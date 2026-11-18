La fibrosis pulmonar altera la elasticidad de los órganos respiratorios y provoca manifestaciones como tos seca persistente, fatiga y falta de aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fibrosis pulmonar describe un proceso en el que el tejido de los pulmones se engrosa y desarrolla cicatrices. Esa transformación altera la elasticidad necesaria para que los pulmones se expandan y dificulta el intercambio de oxígeno con la sangre. La consecuencia puede ser una falta de aire progresiva, incluso durante actividades cotidianas, junto con tos seca persistente, cansancio y pérdida de peso involuntaria.

La enfermedad puede tener orígenes diversos. La exposición sostenida a sustancias como amianto, sílice o ciertos polvos, el tabaquismo, algunos medicamentos, la radioterapia y enfermedades autoinmunes figuran entre los factores asociados. Sin embargo, en numerosos casos no se identifica una causa concreta y se habla de fibrosis pulmonar idiopática.

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El cuadro suele empeorar con el tiempo, aunque el ritmo de evolución no es igual en todas las personas. De acuerdo con Cleveland Clinic, las cicatrices pulmonares son permanentes y pueden asociarse con complicaciones como niveles bajos de oxígeno en sangre, hipertensión pulmonar, infecciones, insuficiencia respiratoria o sobrecarga para el corazón. Por eso, comprender qué ocurre en las etapas iniciales de la enfermedad es uno de los puntos centrales de la investigación.

Cómo puede surgir la fibrosis pulmonar a nivel celular

Los macrófagos alveolares son células inmunitarias que residen en los alvéolos, los pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio de gases. Según explicó UCLA Health, su función habitual consiste en actuar como una primera defensa frente a microorganismos y lesiones, además de colaborar en el mantenimiento y la reparación de los espacios aéreos del pulmón.

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Un estudio de la institución analizó qué ocurre cuando estas células pierden su capacidad de manejar correctamente los lípidos, entre ellos el colesterol. Los investigadores trabajaron con ratones que carecían de ABCG1, una proteína vinculada con el equilibrio del colesterol en los macrófagos. En esos animales, la acumulación de lípidos en los macrófagos alveolares apareció antes de que se detectaran otros cambios biológicos relevantes en el pulmón, explicaron.

Ese orden de los acontecimientos es relevante porque los macrófagos cargados de grasa ya habían sido observados en pulmones con fibrosis. Hasta ahora, sin embargo, se los consideraba principalmente una consecuencia de la enfermedad. El trabajo plantea que, al menos en este modelo experimental, la alteración del metabolismo lipídico podría participar desde el inicio del proceso que conduce a la cicatrización.

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La investigación también halló que los lípidos acumulados pueden transmitir señales a los fibroblastos, células que intervienen en la reparación de los tejidos. De acuerdo con UCLA Health, esas señales activan a los fibroblastos y los impulsan a producir tejido cicatricial. La matriz extracelular, una red de proteínas que da soporte a las células, puede entonces acumularse en exceso y volver más rígido el tejido pulmonar.

Las señales químicas de las células inmunitarias con exceso de lípidos activan a los fibroblastos para generar depósitos de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en MedComm ubica a los fibroblastos y a los miofibroblastos en el centro de la progresión fibrótica. Los miofibroblastos son células que producen componentes como el colágeno durante la reparación de lesiones. Cuando esa respuesta se mantiene o se desregula, la formación de cicatrices puede afectar la arquitectura normal del pulmón y reducir la capacidad de intercambio gaseoso.

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Para comprobar el papel de ABCG1, el equipo de UCLA Health transfirió mediante trasplante de médula ósea macrófagos con la proteína funcional. Los ratones que recuperaron esas células quedaron casi protegidos frente a la fibrosis, según informó la institución. En cambio, la transferencia de médula ósea deficiente en ABCG1 a animales sanos fue suficiente para inducir fibrosis en el modelo estudiado.

Los resultados no implican un tratamiento disponible para personas ni demuestran que el mismo mecanismo explique todos los casos de fibrosis pulmonar. Sí aportan un punto de partida para investigar estrategias que preserven el manejo de los lípidos en los macrófagos alveolares o que eviten que los fibroblastos reciban señales dañinas asociadas a esa acumulación.

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Los tratamientos actuales buscan frenar el avance y aliviar los síntomas

La fibrosis pulmonar no tiene una cura que revierta el tejido cicatricial ya formado, según señala Mayo Clinic. El abordaje médico se orienta a determinar la causa cuando es posible, controlar los síntomas, preservar la función pulmonar y ralentizar la progresión de la enfermedad.

Cleveland Clinic indica que los fármacos antifibróticos como nintedanib y pirfenidona pueden reducir la velocidad de la cicatrización pulmonar y ayudar a preservar la función respiratoria. La revisión de MedComm sostiene que estas terapias no revierten la fibrosis ya establecida y que su uso requiere seguimiento clínico debido a posibles efectos adversos.

Otros recursos pueden incluir oxigenoterapia cuando los niveles de oxígeno son insuficientes, rehabilitación pulmonar y tratamientos destinados a enfermedades asociadas, de acuerdo con Cleveland Clinic. En cuadros avanzados, el trasplante de pulmón puede considerarse para determinadas personas, aunque la indicación depende de una evaluación especializada.

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El diagnóstico médico combina tomografías computarizadas de alta resolución con estudios que miden la transferencia de oxígeno hacia la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico suele combinar antecedentes clínicos, estudios de imagen y pruebas de función pulmonar. La tomografía computarizada de alta resolución permite observar con detalle el tejido pulmonar, mientras que los estudios funcionales miden la cantidad de aire que los pulmones pueden movilizar y su capacidad para transferir oxígeno, explicó la Universidad de Miami.

Evitar exposiciones dañinas forma parte de la prevención posible

No todas las formas de fibrosis pulmonar pueden prevenirse, en especial aquellas cuya causa permanece sin identificar. Aun así, Mayo Clinic y Cleveland Clinic coinciden en que reducir la exposición a agentes que dañan los pulmones constituye una medida relevante cuando existe contacto laboral o ambiental con materiales como amianto, sílice, polvo metálico, moho o productos químicos.

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El uso de equipos de protección adecuados en ámbitos de riesgo y la reducción de la exposición al humo de tabaco forman parte de las medidas señaladas por esas instituciones. La institución sanitaria también identifica al tabaquismo como uno de los factores vinculados con un mayor riesgo de fibrosis pulmonar.

La dificultad para respirar que aparece o aumenta, la tos seca persistente y la fatiga frente a tareas antes toleradas requieren evaluación por profesionales de la salud, según Cleveland Clinic. La institución señala que la detección y el tratamiento tempranos pueden contribuir a retrasar el avance de algunas enfermedades pulmonares, mientras la investigación continúa buscando biomarcadores y mecanismos celulares que permitan identificar riesgos antes de que la fibrosis se consolide.

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