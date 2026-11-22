El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Guardar

Los costos de financiamiento de Argentina aumentaron con fuerza en los últimos cuatro meses debido a la caída de la popularidad del presidente Javier Milei, las dudas sobre sus posibilidades de reelección en 2027 y la incertidumbre sobre el plan oficial para afrontar vencimientos de deuda, señaló Financial Times este sábado en una nota de su corresponsal en la Argentina.

El artículo destaca el aumento del riesgo país, esto es, el diferencial de rendimiento que los inversores exigen a los bonos argentinos en dólares respecto de los del Tesoro de Estados Unidos, que pasó de poco más de cuatro puntos porcentuales a principios de agosto a 10,7 puntos el viernes, según el índice EMBI de J.P.Morgan.

PUBLICIDAD

La baja en el precio de los bonos coincide con un deterioro de las expectativas políticas y económicas. La aprobación de Milei, cita el influyente diario británico, cayó desde más del 40% en enero hasta niveles medios de 30% en los últimos meses.

Recesión técnica

A la vez, la recuperación económica que el Gobierno había prometido no se consolidó y la mayoría de los analistas considera que Argentina entró en recesión técnica en el tercer trimestre de 2026, escenario que debilita la expectativa de que Milei sea reelegido octubre de 2027 y alimenta la posibilidad de un regreso del peronismo, con una eventual revisión de las reformas de mercado impulsadas por el oficialismo. De hecho, una de las fotos que ilustra el artículo muestra al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

PUBLICIDAD

Un artículo de Financial Times analiza el aumento de los costos de financiamiento en Argentina y los índices de aprobación del presidente Javier Milei.

El deterioro global de la deuda de mercados emergentes agravó el problema argentino. El FT se centra en los bonos en manos de inversores privados. Al respecto, precisa que el Tesoro argentino debe cubrir cerca de USD 17.000 millones en pagos a bonistas, pero el aumento de tasas dejó un faltante de unos USD 10.000 millones.

El encarecimiento del financiamiento tanto local como externo, dice, hizo que desde agosto el Gobierno suspenda nuevas emisiones de deuda soberana en dólares bajo legislación local, vía a través de la cual el programa financiero presentado en julio por el ministro de Economía Luis Caputo había estimado recaudar unos USD 5.000 millones.

PUBLICIDAD

“Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado asumió que casi con seguridad sería reelegido y las encuestas nos dicen que enfrentamos un escenario mucho más incierto”, dice Ramiro Blazquez Giomi, estratega del grupo StoneX, un grupo norteamericano de servicios financieros citado por el FT.

El FT cita riesgo de regreso peronista y que la Argentina restructuró 3 veces su deuda desde el 2000. La última, en 2020, la hizo Guzmán en el gobierno de Alberto y Cristina Fernández Juan Mabromata/Pool via REUTERS/File Photo

El contexto internacional tampoco es favorable. Los mayores precios de la energía, las expectativas de tasas más altas en EE.UU. y la volatilidad asociada a la inteligencia artificial llevaron a los inversores a alejarse de emisores de riesgo como Argentina, que -cita- carga con el antecedente de haber incurrido en tres defaults o reestructuraciones de deuda soberana en lo que va del siglo XXI.

PUBLICIDAD

La oportunidad de agosto

En agosto la situación era distinta. Los diferenciales habían alcanzado su menor nivel desde 2018 y el mercado esperaba que la Argentina volviera a los mercados internacionales de capitales tras ocho años para reforzar las reservas del BCRA, pero el Gobierno desistió por considerar que las tasas eran aún demasiado altas. Optó por recurrir a organismos multilaterales y “repos” con bancos internacionales vía por la cual el BCRA obtuvo USD 6.000 millones en lo que va del gobierno de Milei, extendiendo plazos de vencimiento.

El FT recuerda afirmaciones de Caputo de recurrir al auxilio financiero de EE.UU. (y también menciona afirmaciones positivas de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, al respecto) y también al swap de monedas con China, renovado en agosto por cinco años y valuado en USD 19.000 millones. Y también que según analistas financieros, una nueva emisión internacional está fuera de alcance mientras el riesgo país no baje de forma sustancial.

PUBLICIDAD