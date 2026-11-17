El futbolista uruguayo Luis Suárez comparece en una entrevista para el programa Tot Costa. Durante la emisión, el delantero aborda cuestiones sobre su carrera deportiva y la opción de retirarse junto a su compañero de equipo, Lionel Messi.

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Con 39 años, el delantero uruguayo Luis Suárez continúa en plena actividad en la Major League Soccer (MLS). En lo que va de la temporada, suma 17 goles y ocho asistencias en 32 partidos con el Inter Miami y se prepara para la fase decisiva del certamen, en la que el equipo se medirá al Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este. En una entrevista con Tot Costa, el Pistolero habló sobre su presente en Estados Unidos, su relación con Lionel Messi y la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

Suárez tiene contrato con el Inter Miami hasta fin de año y confirmó que continuará en el club: “Mientras uno se sienta capacitado y ayude al equipo, estamos hablando con el club para seguir avanzando porque yo me siento bien y el club está contento”.

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El uruguayo también fue consultado sobre si él se retirará antes que Messi o viceversa y respondió: “Es difícil, pero bueno, hasta que nos dé. Mientras sigamos divirtiéndonos, disfrutando y sigamos con ese plus competitivo y esas ganas de ganar, no vamos a parar. Ni él ni yo ni todos los que tenemos esa ambición de conseguir cosas”.

Suárez y Messi, compinches dentro y fuera del campo (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Aunque el uruguayo matizó la situación y marcó un poco de distancia: “Va a llegar un momento en el que él tiene tanta energía, esas ganas de querer seguir jugando, que yo en algún momento le voy a decir: “Amigo, está todo bien, seguí vos, pero yo hasta acá llegué”.

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“Pero de momento, mientras estemos bien, estemos contentos, estemos disfrutando y se nos vea bien físicamente, que es lo que a la gente le gusta... Y realmente a nivel personal me siento bien, Leo también está bien y, bueno, eso ayuda mucho”, añadió.

Consultado sobre los motivos que lo mantienen en actividad, Suárez explicó: “Todo es por placer por el fútbol, por estar bien, cómodo y disfrutando, que esa es la idea. Y también por competir, que nunca hay que dejar de hacerlo. Esas ganas de enojarme cuando me cambian, cuando no ganamos, cuando no me cobran una falta... Siempre van a estar ahí”.

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El jugador detalló además cómo ha logrado extender su carrera a esta edad: “Obviamente, la forma de trabajar de ahora no es la misma de la de hace 20 años cuando empezamos. Hoy tenés muchas más herramientas para poder estirar un poco la carrera: la alimentación es otra, la preparación y la recuperación son otras...”.

Por último, Suárez habló sobre lo que significa compartir equipo con el astro rosarino y cómo eso afecta la percepción de su propio rendimiento. “Tener al mejor jugador del mundo y de la historia te beneficia, porque te hace las cosas muy fáciles. Obviamente, siempre te beneficia. Inter Miami es uno de los equipos con más repercusión del mundo por tener la figura de Leo. Si perdemos una final, la noticia va a estar en todas partes del mundo, pero si la ganamos, le restan importancia. Esa es la repercusión y la presión extra que hay”, concluyó el delantero.

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