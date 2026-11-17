Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión tras registrar transmisión continua por doce meses. (Freepik)

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión tras registrarse transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos. La decisión sitúa a la región ante un aumento de los brotes y reaviva la necesidad de ampliar la vacunación, reforzar la vigilancia y responder con rapidez a cada foco de contagio.

El sarampión, una enfermedad vírica que afecta principalmente a niños, se propaga mediante gotículas procedentes de la nariz, la boca y la faringe de las personas infectadas. Los primeros síntomas suelen aparecer entre ocho y 12 días después del contagio: fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Días más tarde surge un exantema que comienza en el rostro y el cuello antes de extenderse al resto del cuerpo.

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No existe un tratamiento específico. Aunque la mayor parte de los pacientes se recupera en dos o tres semanas, el virus puede derivar en ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones de oído y neumonía. El riesgo es mayor entre niños malnutridos y personas inmunodeprimidas. La vacunación, sin embargo, permite prevenir la enfermedad.

Canadá interrumpió la cadena de transmisión del brote que en 2025 causó la pérdida de la verificación regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión sostenida llevó a Bolivia, México y Estados Unidos a perder la eliminación

El pronunciamiento de la OPS siguió a la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), celebrada entre el 10 y el 13 de noviembre. Allí se examinó la situación epidemiológica de las Américas y se formularon recomendaciones que fueron aceptadas por el director de la organización, el doctor Jarbas Barbosa.

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De acuerdo con los criterios de la comisión, la transmisión endémica queda restablecida cuando un mismo genotipo y linaje del virus circula sin interrupciones por 12 meses o más dentro de un país. Eso fue lo que ocurrió en Bolivia, México y Estados Unidos, que ahora aplican medidas para fortalecer la inmunización, el monitoreo epidemiológico y la respuesta frente a los brotes.

“Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir”, afirmó Barbosa.

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La región fue la primera del mundo en eliminar el sarampión. En 2024 recuperó ese reconocimiento después de interrumpir la transmisión endémica en Venezuela y Brasil. Pero en noviembre de 2025 perdió el estatus regional a raíz de la transmisión sostenida en Canadá. Ahora, la situación en los tres países profundiza el deterioro regional y hace más complejo el retorno a la eliminación.

Las Américas acumularon 58.213 casos confirmados de sarampión y 82 muertes hasta noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canadá, por su parte, interrumpió la cadena de transmisión vinculada al brote que causó la pérdida de su estatus y trabaja para recuperarlo.

Canadá perdió la verificación regional en 2025 y tres países perdieron luego su estatus nacional

La Región de las Américas perdió la verificación como territorio libre de transmisión endémica del sarampión en noviembre de 2025, después de que esta se restableciera en Canadá. La OPS comunicó esa decisión el 10 de noviembre de aquel año, tras una revisión de la RVC, un órgano independiente que concluyó que un mismo genotipo y linaje del virus había mantenido una cadena ininterrumpida en territorio canadiense durante al menos 12 meses.

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El continente había eliminado el sarampión por primera vez en 2016 y recuperó el reconocimiento regional en 2024. Fue la primera región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y continúa como la única que ha alcanzado la eliminación regional de la enfermedad en dos oportunidades.

La decisión de 2025 no implicó que todos los países americanos dejaran de ser considerados libres de transmisión endémica. En ese momento, Canadá era el único país de la región que había perdido la verificación nacional. Un año después, durante su sexta reunión anual, celebrada del 10 al 13 de noviembre de 2026, la RVC examinó la información epidemiológica y de laboratorio de los 47 países y territorios de las Américas que notifican datos.

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La OPS planteó realizar búsquedas activas de casos cada tres meses y verificar la inmunización de los trabajadores sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras revisar los registros de Estados Unidos, México y Bolivia, la comisión determinó que los tres habían perdido su condición nacional de eliminación porque el virus circuló de manera continua dentro de cada país por 12 meses o más. El director de la OPS, Jarbas Barbosa, recibió y aceptó el informe, y comunicó el cambio a las autoridades sanitarias correspondientes.

Los períodos examinados comenzaron el 20 de enero de 2025 en Estados Unidos, donde el límite de 12 meses se cumplió el 20 de enero de 2026; el 1 de febrero de 2025 en México, que alcanzó ese umbral el 1 de febrero de 2026; y el 16 de abril de 2025 en Bolivia, cuyo período se completó el 16 de abril de 2026. La pérdida del estatus nacional no supone que existan brotes en todas las zonas de esos países, sino que el virus mantuvo una transmisión local sostenida durante al menos un año en el territorio nacional.

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Un caso importado o un brote aislado no bastan para perder el estatus de eliminación

En el marco regional de verificación, la transmisión endémica se considera restablecida cuando los datos epidemiológicos y de laboratorio prueban una cadena continua de una misma cepa —idéntico genotipo y linaje— durante 12 meses o más en un área geográfica definida. Esa conclusión indica que el sarampión volvió a establecerse mediante transmisión local sostenida, aunque no significa que el país haya perdido su capacidad de controlar la enfermedad.

La genotipificación y la secuenciación permiten establecer si los casos pertenecen a una misma cadena de contagio o derivan de introducciones independientes. Sin embargo, estos métodos no determinan por sí solos el origen de una infección, dado que un mismo genotipo y linaje puede circular en varios países. Por eso, la verificación requiere investigaciones epidemiológicas de alta calidad.

