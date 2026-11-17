Los investigadores evaluaron la hipótesis de un tropiezo accidental contra las piedras de un zanjón durante los primeros peritajes en el lugar

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Un hombre murió en el interior del Parque Nacional Lanin. Su cuerpo fue hallado en el paraje La Islita, a unos 10 kilómetros del casco urbano de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La Justicia y la Policía trabajan para determinar qué ocurrió exactamente, mientras esperan los resultados definitivos de la autopsia.

El operativo se puso en marcha durante la tarde del viernes 13 de noviembre, cerca de las 16:00, después de que las autoridades recibieran un llamado de alerta sobre la presencia de una persona desvanecida en ese sector.

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La zona en cuestión se ubica dentro de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, en el Parque Nacional Lanín, según informó LM Neuquén, un área caracterizada por un terreno irregular con rocas de gran tamaño y pendientes pronunciadas. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El hallazgo se produjo en la zona de un zanjón que, si bien no constituye un barranco de gran altura, presenta una pendiente irregular y está cubierto por rocas. Esas características del terreno resultaron centrales para los primeros peritajes: la hipótesis inicial, sobre la que trabaja la fiscalía es la de un posible accidente. Se presume que la víctima habría tropezado, perdido el equilibrio y caído, con un golpe fuerte de cabeza contra una de las rocas del lugar.

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Lo que llama la atención, según señaló el comisario inspector a cargo del caso, es que el hombre no era un turista. Si bien residía en San Martín de los Andes, era oriundo de ese sector y un amplio conocedor del Parque Nacional Lanín. Ese dato no es menor para los investigadores, ya que una persona familiarizada con el terreno tiene menos probabilidades de sufrir una caída de ese tipo.

En ese marco, una de las líneas de investigación que se trazaron desde el inicio apunta a las horas previas al deceso: según los datos recabados hasta el momento, el hombre se habría reunido con otras personas del mismo sector antes de lo ocurrido.

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El resultado preliminar del examen a los restos del vecino fallecido dan cuenta de la presencia de varios golpes en el cuerpo, pero tales indicios no permitieron despejar las dudas. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a Infobae que esas lesiones podrían ser compatibles tanto con una caída como con un ataque, por lo que aún no fue posible determinar nada con certeza. Las autoridades aguardan un informe más detallado para poder definir los pasos a seguir en la investigación judicial.

El expediente está en manos del MPF, que avanza en la reconstrucción de los hechos con la información disponible. Las autoridades esperan los estudios complementarios para establecer la causa real de la muerte.

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El antecedente de una tragedia similar en San Martín de los Andes

Una mujer perdió la vida tras ingresar a las aguas del lago Lácar en la costanera de San Martín de los Andes frente al monumento de Los Ciervos

Una mujer falleció tras ingresar al lago Lácar, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y sufrir una descompensación en la orilla que no pudo ser revertida por los equipos de emergencia. La situación, que conmocionó a la localidad, se registró frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, uno de los sectores con mayor tránsito de la costanera neuquina. El hecho ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre.

La alerta fue dada por ciudadanos que circulaban por la zona. Para cuando llegaron los equipos médicos, la mujer se encontraba fuera del agua, aunque presentaba signos vitales comprometidos. Todavía no fueron difundidos datos de la víctima, pero la prensa local indicó que se trataba de una “adulta mayor”.

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Efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina participaron del operativo y realizaron maniobras de RCP. A pesar de esos esfuerzos, la muerte fue confirmada en el sitio.

De acuerdo con lo informado por LM Neuquén, la mujer habría entrado por sus propios medios en un sector bajo de la orilla. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre los motivos por los que ingresó al agua durante plena temporada invernal, período en el que el lago Lácar registra temperaturas de entre 5 °C y 8 °C, consideradas de alto riesgo para cualquier persona que no cuente con traje térmico.

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No se difundió la identidad de la víctima. Por su proximidad con el centro de la ciudad, el área es visitada durante todo el año por vecinos y turistas, según confirmaron fuentes oficiales a Diario Río Negro.

La Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con sede en el sur provincial, intervino en la causa. Las medidas incluyeron pericias policiales, testimonios y una autopsia, para determinar las circunstancias de la muerte y si hubo factores previos.