Científicos de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que la corteza entorrinal y la amígdala sufren atrofia antes que el hipocampo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente: concentra entre el 60% y el 70% de los diagnósticos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), figura entre las principales causas de discapacidad y pérdida de autonomía en adultos mayores.

Los últimos datos del organismo indican que más de 57 millones de personas convivían en 2021 con demencia en el mundo. La proyección estima que el número podría llegar a 139 millones en 2050.

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Ante este panorama, los investigadores buscan métodos para identificar a tiempo y tratar cada vez más temprano a los pacientes.

La novedad es que dos regiones del cerebro podrían revelar la presencia del Alzheimer hasta diez años antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Las proyecciones sanitarias estiman que la cifra global de personas con demencia alcanzará los 139 millones en el año 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corteza entorrinal y la amígdala mostraron atrofia antes que el hipocampo en personas con enfermedad de Alzheimer, descubrió una investigación de la Universidad Johns Hopkins. El hallazgo podría aportar biomarcadores para identificar cambios cerebrales antes de la pérdida de memoria y anticipar el inicio de intervenciones.

El equipo analizó cientos de imágenes de resonancia magnética y tomografías por emisión de positrones de dos cohortes independientes, con participantes sin síntomas, con deterioro cognitivo y personas que fallecieron a causa de la enfermedad.

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La investigación, publicada en NeuroImage: Reports y presentada en Neuroscience 2026, situó los cambios de volumen de estas dos zonas cerebrales antes de los que suelen buscarse en el hipocampo.

La pérdida de volumen en la materia gris se asocia con modificaciones tempranas en la proteína tau detectadas mediante escáneres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Miller, ingeniero biomédico y autor principal, afirmó: “Hemos descubierto que existen cambios tempranos en el cerebro que manifiestan los biomarcadores clínicos de atrofia hasta una década antes de que aparezcan los síntomas clínicos”.

La corteza entorrinal participa en la recuperación de recuerdos antiguos y la amígdala se vincula con la memoria emocional. En ambas regiones, los investigadores hallaron una mayor reducción de volumen que en el hipocampo durante la fase inicial de la enfermedad.

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La atrofia de la materia gris también presentó una localización espacial asociada con cambios en la proteína tau, medidos mediante tomografía por emisión de positrones y patología digital. La patología tau constituye un rasgo conocido de la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo con el estudio.

La atrofia cerebral y la detección antes de síntomas

La enfermedad de Alzheimer concentra entre el 60% y el 70% de los diagnósticos de demencia en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios neurodegenerativos podrían transcurrir durante cinco a diez años antes de que se manifiesten problemas de memoria, explicó Miller.

“Imaginen si pudiéramos empezar a tratar los cambios neurodegenerativos a los dos, tres o cuatro años, en lugar de después de 15 años, cuando ya se manifiestan en síntomas de pérdida de memoria. Esa es la gran promesa para sus seres queridos que están en riesgo”, añadió el investigador.

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Marilyn Albert, coautora y directora del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins, sostuvo que el objetivo consiste en tratar a las personas antes de que aparezcan manifestaciones clínicas para retrasarlas o, potencialmente, detenerlas.

Escáneres cerebrales para una estratificación del riesgo

El objetivo de los nuevos biomarcadores consiste en aplicar tratamientos tempranos para detener o ralentizar el avance de la patología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medir de manera conjunta la atrofia de la corteza entorrinal y la amígdala podría funcionar como un indicador temprano más preciso, especialmente si las tecnologías de escaneo se vuelven más accesibles y asequibles.

Para personas con antecedentes familiares de Alzheimer u otras afecciones, el equipo consideró que los médicos podrían comenzar a examinar esas regiones entre los 30 y 40 años.

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“A medida que se disponga de más biomarcadores y tratamientos, será fundamental saber quién va a sufrir deterioro cognitivo”, afirmó la coautora Meaghan Morris, neuropatóloga especializada en Alzheimer y otras demencias.

“Esto podría contribuir significativamente a una mejor estratificación del riesgo para identificar a quienes sufrirán deterioro cognitivo en un futuro próximo, y a un tratamiento cada vez más temprano para, con suerte, ralentizar el curso de la enfermedad”, dijo la investigadora.

Y concluyó: “Nuestro trabajo futuro consiste en mostrar con mayor precisión las regiones moleculares asociadas a estos cambios en la proteína tau, localizadas mediante estos biomarcadores clínicos de atrofia. Una vez que conozcamos mejor estas regiones moleculares, podremos desarrollar terapias”.

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