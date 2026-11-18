El envejecimiento capilar reduce el diámetro de la fibra y agota las células que producen la melanina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El paso del tiempo puede modificar el aspecto del pelo antes de que la pérdida de densidad resulte evidente. El envejecimiento capilar puede traducirse en fibras más finas, frágiles y menos resistentes, además de cambios graduales en el brillo, el color y el volumen. Entender qué ocurre en cada etapa ayuda a distinguir cuándo se trata de un proceso normal y cuándo conviene consultar a un especialista.

La imagen de una melena con menos cuerpo no responde a una sola causa. La edad, la predisposición hereditaria, los cambios hormonales, ciertas enfermedades y las rutinas de cuidado pueden alterar el ciclo de crecimiento y hacer más visible el cuero cabelludo.

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La American Academy of Dermatology señala que el abordaje de la caída debe empezar por identificar su origen, ya que las medidas adecuadas varían según se trate de un proceso hereditario, una condición médica, una alteración hormonal o daño asociado a las prácticas de peinado. Esa diferenciación permite separar el cuidado preventivo de los tratamientos que requieren evaluación dermatológica.

El pelo puede afinarse y permanecer menos tiempo en la fase de crecimiento

La pérdida de densidad asociada con la edad provoca el retroceso de la línea capilar en hombres y un ensanchamiento de la raya en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento del pelo incluye cambios en el color, el diámetro, la densidad y la velocidad de crecimiento. Un estudio publicado en la revista International Journal of Women’s Dermatology e indexado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que, con los años, la fase de crecimiento del folículo puede acortarse y una cantidad mayor de cabellos puede permanecer en la etapa de reposo. Ese cambio favorece una disminución progresiva de la densidad capilar.

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Una revisión publicada en 2023 en BMB Reports confirmó que la actividad de las células madre del folículo disminuye con el envejecimiento, lo que reduce la capacidad de regeneración del cabello. Un estudio de 2024 publicado en Experimental & Molecular Medicine profundizó en esos mecanismos y describió que, con la edad, las células madre foliculares se vuelven progresivamente más inactivas, el folículo se miniaturiza y la fibra producida pierde grosor y calidad. Ambas investigaciones coinciden en que estos procesos no se presentan de igual manera en todas las personas: la genética, los cambios hormonales y las agresiones acumuladas sobre la fibra inciden en la forma en que se manifiestan el afinamiento, la pérdida de resistencia y la reducción del volumen.

Las canas, por su parte, se relacionan con una menor función de las células que producen el pigmento.

La Mayo Clinic describe que el adelgazamiento gradual en la parte superior de la cabeza es la forma más frecuente de pérdida capilar asociada con la edad. En los hombres puede observarse una línea de implantación que retrocede y zonas de menor cobertura, mientras que en las mujeres suele hacerse más amplio el espacio de la raya o disminuir el volumen de manera difusa.

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No toda variación en la densidad responde al envejecimiento normal. La institución advierte que las alteraciones hormonales, los problemas de tiroides, ciertos medicamentos, un evento físico o emocional de alto impacto y algunas enfermedades pueden ocasionar caída temporal o persistente. La rapidez de aparición y la distribución de la pérdida de pelo son datos relevantes para la consulta médica.

El calor, los químicos y la tracción pueden aumentar el quiebre

Los trastornos de la tiroides, el estrés y la falta de hierro o proteínas figuran entre los factores que alteran el ciclo capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apariencia de menor densidad no siempre representa una reducción de la cantidad de folículos. El quiebre también puede volver más fino el conjunto del cabello. La American Academy of Dermatology recomienda lavar y acondicionar el pelo de forma suave cuando está frágil o se cae, porque el acondicionador contribuye a reducir las puntas abiertas y las roturas.

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La academia también aconseja limitar los procedimientos que someten el pelo a temperaturas altas, entre ellos las planchas, los rizadores y los secadores. Cuando se utiliza secador, propone emplear la menor temperatura posible. Los tratamientos de aceite caliente, las decoloraciones, las permanentes y el alisado químico pueden aumentar el daño de una fibra debilitada.

Los peinados que mantienen una tensión continua sobre la raíz también requieren atención. La American Academy of Dermatology menciona que las colas muy tirantes, los rodetes, las trenzas y las extensiones pueden causar alopecia por tracción cuando se usan de forma frecuente. Esta pérdida puede volverse permanente si la tensión sobre el folículo se prolonga.

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La Cleveland Clinic incluye las prácticas de peinado, los procesos químicos y el uso excesivo de calor entre los factores que pueden afectar el crecimiento y aumentar el deterioro del pelo. Además de los hábitos cosméticos, la institución enumera la falta de hierro o proteínas, los cambios hormonales, el estrés y las enfermedades tiroideas como posibles causas de caída.

El diagnóstico permite diferenciar la caída tratable del daño cosmético

La caída hereditaria, también llamada alopecia androgénica, es una de las formas más habituales de pérdida de cabello. La Cleveland Clinic indica que puede afectar a cualquier persona y que se vincula con la predisposición genética. Sus patrones suelen diferir: en los hombres es frecuente el retroceso de la línea frontal o el afinamiento en la coronilla, mientras que en las mujeres puede predominar la disminución general del volumen.

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La American Academy of Dermatology plantea que no existe un tratamiento único para todas las formas de caída. Durante la consulta, el especialista puede revisar el cuero cabelludo, las uñas y otras áreas con pérdida de pelo, además de indagar sobre el inicio y la velocidad del proceso. Según el caso, también puede evaluar el estado del cabello para establecer si se quiebra con facilidad.

La Mayo Clinic detalla que la evaluación puede incluir los antecedentes familiares, la dieta, los medicamentos y la rutina capilar. Los análisis de sangre, una prueba de tracción, el examen microscópico del pelo o una biopsia del cuero cabelludo pueden utilizarse cuando son necesarios para determinar la causa. El diagnóstico define si el cambio corresponde a una caída temporal, hereditaria, inflamatoria o vinculada con otro problema de salud.

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En los casos de caída hereditaria, existen opciones farmacológicas y procedimientos médicos, pero su indicación depende del diagnóstico. La American Academy of Dermatology señala que el minoxidil —un fármaco disponible en formulación tópica de venta libre y en presentación oral con receta médica— puede formar parte del tratamiento de algunas personas, y que los resultados requieren tiempo, con períodos de entre seis y doce meses para observar crecimiento en determinados casos. Un metaanálisis publicado en 2025 en Frontiers in Medicine que analizó siete ensayos clínicos controlados aleatorizados mostró que la combinación de minoxidil tópico con finasteride superó al uso de minoxidil como monoterapia en densidad, diámetro capilar y evaluación fotográfica global en hombres con alopecia androgénica. La academia subraya que los productos cosméticos no reemplazan la identificación de una causa médica cuando la pérdida se vuelve repentina, localizada o más intensa de lo habitual.