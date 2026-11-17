Alejandra Maglietti relata en un programa de transmisión por streaming el incendio ocurrido en la fábrica de su pareja. Durante la emisión, la abogada y panelista describe frente al micrófono y con auriculares las repercusiones de aquel hecho al cumplirse un año del suceso.

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A un año del incendio que destruyó Plásticos Lago, la empresa familiar de su pareja, Alejandra Maglietti revivió los momentos más angustiantes de aquella noche en el programa Storytime, de Bondi Live. “No me acuerdo cómo volví desde el canal hasta mi casa, de la angustia que tenía”, confesó la abogada y panelista, que esa noche estaba al aire cuando recibió la noticia.

El incendio arrancó mientras Maglietti estaba en vivo en televisión

El siniestro se desató el viernes 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 21, en el polígono industrial de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y en horas arrasó con la planta que Juan Manuel Lago y su hermano habían heredado de su padre y sostenido durante 35 años. La fábrica, dedicada a la fabricación de envases plásticos, operaba las 24 horas, los siete días de la semana, sin parar ni en feriados. Maglietti estaba en el canal cuando le avisaron. “Fue la impotencia de ver el trabajo de toda una vida prendiéndose fuego ante tus ojos”, había dicho entonces.

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Alejandra Maglietti

Con un bebé de tres meses, pasó la noche viendo cómo la fábrica se consumía

La panelista recordó que la desesperación de aquellas horas se potenció por la situación en la que se encontraba: acababa de tener un hijo. “Tenía mucho miedo de que a él le pasara algo porque sé lo que ama su fábrica, podía entrar y hacer cualquier cosa”, relató en Storytime ante Nazarena Vélez. Sin poder moverse —la autopista estaba cortada y tenía al bebé a cargo— pasó toda la noche frente al televisor, viendo en vivo cómo las llamas consumían el establecimiento. “Estar toda la noche viendo la tele, cómo se consumía la fábrica en vivo, era tremendo”, describió. Todavía hoy, dijo, no se anima a escuchar el audio que su pareja le mandó en ese momento para contarle lo que estaba pasando.

El cuñado se metió entre las llamas a rescatar las cenizas del padre

Uno de los episodios más impactantes de aquella noche lo protagonizó el hermano de Lago. Según relató Maglietti, el hombre se internó en la fábrica cuando aún todo explotaba para recuperar las cenizas de su padre, que se guardaban allí. “No lo podía dejar”, habría dicho. Su esposo volvió cubierto de hollín y con una cantidad de humo inhalado que alarmó a su mujer. “Mi cuñada me decía: ‘Chequeá que siga respirando’, porque inhaló tanto humo, tanto tiempo y tantas horas”, contó la panelista, que pasó horas controlando que su cuñado estuviera bien.

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El terrible incendio del Polígono Industrial de Ezeiza

La fábrica tenía 35 años y daba trabajo a 125 personas

Plásticos Lago no era solo una empresa: era el proyecto de vida de una familia. El suegro de Maglietti la había fundado décadas atrás, cuando tenía alrededor de 20 años, y sus hijos la sostuvieron con jornadas de 14 horas diarias. Unos 125 trabajadores dependían de ella, junto con proveedores y clientes que tenían entregas comprometidas. El incendio, que según las primeras hipótesis se inició en un establecimiento cercano y se propagó al depósito de Plásticos Lago, no dejó víctimas fatales, aunque Maglietti señaló que eso fue “un milagro” dado la magnitud del fuego.

A un año del siniestro, la familia no abandonó el proyecto

A pesar de la magnitud de la pérdida, la familia Lago decidió no abandonar. Maglietti lo explicó con claridad: “No lo van a dejar de hacer por cobrar un seguro”. En el aniversario, la panelista volvió a poner en palabras lo que ese lugar significaba: “Los domingos, el paseo era ir ahí, tomar mate”. Y resumió: “Lo vamos a seguir intentando. No podemos dejar de hacerlo. Es el trabajo de toda una vida”.

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