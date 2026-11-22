El entrenador tuvo un gesto que sorprendió a propios y extraños mientras el equipo recibía el trofeo de campeón en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

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(Desde Barranquilla, Colombia) Mientras el plantel de Boca Juniors recibía la Copa Sudamericana y se fundía en la postal de festejo que compartió con el resto del cuerpo técnico, Rodolfo Arruabarrena permaneció al margen. El entrenador se quedó solo, en un costado del escenario montado en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con una sonrisa que acompañó la celebración sin sumarse a ella. El gesto, que contrastó con la efusividad del resto del banco técnico, respetó el protagonismo exclusivo de los jugadores en el momento de la consagración.

La actitud se sumó a otra escena que el Vasco había protagonizado minutos antes, cuando no pudo contener la emoción al término del encuentro. Apenas el árbitro uruguayo Andrés Matonte marcó el final del partido, Arruabarrena rompió en un llanto descontrolado que contrastó con la templanza que mostró durante toda la campaña tras la victoria por 2 a 0 ante Atlético Mineiro.

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Antes de la premiación, el presidente Juan Román Riquelme se había acercado al entrenador, apartó a los colaboradores que los separaban y le dio un fuerte abrazo acompañado de unas palabras al oído. El gesto, captado por las cámaras de la transmisión, resumió el vínculo entre ambos, forjados como compañeros en el plantel que consagró a Boca campeón de la Copa Libertadores en el año 2000.

El título en Colombia llegó apenas 156 días después de que Arruabarrena oficializara su regreso al club, en junio de este año, y significó saldar una cuenta pendiente con las competiciones internacionales: en 2014 había quedado eliminado ante River Plate en la semifinal de la Copa Sudamericana, y en 2015 atravesó la noche del gas pimienta en La Bombonera durante la Copa Libertadores.

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Arruabarrena sumó su cuarto título como entrenador de Boca Juniors (REUTERS/Luisa González)

Con la obtención de la Sudamericana, Arruabarrena se transformó en el único futbolista de la historia de Boca en ser campeón internacional tanto dentro como fuera de la cancha: la Libertadores 2000 como jugador y la Sudamericana 2026 como director técnico.

El triunfo ante Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, le dio a Boca su tercer título de la Copa Sudamericana, después de los obtenidos en 2004 y 2005. Santiago Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo y Miguel Merentiel amplió la ventaja en el complemento, en una jugada que inició Sebastián Villa. La Bestia destacó el trabajo del cuerpo técnico tras el pitazo final: “Vino el Vasco y todo su cuerpo técnico y nos cambiaron la cara, al grupo en general, estamos muy felices y contentos”, declaró Merentiel a ESPN, citado por Infobae.

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La consagración en Barranquilla fue el cuarto título de Arruabarrena al frente de Boca, entre sus dos etapas como técnico, y lo ubicó a la par de Miguel Ángel Russo en la tabla de entrenadores campeones de la institución. Por encima del Vasco todavía se ubican Alfio Basile y Toto Lorenzo, con cinco conquistas cada uno; Mario Fortunato, con seis, y Carlos Bianchi, con nueve.

Arruabarrena entró al selecto grupo de los entrenadores más ganadores de la historia, encabezado por Carlos Bianchi con nueve consagraciones. (Fuente: Silvio Maverino)

El técnico también había dirigido al equipo a la consagración de la tabla anual del fútbol local semanas antes de viajar a Colombia, y con la Sudamericana puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales para el club. El Vasco tendrá por delante la final de la Copa Argentina ante Platense, programada para el 2 de diciembre, además del desenlace del Torneo Clausura, donde el equipo enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final. Ambas competencias le permitirán ampliar su cosecha de títulos en su segunda etapa al mando del plantel xeneize.

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“Lo disfruto a mi manera, me emociona ver a mi familia y conseguir cosas, pero me tengo que meter en lo que viene y quiero que este grupo sea más ganador y que sea uno de los más ganadores. Estamos en eso. Tenemos la final de la Copa Argentina, pero antes tenemos dos partidos importantes. Estamos contentos con este título, pero el miércoles tenemos que hacer un buen partido”, dijo “Lo disfruto a mi manera, me emociona ver a mi familia y conseguir cosas, pero me tengo que meter en lo que viene y quiero que este grupo sea más ganador y que sea uno de los más ganadores. Estamos en eso. Tenemos la final de la Copa Argentina, pero antes tenemos dos partidos importantes. Estamos contentos con este título, pero el miércoles tenemos que hacer un buen partido”, dijo el Vasco en conferencia de prensa. Un logro que cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales para el club más ganador del fútbol sudamericano tras la conquista de la Copa Sudamericana.

“Viene bien. El club necesitaba este título, hacía 18 años que no se lograba. Ahora, van a festejar, todos contentos, y mañana ya los meteré de vuelta en el hotel para pensar en el miércoles”. Así declaró Arruabarrena. Con su sello. El sello que le imprimió a este Boca que hace celebrar a millones de fieles en la Argentina y en todo el mundo.

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