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La Comisión Regional aconsejó sostener una cobertura mínima del 95% con dos dosis de la vacuna en todas las comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos importados son previsibles porque el sarampión sigue presente en numerosas partes del mundo. Un país puede informar contagios llegados desde el exterior e incluso enfrentar brotes sin perder su estatus, siempre que interrumpa la transmisión antes de que transcurran 12 meses desde la aparición del exantema en el primer caso confirmado de la cadena. La elevada transmisibilidad del virus y la concentración de personas no vacunadas en determinadas comunidades obligan a sostener una vigilancia robusta y una respuesta inmediata ante cada sospecha, incluso cuando los casos sean poco frecuentes.

Los casos confirmados superaron los 58.000 y las muertes llegaron a 82

Hasta el 13 de noviembre de 2026, las Américas habían registrado 58.213 casos confirmados de sarampión y 82 muertes. Durante el mismo período del año anterior, la cifra había sido de 12.806 casos.

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La enfermedad figura entre las más contagiosas: una persona infectada puede transmitir el virus a hasta 18 personas susceptibles. Además de provocar neumonía, encefalitis, ceguera y muertes, la infección puede debilitar el sistema inmunitario durante varios meses.

El aumento de los contagios refleja brechas persistentes en la inmunidad de la población. Esas diferencias suelen concentrarse en comunidades y zonas geográficas determinadas, aun cuando las cifras nacionales de vacunación puedan proyectar otra imagen. Las dificultades para acceder a los servicios de salud, las dosis no recibidas, la desinformación y la reticencia a vacunarse dejan expuestos a niños, adolescentes y adultos.

El escenario regional ocurre en paralelo con el resurgimiento mundial del sarampión y con brotes prolongados en diversos países americanos. “Esta situación exige medidas urgentes”, señaló el director de la OPS. “La transmisión continua en cualquier lugar aumenta el riesgo de que el virus llegue a personas que no pueden vacunarse y a comunidades donde persisten brechas de inmunidad”.

Una persona infectada con el virus del sarampión tiene la capacidad de contagiar a hasta 18 personas susceptibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no pueden recibir la vacuna por razones médicas, así como los bebés que todavía no alcanzan la edad para ser inmunizados, dependen de que las personas de su entorno estén protegidas.

La OPS propone campañas, vigilancia y respuestas rápidas ante los brotes

La OPS trabaja con los países para cortar la transmisión mediante campañas de vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, la conformación de equipos de respuesta rápida y el apoyo a las investigaciones y medidas de contención.

La RVC recomendó evaluar riesgos y cerrar las brechas de inmunidad mediante la herramienta de evaluación de riesgos de la OPS. El objetivo es identificar municipios y poblaciones con mayor exposición, con prioridad para los grupos más vulnerables.

También propuso reforzar la búsqueda activa de casos en centros de salud, comunidades y laboratorios cada tres meses, con el registro sistemático de los resultados. En cuanto a las sospechas de reacciones vinculadas a la vacuna, planteó aplicar los criterios de la organización, entre ellos el tiempo transcurrido entre la inmunización y la aparición del exantema.

El sarampión carece de tratamiento específico y puede causar complicaciones como ceguera, encefalitis y neumonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos positivos, la recomendación incluye realizar pruebas de genotipificación mediante PCR para identificar cepas vacunales. A la vez, los países deberán utilizar la Matriz de Preparación y Respuesta ante el Sarampión, publicada por la OPS en julio de 2026, a fin de orientar las actividades de vacunación, vigilancia y laboratorio, además de documentar los cambios que se produzcan.

Otra de las medidas apunta a proteger al personal de salud. Para ello, la comisión aconsejó verificar la condición de vacunación de los trabajadores, aplicar las políticas institucionales de inmunización y establecer protocolos de aislamiento por transmisión aérea.

Asimismo, pidió garantizar recursos a los equipos de campo, eliminar obstáculos operativos y coordinar el apoyo de los gobiernos para que la respuesta ante los brotes no se demore.

La comisión sostuvo que mantener una cobertura mínima del 95 % con dos dosis de la vacuna contra el sarampión en todas las comunidades resulta decisivo para cerrar las brechas de inmunidad y evitar una transmisión mayor. Los promedios nacionales, advirtió, pueden ocultar zonas con coberturas bajas.

El desafío consiste en llegar a cada comunidad, sobre todo a aquellas con mayor vulnerabilidad ante los brotes. Para Barbosa, el retroceso actual no tiene por qué ser definitivo. “Esta es una seria advertencia para nuestra Región, pero no es un retroceso irreversible”, afirmó. “Sabemos cómo prevenir el sarampión y cómo detener su transmisión. Con un compromiso sostenido con la vacunación, una vigilancia sólida y una respuesta eficaz a los brotes, las Américas pueden volver a eliminar la transmisión del sarampión”.

La región ya atravesó una situación semejante después de que la transmisión endémica se restableciera en Venezuela en 2018 y en Brasil en 2019. Tras el trabajo conjunto de los países para interrumpir los contagios, las Américas recuperaron el estatus de eliminación en 2024.

“La eliminación no es un trofeo que ganamos una vez y colocamos en una repisa. Debemos protegerla todos los días cerrando las brechas de inmunidad y garantizando que lleguemos a todas las comunidades”, subrayó Barbosa.

La OPS mantendrá su trabajo con todos los países de la región para volver a alcanzar esa meta. “Sabemos qué funciona. Ya lo hemos logrado antes. Y con un compromiso y una acción sostenidos, las Américas pueden volver a eliminar la transmisión del sarampión”, concluyó el director.