Aníbal Moreno será operado y se prederá lo que resta de la temporada (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

Aníbal Moreno no estará disponible para lo que resta de la temporada 2026 en River Plate. El volante central será intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar que arrastra desde hace casi tres meses, después de que los tratamientos conservadores no dieran resultado. La noticia llega a cinco días del cruce con Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, que se disputará el domingo 22 de noviembre desde las 19:00 en el estadio Monumental.

El problema físico de Moreno apareció tras la derrota ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, el 26 de agosto, en el último partido de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. Desde entonces, el volante de 27 años estuvo más de 50 días sin jugar hasta su regreso en la goleada 3-0 ante Belgrano por la fecha 13 del Clausura, cuando completó los 90 minutos. Sin embargo, volvió a sufrir molestias en el partido siguiente, ante Racing, donde fue titular pero debió salir a los 17 minutos por dolores en el gemelo y la zona lumbar.

PUBLICIDAD

A partir de ese episodio, el exjugador de Palmeiras se entrenó de manera diferenciada con la intención de llegar a los playoffs. El cuerpo médico probó bloqueos en la zona afectada, pero los resultados no fueron los esperados. Según informó el periodista Germán Balcarce, tras evaluar la evolución, el futbolista y el equipo médico resolvieron avanzar con la cirugía que buscaban evitar desde el inicio del cuadro. La expectativa en Núñez es que Moreno pueda volver a entrenarse con normalidad recién para el comienzo de la pretemporada 2027.

Fausto Vera superó un desgarro, pero arrastra una tendinitis crónica en el pie derecho y está en duda para jugar ante Lanús por los playoffs (REUTERS/Agustin Marcarian)

La otra incógnita en el mediocampo de Leonardo Ponzio es Fausto Vera. El volante ya superó el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el 18 de octubre ante Belgrano, pero arrastra una tendinitis crónica en el pie derecho que le genera dolor al apoyar y que demora su alta médica. El cuerpo técnico esperará su evolución entre miércoles y jueves para definir si llega en condiciones de disputarle un lugar al juvenil Santiago Espíndola.

PUBLICIDAD

Según trascendió, Vera no continuará en el club en 2027, lo que añade un condimento adicional a su situación en este tramo final del semestre. Mientras tanto, el once de Ponzio recibió una noticia positiva: Juan Cruz Meza completó la práctica sin inconvenientes tras 16 días de recuperación por el desgarro sufrido en el Superclásico ante Boca y recibió el alta médica, aunque se perfila para ingresar desde el banco.

Con las dudas de Moreno y Vera, Santiago Espíndola aparece como la alternativa más firme para ocupar el mediocampo. El juvenil debutó el 5 de noviembre ante Aldosivi, partido en el que recibió dos entradas fuertes que motivaron reclamos del cuerpo técnico durante la victoria por 2-0, y además fue titular en el amistoso a puertas cerradas del sábado pasado ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

PUBLICIDAD

Otro nombre que surge de las divisiones inferiores es Lucas Silva, que tuvo buenos primeros partidos tras su debut en el primer semestre, aunque con un rendimiento más bajo en el último Superclásico. En caso de que Vera no llegue en condiciones, Ponzio deberá resolver el armado del mediocampo entre los dos juveniles.

La posición de volante central viene golpeada por las lesiones desde hace tiempo en Núñez, un factor que ya influye en la planificación del próximo mercado de pases. El club evalúa reforzar ese sector durante el próximo verano y tiene en carpeta los nombres de Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo.

PUBLICIDAD

Pablo Dóvalo será el árbitro ante Lanús

Para el cruce ante Lanús ya se confirmó el arbitraje: Pablo Dóvalo será el juez principal del encuentro. El árbitro dirigió a River en dos oportunidades durante 2026 con saldo favorable para el Millonario. En total, el equipo de Núñez disputó siete partidos bajo su arbitraje, con cinco victorias y dos empates, 14 goles a favor y solo dos en contra.

River buscará en los octavos de final del Clausura avanzar en el certamen que le otorga un cupo a la próxima Copa Libertadores. Además de las dudas en el mediocampo, Ponzio sigue de cerca la evolución de Santiago Beltrán, Thiago Almada y Gonzalo Montiel, convocados a la selección argentina para el partido ante Costa Rica, con la expectativa de sumarlos al grupo a partir del miércoles.

PUBLICIDAD