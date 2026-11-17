El productor se encuentra internado hace varios días y tendrá que ser sometido a una cirugía de pulmón (Video: Intrusos-América TV)

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Norberto Marcos lleva días internado en la clínica La Trinidad, golpeado por una seguidilla de complicaciones físicas que sus allegados vinculan directamente al desgaste emocional acumulado durante años de disputas con Fátima Florez. Primero fue un fuerte dolor de pecho relacionado con un problema en la aorta; luego, una segunda internación por complicaciones digestivas. Su médico tratante fue tajante: el productor “se venía haciendo mala sangre”.

El martes 11 de noviembre, Marcos y Florez se reunieron en la casa del empresario Jacobo Winograd, quien ofició de mediador. Según trascendió, ambos acordaron la división de bienes, cerraron los litigios pendientes y sellaron el encuentro con un abrazo y la promesa de no volver a verse en tribunales. Sin embargo, horas después Marcos fue internado por segunda vez en pocos días.

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Gustavo Benzaquen, empresario y amigo del productor desde hace casi cuatro décadas, fue el primero en dar detalles sobre el estado de salud de Marcos. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, explicó que el productor “hace tres, cuatro días estuvo bastante jodido con el tema del dolor de pecho” y precisó que se trata de “un problema de la aorta”. La segunda internación, dijo, obedeció a un dolor estomacal: “Tuvo problemas de digestión. Creo que se comió un chocolatito de más”. Pese al tono, Benzaquen no dejó dudas de que el desgaste acumulado también influyó: el propio médico tratante le confirmó que Marcos “se venía haciendo mala sangre”.

Al aire de Intrusos (América TV), el conductor Adrián Pallares amplió el cuadro. “Hace días que venimos siguiendo el tema de Norberto Marcos, la expareja de Fátima Flores. Y bueno, hay noticias que no son tan alentadoras”, introdujo, antes de confirmar que el productor será operado de urgencia de uno de sus pulmones. Repasó la secuencia: “Mañana será operado de urgencia de uno de sus pulmones. Había sido internado la semana pasada, después fue dado de alta, volvió a su casa, después volvió a ser internado”.

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El periodista Juan Etchegoyen realiza una transmisión en directo en formato de pantalla dividida junto a un allegado del productor Norberto Marcos. Durante la conversación a distancia, se dialoga sobre la reciente internación médica de Marcos a causa de molestias físicas y se tratan aspectos vinculados a las disputas patrimoniales y legales con su expareja, la humorista Fátima Florez.

En ese contexto, Pallares también incorporó una nueva información: sostuvo que el acuerdo al que habrían llegado en la casa de Winograd todavía no estaría completamente cerrado. “Fátima no estaría del todo dispuesta a hacer esta división de bienes de los departamentos”, señaló Pallares. Esa falta de acuerdo habría generado en Marcos “una situación emocional fuerte”, una situación que, según indicó, precedió a la última internación.

Rodrigo Lussich preguntó entonces si el encuentro con Winograd había prosperado o si había llegado a buen término. “Parece que ahora no”, respondió Pallares. Al referirse a la operación, el conductor precisó que inicialmente se hablaba de una neumonía, aunque ese diagnóstico había sido descartado el día anterior. “Ayer te acordás que estaba Guati desde La Trinidad descartando la neumonía, lo habían pasado a una sala de terapia intermedia”. Pese a que la neumonía fue descartada, la intervención quirúrgica quedó confirmada. Quienes acompañan al productor son su hijo y una de sus sobrinas. “A Fátima no se la ha visto”, señaló Pallares al hablar de quiénes están junto al productor.

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Una voz del panel explicó cuál sería el motivo de la ausencia de Florez: “No quiere acercarse porque no quiere que la peguen como a que él está mal porque habló con ella”. El propio Pallares resumió esa situación en estos términos: “Después de ese encuentro vino la debacle de la salud de Norberto”. Lussich añadió otro elemento a la situación: las declaraciones públicas de Benzaquen, que estuvieron dirigidas contra la imitadora, tampoco habrían caído bien en el productor. “A Norberto no le gustó nada”, afirmó, sobre todo en el aspecto artístico. Pallares coincidió con esa apreciación: “Pase lo que pase, lo de él es un tema con ella, así que no quiere que nadie opine”, ni siquiera un amigo de tantos años como Benzaquen.