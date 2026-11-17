El conductor Ángel de Brito se refirió durante una emisión de streaming a la continuidad de los integrantes de su equipo de trabajo para el próximo año

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Ángel de Brito confirmó que solo dos personas de su equipo actual lo acompañarán sin condiciones el año próximo, en medio de la incertidumbre que rodea al canal de streaming Bondi Live tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre.

De Brito liberó a su equipo y reservó solo dos nombres

La definición llegó al aire de Ángel Responde, el programa que el periodista conduce de lunes a viernes en Bondi Live. En tono directo, De Brito trazó una línea clara entre quienes seguirán con él y quienes quedan libres de tomar sus propios caminos. “Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”, afirmó el conductor.

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La frase no fue una crítica ni una ruptura formal, sino una lectura pragmática del momento que atraviesa el medio. De Brito reconoció que los integrantes de su equipo reciben y recibirán propuestas de otros canales, y que lo comprende. “Les gusta la guita, la fama, como a todos”, señaló, sin señalar a nadie en particular. En el intercambio, La Barby buscó caracterizar con una metáfora el perfil de quienes forman parte de los paneles: “No son traicioneras, son tejedoras. Tejen como en un telar, como la mamá de Sarmiento tejiendo en el telar”, graficó la panelista.

Ángel de Brito contó quiénes de LAM lo acompañarán en 2027

LAM seguirá en 2027, pero De Brito todavía no firmó con ningún canal

Más allá de los vínculos personales, el conductor fue contundente respecto al futuro de su programa televisivo. “LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro”, dijo. Las dos propuestas que tiene sobre la mesa —una de América TV para quedarse y otra de El Nueve para sumarse al proyecto de Mandarina— son, según sus palabras, satisfactorias. La decisión, aclaró, no depende únicamente de su contrato personal. “Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa”, enumeró al explicar los factores que analiza.

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De Brito remarcó su extensa relación con Mandarina, la productora fundada por Mariano Chihade en 2005 y recientemente adquirida en su totalidad por el Grupo Octubre. Por ese vínculo, dijo, la empresa tiene prioridad en la negociación. Aun así, fue claro: “Todavía no firmé nada. Todo lo demás que escuchen, folclore”.

La Barby y Pepe Ochoa se presentan en dos entornos de estudio durante sus intervenciones televisivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de Mandarina reconfiguró el mapa de la televisión argentina

La operación entre Chihade y el Grupo Octubre —encabezado por Víctor Santa María— incorporó también a Bondi Live, el canal de streaming lanzado en mayo de 2024. Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve. El movimiento obligó a América TV a reorganizar su grilla y abrió negociaciones sobre la continuidad de las principales figuras de la señal.

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En ese esquema, el plan de Mandarina es trasladar a El Nueve varios de sus ciclos: LAM, DDM —el programa de Mariana Fabbiani, cuya continuidad ya está confirmada—, SQP, el ciclo de Yanina Latorre, y un cuarto programa que De Brito prefirió no identificar. Existe, además, un contrato de Mandarina con América vigente hasta 2027, lo que complejiza la transición.

El conductor habló en su ciclo sobre la venta de la productora Mandarina Contenidos y las versiones sobre su cambio de canal (Video: Ángel responde/ Bondi)

De Brito recibió una oferta para sumarse a Sex en el verano

Entre las propuestas que analiza, el conductor reveló que José María Muscari lo convocó para incorporarse al espectáculo Sex durante la temporada estival, en reemplazo de Flor de la V. La propuesta no implica participar de las escenas de desnudo, sino ocupar el rol de anfitrión y presentador, con intervenciones frente al público y un monólogo. “¿Para qué me llamó a mí? No para desnudarme, no para refregarme con los bailarines, sino para ser el anfitrión, el presentador”, bromeó De Brito al aire. Según indicó, la posibilidad le interesa.

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Respecto a Bondi Live, confirmó que el canal continuará y que el programa pasará a emitirse desde un estudio más amplio, aunque sin precisar fechas. También anunció que Romina Scalora tendrá presencia diaria en la programación del canal de streaming “a partir de muy pronto”.