa franja etaria fue seis casos mayor que el del mismo período anterior, cuando se contabilizaron 34 víctimas. La variación equivalió a un aumento de 17.65%.

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El total de homicidios descendió mientras aumentaron los casos entre adolescentes

La cantidad total de personas asesinadas pasó de 768 a 730, una baja de 4.95% y de 38 víctimas frente al período previo.

El descenso nacional coincidió con un aumento en el número de adolescentes asesinados. Las personas de entre 12 y 17 años concentraron la mayoría de las muertes violentas de menores de edad reportadas hasta esa fecha.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 11 de noviembre en Purral de Goicoechea, en San José. Un adolescente de 17 años murió en la clínica de Coronado después de recibir varios disparos.

La información preliminar del OIJ indicó que el ataque ocurrió en la vía pública. Un hombre abordó al joven y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

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Las heridas alcanzaron el rostro, el cuello y las extremidades. El adolescente fue trasladado al centro de salud, donde falleció.

La provincia de Limón figuró entre las zonas con mayor número de víctimas menores de edad. Hasta el 11 de noviembre, acumuló 13 casos.

Las muertes violentas en la población adolescente registraron un incremento del 17,65 por ciento frente al lapso previo. (REUTERS/Stringer)

La cifra fue dos casos superior a la registrada en el mismo lapso anterior. En 2023 y 2024, el número de menores asesinados durante ese período había sido de ocho, según informó nuevamente El Observador.

Autoridades alertaron sobre la participación de menores en hechos vinculados al crimen organizado

A mediados de septiembre, el director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, se refirió al reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

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Sus declaraciones se produjeron después de un allanamiento en Limón, donde un adolescente de 15 años resultó herido en un brazo al enfrentarse con un fusil AR-15 a agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica.

“Lamentablemente un joven, de tan solo 15 años, un muchacho que debería estar estudiando, estaba con un fusil AR-15 con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, afirmó Soto.

El 24 de agosto, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, expresó una preocupación similar durante una conferencia de prensa sobre la violencia en Cartago.

El total nacional de personas asesinadas descendió casi un cinco por ciento en el territorio costarricense. (AP Foto/Matt Rourke, File)

“Estamos hablando de que el crimen organizado está utilizando ya menores en sus filas y por eso es que hemos venido trabajando fuerte en esa línea, y hemos trabajado en esos proyectos de ley”, dijo Campos.

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El ministro sostuvo que un menor que actúa como sicario comprende sus acciones y ya “cruzó una línea”. También afirmó: “Es una persona que le hace daño a la sociedad”.