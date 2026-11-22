Dos jóvenes volcaron con su UTV en los médanos de Pianamar: iban sin casco y resultaron heridos

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Un nuevo accidente con un vehículo todoterreno volvió a generar preocupación en La Frontera, en Pinamar, una de las zonas de médanos más concurridas durante la temporada de verano. Dos jóvenes, de 16 y 19 años, resultaron heridos luego de que el UTV en el que circulaban volcara. Ambos fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al hospital municipal.

El episodio ocurrió el inicio de este fin de semana largo y volvió a poner en primer plano los riesgos de conducir este tipo de vehículos en terrenos irregulares. Uno de los aspectos que más preocupación generó fue que los dos ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección correspondientes.

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Según la información difundida por Pinamar24, los jóvenes sufrieron golpes y cortes. Después de recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron derivados al centro de salud municipal para continuar con la evaluación médica y realizar los estudios necesarios. De acuerdo con los datos disponibles, ambos se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.

Los heridos, de 16 y 19 años, fueron trasladados al hospital municipal

Dos ambulancias y un importante operativo para asistir a los heridos

El vuelco obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona de playa. Para atender a los dos jóvenes fue necesaria la intervención de dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad en Playa, Guardia Urbana y efectivos policiales.

El procedimiento volvió a poner sobre la mesa otro aspecto de este tipo de episodios: además de las consecuencias físicas para las personas involucradas, cada accidente demanda recursos humanos, sanitarios y logísticos para llegar hasta el lugar, asistir a las víctimas y garantizar su traslado.

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En ese contexto, desde el planteo difundido sobre el operativo se señaló que los gastos de estos despliegues forman parte de las erogaciones que cubre la EcoTasa. El tributo municipal está vinculado con el financiamiento de servicios y prestaciones en el destino turístico, entre ellos los recursos destinados a la atención y prevención en las playas.

La movilización de ambulancias, médicos y personal de seguridad vuelve a abrir el debate sobre la importancia de evitar conductas imprudentes y reducir los accidentes que requieren intervenciones de esta magnitud.

El grave antecedente de Bastián Jerez

Uno de los antecedentes más recientes y resonantes fue el accidente de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un choque ocurrido en enero de 2026 en La Frontera y tuvo que atravesar 17 operaciones. El caso generó una fuerte conmoción y reavivó la discusión sobre los controles y las restricciones para circular con vehículos todoterreno en ese sector.

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A partir de aquel episodio, se adoptaron medidas para limitar la circulación de camionetas 4x4 y UTV en La Frontera. Sin embargo, los nuevos siniestros muestran que la prevención y la fiscalización siguen siendo temas centrales, especialmente ante la proximidad de los meses de mayor movimiento turístico.

Un choque frontal entre un UTV y una camioneta en Pinamar provocó lesiones de extrema gravedad a Bastian Jerez

Qué medidas de seguridad se deben respetar al conducir un UTV

Los vehículos utilitarios todoterreno pueden utilizarse en determinados sectores habilitados, pero requieren precauciones específicas. La circulación sobre médanos, pendientes y superficies irregulares exige experiencia, atención y el cumplimiento de las normas vigentes.

Entre las principales recomendaciones para reducir los riesgos se encuentran:

Utilizar casco y los elementos de protección correspondientes durante la circulación.

Respetar las zonas habilitadas y evitar transitar por sectores restringidos.

Adecuar la velocidad a las condiciones del terreno y no realizar maniobras bruscas.

Utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo cuente con ese sistema.

Respetar la cantidad de ocupantes permitida por el fabricante.

Contar con la licencia y las habilitaciones necesarias para conducir.

Evitar que menores de edad conduzcan vehículos para los que no están autorizados.