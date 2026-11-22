Franco Colapinto bromeó con Christine GZ

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Las luces de la Ciudad del Pecado volvieron a iluminar la mejor versión de Franco Colapinto. Tras igualar su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 con un sólido sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino de Alpine protagonizó un desopilante ida y vuelta con la periodista y piloto de rally Christine GZ, a quien terminó señalando entre risas como su “talismán” de la buena suerte.

El episodio ocurrió en el corralito de prensa instantes después de que el pilarense bajara de su monoplaza. Antes siquiera de formular la primera pregunta para la transmisión de DAZN, la cronista rompió el hielo con ironía al notar el semblante radiante del argentino: “Cada vez que tenés un buen resultado yo estoy tranquila porque me contestás con una sonrisa. El otro día fuiste un poco antipático, chungo, pero no pasa nada”.

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Lejos de esquivar la chicana, Colapinto redobló la apuesta y le pasó factura por su ausencia en la fecha anterior en Brasil: “Cada vez que tengo un buen resultado estás, aparecés. ¿Por qué no estuviste en la última carrera? Desapareciste”. Entre las carcajadas de ambos, el piloto de 23 años se defendió asegurando que siempre responde las notas, aunque admitió con sinceridad: “Siempre de buen humor no está uno... ¡Cómo se quejan!”.

El cruce en Nevada no fue un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de una complicidad que se volvió viral desde el mismísimo desembarco del argentino en la máxima categoría en el GP de Monza 2024. En aquella ocasión, antes de su debut oficial con Williams, Colapinto sorprendió a la reportera al confesarle al aire: “¡Gracias por hacerme una nota! Tenía muchas ganas de que me entrevistes, me contaron que sos muy divertida”.

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Christine GZ es cronista y piloto de Rally

Desde entonces, cada reencuentro en el paddock suele dejar momentos descontracturados que rápidamente ganan tracción en redes sociales. Uno de ellos fue el que ocurrió en septiembre del 2025, en Zandvoort (Países Bajos), tras finalizar en el 11° lugar. En ese momento, Christine GZ le había consultado al argentino sobre la siguiente jornada de la Máxima, que justamente iba a ser en Italia, donde Franco debutó en 2024 de la mano de Williams. “La siguiente es Monza, ¿te gusta?”, le preguntó la periodista española. “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lanzó inmediatamente el corredor albiceleste.

Otro de esos cruces fue el que ocurrió más recientemente en marzo, en la antesala del Gran Premio de China de esta temporada. Allí, Colapinto volvió a acaparar las cámaras al dedicarle una pícara sonrisa y un guiño cómplice al reencontrarse con ella en el Media Day, anticipando que compartirían un “lindo desafío” a lo largo del año.

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En esta ocasión, el buen humor del argentino frente a los micrófonos tenía un sustento deportivo contundente. Colapinto había llegado al domingo tras una clasificación frustrante en la que quedó noveno y se quejó amargamente de haber salido a la Q3 con neumáticos fríos. Además, cargaba con una sequía de seis carreras sin sumar unidades (desde el GP de España en Madrid, en septiembre).

Colapinto finalizó sexto en Las Vegas

Sin embargo, en una carrera nocturna caótica que tuvo como ganador a Max Verstappen seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, el piloto de Alpine ejecutó una labor sin fisuras. Tras sufrir en el primer tramo con compuestos blandos usados, el equipo aprovechó un Safety Car en la vuelta 19 para calzarle neumáticos medios nuevos con los que completó el resto de la prueba a gran ritmo. En las vueltas finales, capitalizó el toque entre las Ferrari de Charles Leclerc (penalizado) y Lewis Hamilton, además de un despiste de George Russell. Con el sexto puesto de Colapinto (8 puntos) y el quinto lugar de su compañero Pierre Gasly (10 puntos), la escudería francesa sumó 18 unidades, su mejor producción en un mismo fin de semana en todo 2026.

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De cara a futuro, y tras alcanzar las 35 unidades en el Campeonato de Pilotos (se ubica en el puesto 12 de la general por delante de varios pilotos de renombre como Checo Pérez, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso), Colapinto llega con el envión anímico al máximo para el tramo final del calendario, que se definirá en dos semanas consecutivas en Medio Oriente.

El Gran Premio de Qatar se disputará en el Circuito Internacional de Lusail con la carrera programada para el domingo 29 a las 13, el telón de la temporada 2026 bajará en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi, el domingo 6 de diciembre desde las 10 (hora argentina). De esta manera, Colapinto afrontará las últimas dos citas con el objetivo de sostener el nivel competitivo que mostró junto a su Alpine en Las Vegas.

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