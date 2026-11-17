La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público comenzó la toma de muestras de ADN a familiares de hondureños cuyo paradero se desconoce en Rusia. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

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La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras inició la toma de muestras de ADN a familiares de compatriotas que viajaron a Rusia y que presuntamente habrían muerto en ese país, con el objetivo de establecer la identidad de posibles víctimas y esclarecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos.

La portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, confirmó que hasta el momento se han realizado 13 pruebas genéticas a familiares como parte del procedimiento científico que permitirá comparar sus perfiles de ADN con muestras o registros disponibles en el extranjero.

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Las diligencias se desarrollan a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, institución que coordina los procedimientos con las autoridades rusas para intentar confirmar si entre las personas fallecidas en ese territorio se encuentran ciudadanos hondureños.

Alvarado explicó que los perfiles genéticos obtenidos en Honduras serán remitidos a la Cancillería, que se encargará de trasladarlos al extranjero para realizar las respectivas comparaciones y determinar posibles vínculos familiares.

Además, informó que otras cuatro familias fueron citadas para la próxima semana, cuando deberán acudir a las instalaciones correspondientes para someterse a la extracción de muestras de sangre y continuar con el proceso de identificación.

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Los perfiles de ADN obtenidos en Honduras serán remitidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su traslado al extranjero y posterior comparación. (Foto: Imagen generada con IA)

La portavoz detalló que existen diferentes métodos científicos para identificar a una persona, entre ellos el análisis de huellas dactilares, los estudios odontológicos y la comparación de perfiles genéticos mediante ADN.

En este caso, las autoridades hondureñas optaron por el análisis genético, debido a que permite establecer relaciones de parentesco entre los familiares que se encuentran en Honduras y las personas que presuntamente habrían fallecido en Rusia.

El procedimiento resulta fundamental ante la dificultad de confirmar la identidad de los compatriotas que viajaron a ese país y cuyo paradero se desconoce desde que fueron trasladados al extranjero.

La información sobre las personas que participan en la toma de muestras se mantiene bajo confidencialidad, debido al carácter reservado de las diligencias y a la necesidad de proteger la identidad de las familias involucradas.

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Algunas familias hondureñas permanecen sin noticias de sus parientes desde que estos viajaron a Rusia, presuntamente bajo engaños para combatir en la guerra contra Ucrania. (Foto: EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO)

Alvarado también indicó que el laboratorio de serología genética del Ministerio Público, que funciona desde 2002 y cuenta con certificación internacional, ya trabaja en la elaboración de los perfiles genéticos que serán utilizados durante las comparaciones.

Este trabajo técnico permitirá aportar elementos científicos para confirmar o descartar si existe parentesco entre los familiares hondureños y las personas cuyos restos o registros podrían encontrarse en Rusia.

La toma de muestras se desarrolla en medio de la preocupación de varias familias hondureñas que perdieron contacto con sus parientes después de que estos viajaron a Rusia.

De acuerdo con la información proporcionada, algunos compatriotas habrían sido llevados bajo engaños para combatir en la guerra contra Ucrania, situación que ha generado incertidumbre sobre su ubicación y las condiciones en las que se encuentran.

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La posibilidad de que algunos hayan muerto en territorio ruso llevó a las autoridades hondureñas a impulsar los procedimientos de identificación genética, con el propósito de obtener respuestas para sus familiares.

La extracción de muestras de sangre permitirá elaborar perfiles genéticos para establecer posibles vínculos familiares con personas fallecidas en Rusia. (Foto: Referencia)

Sin embargo, la realización de las pruebas no significa que las identidades de posibles víctimas ya estén confirmadas. Para establecerlo será necesario completar las comparaciones de ADN y contar con los resultados correspondientes.

Las autoridades deberán determinar si los perfiles genéticos coinciden con los registros o muestras disponibles en el extranjero, un proceso que requiere la coordinación entre las instituciones hondureñas y las autoridades del otro país.

La confirmación científica de las identidades también permitiría avanzar en los trámites para una eventual repatriación de los cuerpos a Honduras, en caso de que se compruebe el fallecimiento de los compatriotas.

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Mientras se desarrollan las diligencias, las familias continúan a la espera de información oficial sobre sus seres queridos, en un caso que mantiene la atención sobre los hondureños que viajaron a Rusia y terminaron presuntamente vinculados al conflicto armado.