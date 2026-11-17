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La primera fase de la UEFA Nations League llegó a su fin en la jornada de este martes con diferentes encuentros que determinaron los clasificados a los cuartos de final de la quinta edición de la competencia.

Uno de los partidos más emocionantes del día tuvo lugar en el Parken Stadion de Copenhague. Dinamarca estaba obligada a no perder, pero no cumplió con sus deberes y cayó 3-2 sobre el final ante Noruega, que con este resultado desplazó a su rival y se metió en la siguiente instancia por primera vez en la competencia.

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El compromiso no estuvo exento de dramatismo en suelo europeo. El elenco dirigido por Brian Riemer se adelantó en el primer cuarto de hora con los tantos de Rasmus Hojlund y Pierre-Emile Hojbjerg, pero los nórdicos descontaron a los 36 minutos gracias a uno de los bloopers del año.

Joachim Andersen le entregó un pase muy sencillo a Mads Hermansen en las inmediaciones de su área chica. El arquero demoró demasiado en el despeje, le quiso enganchar a Martin Odegaard y el atacante del Arsenal de Inglaterra le adivinó la intención: le sacó la pelota y Erling Haaland se encargó de empujarla a la red para el descuento. Odegaard igualó el trámite en el complemento y, en el último suspiro, Haaland marcó el 3-2 a través de un penal para igualar en puntos con Dinamarca y superarla en la tabla por los cruces directos. El cuadro danés deberá disputar un playoff para sostenerse en la Liga A de la Liga de Naciones.

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*El gol de Carlos Forbs para darle la victoria a Portugal

En simultáneo por la misma zona, el triunfo luso en Cardiff le garantizó a la visita el primer lugar del grupo. El retiro de Cristiano Ronaldo inició un cambio de era en Portugal, que arrancó de la peor manera con un 1-4 ante Dinamarca, pero el plantel de Jorge Jesus se recuperó ante Gales.

Los vigentes campeones de la Nations League llegaron a estar en desventaja, pero demostraron mucha personalidad para llevarse los tres puntos con los goles de Bruno Fernandes, Pedro Neto y Carlos Forbs. Este último tuvo su primera celebración después de heredar la histórica camiseta número 7, dorsal de CR7 hasta anunciar su retiro a nivel selecciones.

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Por otro lado, en la Liga B, Dor Peretz entregó uno de los goles de la semana. El delantero de Israel aprovechó un centro cruzado de Eli Dasa para ensayar una tijera en el aire, que venció al arquero Lukas Jungwirth y le dio la ventaja a su equipo a los 35 minutos del primer tiempo. El conjunto de Ran Ben Shimon no pudo sostener la diferencia porque Sasa Kalajdzic empató el cotejo y los relegó a la última posición de la zona compartida con Irlanda y Kosovo.

*El golazo de Dor Peretz en el empate de Israel

El certamen tendrá un nuevo parate hasta 2027, cuando iniciará la instancia eliminatoria. Los cuartos de final rumbo al título y los playoffs por la permanencia en las Ligas A, B y C tendrán lugar del 22 al 30 de marzo.

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Los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Nations League

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Inglaterra

España

Portugal

Noruega

Los resumenes de los partidos más atrapantes del día

GALES 2-3 PORTUGAL

DINAMARCA 2-3 NORUEGA