Una ilustración cartográfica de Centroamérica conecta la selva del Darién con zonas mineras bajo la silueta de un mosquito Anopheles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La declaración de alerta sanitaria nacional en Panamá expone la compleja realidad epidemiológica de la malaria en Centroamérica, una región marcada por marcados contrastes entre países que avanzan hacia la erradicación y zonas donde la transmisión persiste o repunta por factores laborales y migratorios.

Mientras naciones como El Salvador y Belice lograron la certificación oficial de eliminación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el istmo enfrenta desafíos en corredores selváticos, áreas agrícolas y enclaves de minería artesanal.

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El día de ayer 16 de noviembre, las autoridades panameñas oficializaron una alerta nacional tras registrar más de 6,727 contagios acumulados en varias provincias y comarcas indígenas.

El detonante de la medida fue la aparición de cadenas de transmisión atípicas en áreas periurbanas de Ciudad de Panamá, asociadas a las inmediaciones del mercado mayorista Merca Panamá, una zona no endémica donde se estableció un cerco epidemiológico.

La mayor carga de la enfermedad se concentra en la región de Panamá Este con 3,053 notificaciones. La densa vegetación selvática, las dificultades de acceso a las comunidades comarcales y el flujo continuo de migrantes internacionales en las rutas fronterizas dificultan el diagnóstico temprano y el seguimiento de los esquemas terapéuticos.

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Un mosquito se aproxima a la piel humana, representando una amenaza potencial para la salud pública como vector de diversas enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, en el norte del istmo, Guatemala reporta un escenario de descenso generalizado en sus estadísticas. De acuerdo con los registros epidemiológicos oficiales a la semana 40 de 2026, el país acumuló 1,102 casos de paludismo, lo que representa una disminución del 49.43% frente al mismo período del año previo, cuando los diagnósticos superaban las 2,100 infecciones.

Los informes técnicos señalan que la migración interna de trabajadores agrícolas temporales actúa como el principal dinamizador del parásito hacia zonas vecinas como Ixcán y Quiché. En contraparte, departamentos como Escuintla acumulan 20 semanas consecutivas sin registrar transmisiones, posicionándose como candidatos para certificar la interrupción local.

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La minería de oro en Crucitas impulsa los contagios en Costa Rica

En Costa Rica, donde las metas sanitarias apuntan a la interrupción definitiva de la transmisión autóctona, los equipos de vigilancia epidemiológica concentran sus esfuerzos en la frontera norte debido a un rebrote focalizado. A la semana epidemiológica 43 de 2026, el país contabilizó 101 diagnósticos confirmados, de los cuales 40 corresponden a transmisión local. Esta cifra representó un aumento del 150% frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 16 transmisiones dentro del territorio nacional.

El epicentro de este comportamiento se ubica en el foco de Crucitas, en el distrito de Cutris, escenario que reúne el 75% de las infecciones locales del país. En este sector, las excavaciones a cielo abierto y la proliferación de pozas de agua generadas por la extracción artesanal ilegal de oro crean condiciones propicias para la reproducción masiva del mosquito transmisor.

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La localidad de Crucitas concentra el 75% de los casos de transmisión local de malaria registrados en Costa Rica, lo que obligó a las brigadas de salud a desplegar pruebas de diagnóstico rápido y fumigaciones en la zona.

Esta dinámica extractiva atrae una intensa movilidad laboral transfronteriza, un factor reflejado en la composición de los pacientes: el 67,5% de los afectados corresponde a personas de nacionalidad nicaragüense y el 45% se dedica a tareas de minería informal.

En Honduras, las cifras sanitarias oficiales reflejan un descenso progresivo en la incidencia de la enfermedad. De acuerdo con el boletín del Programa Nacional de Malaria de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 45 de 2026 el país acumuló 546 casos de malaria, lo que representa una reducción del 47.39% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 961 infecciones.

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Características biológicas del parásito y síntomas de la infección

El patógeno que circula en estos enclaves rurales y mineros es el causante de la malaria, una enfermedad parasitaria febril provocada por microorganismos del género Plasmodium. La transmisión hacia los seres humanos ocurre tras la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, los cuales introducen el microorganismo en el torrente sanguíneo.

Una infografía de Infobae explica la ruta biológica de la malaria en el cuerpo humano, sus principales síntomas clínicos y la importancia del diagnóstico rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disparidad en los avances epidemiológicos dentro del istmo traslada la presión hacia los puntos limítrofes, donde la circulación de trabajadores temporales y flujos migratorios conecta zonas de baja incidencia con territorios donde el vector todavía prolifera. Esta interdependencia geográfica demuestra que el control de la transmisión no depende exclusivamente de las políticas sanitarias individuales de cada Estado, sino de la sincronización de las respuestas médicas entre países vecinos.

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Para evitar retrocesos en las áreas que redujeron sustancialmente sus registros o que alcanzaron la interrupción de la transmisión autóctona, los programas de salud pública apuestan por homologar los esquemas de tratamiento supervisado y reforzar la entrega de pruebas diagnósticas en puestos de control fronterizo y terminales de transporte.