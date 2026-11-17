La pelea de Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi

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Hace once días, “La casa de los sueños” volvió a ser el escenario de un escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles. Mientras la conductora estaba grabando MasterChef Celebrity, recibió una gran cantidad de mensajes por parte de su hija mayor, que estaba a cargo de su padre, acusando que el delantero habría ejercido violencia hacia ella. Ante esto, la mediática se presentó en la propiedad de su expareja junto a su actual novio y allí protagonizó una tensa pelea con Suárez, de la que hasta el momento se conocía tan solo una parte.

Ahora se conoció el video completo, que tiene una duración de dos minutos y medio y que fue presentado este martes en la denuncia contra la conductora que hizo la actriz de Casi Ángeles por amenazas. Teleshow logró acceder a dichas imágenes, en las que se nota cómo, poco a poco, creció el tono de la charla entre las personas involucradas hasta convertirse en un verdadero escándalo.

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La grabación comienza con la China Suárez y Martín Migueles conversando sobre los mensajes que la hija mayor de la expareja les había enviado horas antes acusando a su padre de ejercer violencia. “Pero eso lo vas a deshilachar. Bueno, no se puede cortar de un día para otro”, le dice Migueles a Suárez, mientras le propone llevarle su celular a Mauro Icardi para mostrarle que estaban dispuestos a resolver la situación. “Vos sos madre. Si te llaman y te dicen: ‘No, el papá la está cagando a palos’, ¿qué hacés?”, le pregunta el entrenador personal.

La China Suárez grabó la charla con su teléfono celular

Ante eso, Suárez explica que ella misma le había pedido a la pequeña que saliera a aclarar sus dichos: “Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular, porque te pusieron un límite y que no es real, porque si no cualquiera se infarta”, asegura haberle dicho.

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Entonces, Migueles reconoce que los chicos “también aprovechan esta situación muchas veces” y remarca la necesidad de cortarlo: “Una comunicación fluida tiene que haber. Yo pongo mi teléfono, me pongo a la mejor predisposición y estoy a disposición siempre para solucionar”. En ese lapso del video, la pareja de Nara señala que tanto ella como el delantero tenían su contacto y que podían llamarlo en cualquier momento.

Cuando Suárez pregunta si la pequeña de 11 años había podido aclarar la versión con su padre, Migueles responde que no: “Habla, piensa que la cagó a palos”. Ante esto, la actriz pregunta: “¿Sigue diciendo eso?” a lo que recibe como respuesta un simple sí. “Pero recién estaba diciendo... es que me da miedo que sean dos versiones tan distintas”, remarca la actriz en su conversación con Migueles.

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Migueles le pide, entonces, que haga salir a Icardi de la propiedad para que hable y ponga fin al conflicto. Suárez interviene para explicar que no era tan sencillo: “Si sale, se pelean, discuten, todo es un quilombo y la nena llora. No sé cómo mediar”.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

Fue entonces cuando Nara aparece en escena luego de hablar con su hija mayor arriba del auto y se da la pelea que ya se conoció: “A mi hija la cagaron a palos y tengo tres hijos varones que los cagaron a palos”. Ante sus dichos, Suárez reacciona y dice que nunca estaría con un hombre que pudiera ejercer violencia sobre sus hijos: “Le arranco la cabeza yo antes”.

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Lejos de distender la situación, Wanda escala el tono y el cruce termina en una serie de insultos directos hacia Suárez. “No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Porque sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Con mis hijas no me vengas a hablar porque yo te mato a palos”, le dice.

Suárez le devuelve la pregunta: “¿A quién vas a matar a palos?”. Nara, entonces, cierra el intercambio con nuevos insultos: “Idiota. Muerta de hambre. Estás acá porque estás regalada, prostituta”.

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