El posteo de la China Suárez tras la publicación del video completo de su pelea con Wanda Nara (Instagram)

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Hace once días, Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles volvieron a protagonizar un escándalo en “La casa de los sueños”. La conductora grababa MasterChef Celebrity cuando recibió numerosos mensajes de su hija mayor, quien estaba al cuidado de su padre y acusaba al delantero de haber ejercido violencia contra ella. Frente a esa situación, la mediática acudió a la propiedad de su expareja con su actual novio y mantuvo allí una tensa pelea con Suárez, de la cual hasta ahora solo había trascendido una parte.

Este martes fue presentado en la denuncia por amenazas que Suárez hizo contra la conductora el video completo, de dos minutos y medio de duración. Teleshow accedió a las imágenes, que muestran cómo el tono de la conversación entre los involucrados fue aumentando de a poco hasta derivar en un verdadero escándalo entre las dos mujeres.

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Suárez hizo un descargo a través de sus redes sociales ante esta situación. En una historia de fondo negro con letras blancas, la actriz compartió un mensaje que comenzaba: “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”.

El descargo que hizo Suárez luego de que se conociera el video completo de su pelea con Wanda (Instagram)

En lugar de dar por cerrado el tema, acusó a los periodistas que lo abordan a diario: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante”.

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Eugenia cerró su descargo: “La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”. El video al que accedió este medio se inicia con una conversación entre la China Suárez y Martín Migueles acerca de los mensajes que, horas antes, la hija mayor de la expareja les había enviado para acusar a su padre de ejercer violencia.

Mientras le plantea la posibilidad de llevarle su celular a Mauro Icardi y demostrarle que estaban dispuestos a resolver el conflicto, Migueles le dice a Suárez: “Pero eso lo vas a deshilachar. Bueno, no se puede cortar de un día para otro”. El entrenador personal le pregunta: “Vos sos madre. Si te llaman y te dicen: ‘No, el papá la está cagando a palos’, ¿qué hacés?”.

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La China Suárez grabó la charla con su teléfono celular

Como respuesta, Suárez cuenta que le había solicitado a la pequeña que aclarara sus declaraciones: “Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular, porque te pusieron un límite y que no es real, porque si no cualquiera se infarta”, asegura haberle dicho.

Migueles admite entonces que los chicos “también aprovechan esta situación muchas veces” y enfatiza que había que ponerle fin: “Una comunicación fluida tiene que haber. Yo pongo mi teléfono, me pongo a la mejor predisposición y estoy a disposición siempre para solucionar”. Durante ese tramo de la grabación, la pareja de Nara indica que ella y el delantero contaban con su contacto, por lo que podían comunicarse con él en cualquier momento.

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Suárez le consulta si la pequeña de 11 años había logrado aclarar la versión ante su padre y Migueles le contesta negativamente: “Habla, piensa que la cagó a palos”. La actriz insiste: “¿Sigue diciendo eso?”, y recibe un simple sí como respuesta. “Pero recién estaba diciendo... me que me da miedo que sean dos versiones tan distintas”, señala la actriz durante la charla con Migueles.

Luego, Migueles le solicita que hiciera salir a Icardi de la propiedad para que conversara y terminara el conflicto. Suárez interviene al plantear que la situación no era tan simple: “Si sale, se pelean, discuten, todo es un quilombo y la nena llora. No sé cómo mediar”.

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Tras hablar con su hija mayor dentro del auto, Nara aparece en escena y se produce la pelea ya conocida: “A mi hija la cagaron a palos y tengo tres hijos varones que los cagaron a palos”. Frente a esas palabras, Suárez sostiene que jamás estaría con un hombre capaz de ejercer violencia contra sus hijos: “Le arranco la cabeza yo antes”.

La pelea de Wanda Nara, la China Suárez, Martín Migueles y Mauro Icardi

En vez de calmarse, Wanda eleva el tono y el enfrentamiento deriva en una serie de insultos directos contra Suárez. “No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque los va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Porque sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Con mis hijas no me vengas a hablar porque yo te mato yo a palos”, le dice.

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“¿A quién vas a matar a palos?”, le replica Suárez. Nara finaliza el intercambio con más insultos: “Idiota. Muerta de hambre. Estás acá porque estás regalada”.