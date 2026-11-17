El cáncer puede iniciarse a nivel celular cuando una alteración en el ADN modifica las instrucciones de división y muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer no comienza cuando aparece un bulto ni cuando se siente dolor. El proceso puede iniciarse antes, dentro de una célula, cuando una modificación en su ADN altera las instrucciones que regulan su crecimiento, su división y su muerte.

Esa diferencia permite comprender por qué algunos tumores no son cancerosos y por qué ciertos cánceres pueden avanzar sin provocar señales al principio.

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Según explicó el oncólogo Dale Shepard, médico y doctor en investigación de Cleveland Clinic, la pregunta sobre cómo se origina la enfermedad reúne etapas distintas.

El desarrollo tumoral suele requerir la acumulación progresiva de múltiples mutaciones genéticas a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio genético no equivale a un diagnóstico; una masa de tejido no define por sí sola la presencia de cáncer y la extensión a otras zonas del cuerpo es un proceso que tampoco ocurre en todos los casos.

El cáncer suele desarrollarse a partir de varios cambios celulares

El ADN contiene la información que indica a las células cuándo crecer, cuándo dividirse y cuándo morir. Shepard explicó que la copia de ese material puede presentar errores y que también pueden producirse daños capaces de modificar esas instrucciones.

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Una revisión científica de Shaosen Zhang y otros investigadores, publicada en 2024 en Signal Transduction and Targeted Therapy respalda que el inicio de los tumores es un proceso de varias etapas.

La herencia de cambios genéticos eleva el riesgo de cáncer pero no implica el desarrollo automático de la patología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo señala que las mutaciones que favorecen el cáncer pueden dar ventaja de crecimiento a una célula, pero que la presencia de mutaciones y su expansión en tejidos normales no implica, por sí sola, que se produzca un tumor.

Algunas personas heredan cambios genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar ciertos cánceres, aunque esa condición no significa que tengan la enfermedad ni que necesariamente vayan a padecerla.

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Shepard indicó que las células cuentan con proteínas capaces de revisar y reparar parte de los errores que aparecen en el ADN.

No todas esas modificaciones se corrigen. Cuando un cambio permanece en una célula, puede pasar a las células que se originan a partir de ella y sumarse a otras alteraciones con el tiempo.

La aparición de una masa corporal o bulto no determina por sí sola la presencia de un tumor maligno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shepard explicó que el cáncer no suele deberse a una sola mutación, sino a la acumulación de modificaciones que afectan el control del crecimiento celular.

Las alteraciones acumuladas pueden hacer que las células se dividan con demasiada rapidez o que no mueran cuando corresponde. Con el tiempo, esas células pueden multiplicarse y desplazar a las sanas en el tejido donde se encuentran, según detalló Shepard.

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Una masa de tejido no siempre indica la presencia de cáncer

Cuando las células anormales se acumulan, pueden formar un tumor, que es una masa de tejido. Shepard señaló que algunos cánceres, como los de mama, colon, pulmón, piel y páncreas, pueden formar tumores visibles. Sin embargo, un bulto o un área anormal no permite establecer por sí solo si se trata de cáncer.

El desarrollo tumoral suele requerir la acumulación progresiva de múltiples mutaciones genéticas a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oncólogo diferenció los tumores benignos de los malignos. Los benignos no son cancerosos y no se extienden a otras zonas del cuerpo. Los malignos sí son cancerosos y pueden crecer hacia tejidos cercanos o llegar a otras partes del organismo.

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A medida que un tumor crece, puede ejercer presión sobre tejidos, órganos o huesos próximos. Shepard explicó que esa presión puede causar dolor, aunque los síntomas varían según el lugar donde comenzó la enfermedad y algunos cánceres no producen señales en sus primeras etapas.

No todos los cánceres forman tumores sólidos. La leucemia empieza en las células que producen sangre dentro de la médula ósea, el tejido situado en el interior de algunos huesos. Allí, las células anormales pueden desplazar a las células sanguíneas sanas, según explicó el especialista.

Enfermedades como la leucemia y el linfoma afectan las células de la sangre sin generar necesariamente tumores sólidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linfoma es otro cáncer de la sangre. Shepard indicó que comienza en los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que participa en la defensa del organismo. Puede formar tumores en lugares como los ganglios linfáticos, estructuras que intervienen en la respuesta inmunitaria.

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La metástasis depende de la diseminación de células cancerosas

Shepard explicó que algunas células cancerosas pueden desprenderse del lugar donde comenzaron y desplazarse por la sangre o por el sistema linfático, una red de vasos y estructuras que transporta líquidos y participa en las defensas del organismo.

Cuando llegan a otra zona y forman nuevos tumores, se produce una metástasis. Un tumor no necesita alcanzar un gran tamaño para que sus células se extiendan. Incluso tumores pequeños pueden hacerlo, indicó Shepard.

Por ese motivo, la ausencia de dolor u otros síntomas iniciales no permite determinar por sí sola si las células cancerosas se mantuvieron en el sitio de origen.

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Los tumores de dimensiones reducidas conservan la capacidad de propagarse por el cuerpo aun en ausencia de dolor físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una perspectiva de Kamila Naxerova, publicada en Nature Reviews Cancer advierte que la evolución de la metástasis en humanos todavía se conoce menos que la biología de las etapas tempranas del cáncer.

El trabajo examina dos modelos: uno plantea que la capacidad de diseminarse está condicionada desde la célula que origina el tumor y otro sostiene que puede adquirirse de manera gradual a medida que el tumor crece.

La explicación de Shepard y las dos revisiones distinguen tres momentos diferentes del proceso: la acumulación de cambios en el ADN, la posible formación de una masa de tejido y la diseminación hacia otros órganos. Cada uno puede presentarse de forma diferente según el tipo de cáncer y el sitio donde comienza.

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