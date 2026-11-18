Científicos del Instituto Mundial del Kimchi identificaron una bacteria en alimentos fermentados capaz de retener nanoplásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una bacteria aislada del kimchi, un plato tradicional de la gastronomía de Corea del Sur que consiste en verduras fermentadas, mostró capacidad para adherirse a partículas plásticas de tamaño nanométrico en ensayos de laboratorio y en ratones. El trabajo identificó que una cepa del kimchi podría favorecer la eliminación de nanoplásticos, aunque sus resultados todavía no permiten trasladar esa posibilidad a humanos.

La investigación fue publicada en la revista Bioresource Technology y estuvo a cargo de científicos vinculados al Instituto Mundial del Kimchi (WiKim), una entidad de investigación de Corea del Sur. El equipo estudió la bacteria Leuconostoc mesenteroides CBA3656, obtenida de alimentos fermentados, para analizar si podía retener nanoplásticos en condiciones ambientales y digestivas.

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La cepa CBA3656 retuvo hasta el 87% de los nanoplásticos en agua

Un diagrama científico detalla las fases de adsorción de nanopartículas mediante la cepa bacteriana CBA3656 y su posterior excreción en un modelo animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nanoplásticos son partículas de tamaño inferior a un micrómetro que provienen de la degradación de plásticos de uso cotidiano. Su presencia se ha detectado en ecosistemas, alimentos y bebidas, aunque persisten preguntas sobre su permanencia en el organismo y sus consecuencias para la salud humana.

En las pruebas iniciales, la bacteria fue mezclada con agua que contenía nanopartículas de poliestireno. Allí, la cepa CBA3656 logró adherirse al 87% de las partículas. Los autores describieron ese proceso como biosorción: las partículas se fijan a la superficie del microorganismo sin que este las incorpore necesariamente en su interior.

El análisis de la pared celular y de la membrana de la bacteria señaló que varios grupos químicos podrían intervenir en esa unión. La investigación también evaluó distintas concentraciones de nanoplásticos, niveles de acidez y temperaturas, y encontró que la cepa mantenía una capacidad alta de adsorción en esos escenarios.

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En un fluido intestinal simulado, la bacteria se unió al 57% de las partículas

El microorganismo retuvo el 57% de los nanoplásticos durante las pruebas en fluidos intestinales simulados. (EFE/David Arquimbau Sintes)

El experimento avanzó luego hacia una solución diseñada para reproducir algunas condiciones del intestino. En ese medio, la bacteria se adhirió al 57% de los nanoplásticos presentes, un desempeño superior al de otras cepas de Leuconostoc mesenteroides evaluadas por los investigadores.

La hipótesis es que, si los nanoplásticos quedan unidos a bacterias que atraviesan el tracto digestivo, una parte mayor de esas partículas podría salir del cuerpo a través de las heces. Sin embargo, ese mecanismo aún debe comprobarse en sistemas biológicos más complejos.

Los autores probaron la cepa en ratones libres de gérmenes, animales criados sin microbiota intestinal. Tras recibir el microorganismo, los roedores eliminaron más nanoplásticos en las heces. El resultado sugiere una posible aplicación futura, pero no establece que el efecto sea igual en personas ni en animales con comunidades microbianas normales.

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Los resultados en animales no prueban un beneficio para las personas

Los ratones sin microbiota expulsaron una mayor cantidad de partículas plásticas en sus heces tras ingerir la bacteria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se suma a otros trabajos que examinaron bacterias provenientes de alimentos fermentados como posibles herramientas para reducir la presencia de microplásticos en el intestino. En 2025, otra investigación con probióticos en ratones halló que dos cepas incrementaron en 35% la excreción de microplásticos y redujeron en 67% la cantidad retenida en el intestino.

También se analizaron bacterias presentes en el yogur. En un ensayo exploratorio, ratones alimentados con una cepa de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus eliminaron más microplásticos y mostraron menos señales de alteración intestinal.

Aun así, los científicos advierten que estos ensayos tienen límites. Los ratones libres de gérmenes no reproducen la diversidad de microorganismos que habitan el intestino humano. La interacción entre una bacteria administrada y una microbiota ya establecida puede modificar su comportamiento y sus efectos.

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Tampoco existe una prueba concluyente de que favorecer la expulsión de partículas plásticas se traduzca, por sí solo, en una mejora de la salud. Los estudios sobre microplásticos y nanoplásticos en humanos siguen en curso.

El kimchi genera bacterias lácticas en su fermentación

La Unesco reconoció en 2013 la preparación comunitaria del kimchi como Patrimonio Cultural Inmaterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo pone la atención sobre un alimento con una larga tradición en Corea del Sur. El kimchi suele prepararse con col china o repollo, sal y condimentos como ajo, jengibre y ají. La fermentación de estos ingredientes genera microorganismos, entre ellos bacterias lácticas.

Además de su papel en la alimentación cotidiana coreana, el kimchi es parte de una práctica social conocida como kimjang, la preparación colectiva de grandes cantidades del fermentado antes del invierno. La Unesco incorporó esa tradición a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial en 2013.

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Este alimento contiene fibra, vitaminas y minerales procedentes de los vegetales, junto con compuestos producidos durante la fermentación. Por esa combinación, se estudió por su relación con la función digestiva y la microbiota intestinal. Sin embargo, el consumo de kimchi no equivale a recibir una dosis controlada de la cepa CBA3656 ni garantiza la eliminación de plásticos del organismo.

La investigación apunta a futuros probióticos, pero faltan ensayos clínicos

Los especialistas prevén desarrollar formulaciones probióticas después de validar la seguridad en futuros ensayos clínicos.

Según los autores, la capacidad de la bacteria para fijar nanoplásticos podría servir como base para desarrollar formulaciones microbianas destinadas a favorecer su excreción. Antes de llegar a esa etapa, será necesario evaluar su seguridad, su desempeño en microbiotas diversas y su efecto en estudios clínicos con humanos.

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La cepa Leuconostoc mesenteroides CBA3656 representa, por ahora, una línea de investigación sobre el vínculo entre alimentos fermentados, microorganismos intestinales y exposición a partículas plásticas. Los próximos estudios deberán determinar si esa propiedad observada en laboratorio puede mantenerse dentro del organismo humano.