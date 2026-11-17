Un estudio en Japón con más de 47.000 adultos mayores asoció la pérdida de piezas dentales con un incremento en la incidencia de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación en Japón con 47.293 adultos de 65 años o más, seguidos entre 2013 y 2022, halló que la pérdida dental se asoció con una mayor incidencia de demencia. El resultado, publicado en el Journal of the American Medical Directors Association, plantea que la salud bucal podría ocupar un lugar más relevante en las estrategias de prevención de la enfermedad, informó el portal científico ScienceAlert.

El seguimiento registró 8.247 diagnósticos, equivalentes al 17,4% de los participantes, durante un período de aproximadamente nueve años.

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La investigación utilizó datos del Estudio Japonés de Evaluación Gerontológica, conocido como JAGES, y comparó la cantidad de dientes conservados con 12 factores de riesgo modificables considerados por la Comisión de The Lancet. El análisis no pudo evaluar dos de esos factores: el colesterol LDL alto y la contaminación del aire.

La Comisión de The Lancet, cuya actualización más reciente fue publicada en 2024, había identificado 14 factores modificables vinculados con la demencia. Investigaciones previas sugieren que casi la mitad de los casos podrían reducirse o demorarse mediante cambios sobre esas condiciones de riesgo.

Mayor incidencia en personas sin dientes propios

El seguimiento médico durante casi una década registró diagnósticos de demencia en el 17,4 por ciento de los participantes analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de demencia aumentó a medida que disminuía el número de dientes. Entre quienes tenían 20 o más, fue de 1,63 casos por cada 100 personas-año; ascendió a 2,31 entre quienes conservaban de 10 a 19, a 2,97 entre aquellos con uno a nueve y a 4,34 en las personas sin dientes restantes.

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Tras ajustar los resultados por sexo, edad e ingresos equivalentes, el riesgo fue 14% mayor para el grupo con 10 a 19 dientes, 12% mayor para quienes tenían entre uno y nueve, y 27% superior entre quienes no tenían ninguno, en comparación con los participantes que mantenían al menos 20 piezas dentales.

El equipo empleó el número de dientes como indicador de salud bucal deficiente porque la pérdida dentaria suele representar el desenlace de enfermedades acumuladas a lo largo del tiempo, como caries avanzadas y enfermedad periodontal grave.

La primera autora, la estudiante de medicina Maho Iwata, de la Universidad de Tohoku, afirmó junto con sus colegas: “Utilizamos el número de dientes restantes como indicador de mala salud bucal, ya que la pérdida de dientes generalmente refleja el punto final de una historia de enfermedad bucal de toda la vida”.

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La pérdida de dientes tuvo una fracción atribuible poblacional de 7,2%, una estimación estadística de la proporción de casos que un factor podría explicar si su relación con la enfermedad fuera causal. Fue la tercera cifra más alta del análisis, detrás de los síntomas depresivos, con 10,5%, y el aislamiento social, con 9,4%.

La pérdida dental alcanzó una fracción atribuible poblacional del 7,2 por ciento y se situó detrás de los síntomas depresivos y el aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia fue más marcada entre los hombres: la pérdida dentaria alcanzó una fracción atribuible de 12%, la más elevada entre todos los factores evaluados. Entre las mujeres, ocupó el cuarto lugar, con 6,1%.

Los investigadores señalaron que la proporción estimada para este indicador superó a la de factores ya reconocidos, como la inactividad física, el tabaquismo y el bajo nivel educativo. “Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que cuantifica y compara las fracciones atribuibles poblacionales de la mala salud bucal y de una gran cantidad de otros factores de riesgo de demencia dentro del mismo marco poblacional”, describieron.

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Las limitaciones y las posibles vías de relación

Los datos de JAGES fueron informados por los propios participantes, una modalidad que puede contener errores o sesgos. Además, las fracciones atribuibles poblacionales son cálculos hipotéticos: el estudio no demuestra que perder dientes cause demencia ni que evitar esa pérdida prevenga necesariamente nuevos casos.

Los autores plantearon tres mecanismos que podrían contribuir a explicar la asociación. Una menor cantidad de dientes puede dificultar la masticación y la alimentación, lo que favorecería una nutrición deficiente vinculada al deterioro cognitivo; también se relaciona con el aislamiento social y con la inflamación bucal, que podría derivar en inflamación sistémica.

“Este estudio demuestra que la pérdida de dientes realiza una contribución considerable a la incidencia de demencia, comparable con los principales factores de riesgo modificables establecidos por la Comisión de The Lancet”, determinó el equipo. Los investigadores propusieron reconsiderar la salud bucal como un factor de riesgo de demencia e incorporarla en futuras actualizaciones de esa comisión.

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