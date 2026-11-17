Hombres armados en motocicleta dispararon contra una fiscal del Ministerio Público en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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El Gobierno de Guatemala condenó el ataque armado contra una fiscal del Ministerio Público (MP) dedicada a la persecución penal de delitos electorales y anunció que pondrá a disposición de la investigación todas las capacidades de seguridad e investigación del Estado.

El objetivo, según el Ejecutivo, es esclarecer el atentado e identificar a los autores materiales e intelectuales.

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El pronunciamiento oficial se conoció después de que la funcionaria resultara herida de bala el martes 17 de noviembre, cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el Anillo Periférico de Ciudad de Guatemala. La fiscal recibió asistencia médica y permanece estable, de acuerdo con la información divulgada por el MP.

El presidente Bernardo Arévalo instruyó al Ministerio de Gobernación a coordinar el respaldo institucional para avanzar en las diligencias. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quedó a cargo de las acciones de apoyo al ente investigador.

A través de un comunicado, el Gobierno informó que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, instruyó colaborar con todas las investigaciones sobre el ataque. (Archivo/Diario de Centroamerica)

El Ejecutivo ayudará para identificar a los autores materiales e intelectuales

El Gobierno afirmó que facilitará recursos de investigación y resguardo para determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades penales. La disposición incluye el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

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“Ninguna amenaza ni acto de violencia puede estar por encima de la ley”, sostuvo el Ejecutivo en el comunicado. También remarcó que el Estado debe garantizar que los funcionarios públicos cumplan sus tareas sin presiones ni intimidaciones.

Las autoridades no informaron sobre posibles hipótesis acerca del móvil ni sobre detenciones vinculadas con el caso. Las pesquisas buscan establecer la identidad de los atacantes, la ruta de escape y las razones detrás de la agresión contra la fiscal, cuya identidad no fue divulgada.

Fiscal del MP atacada en el Periférico. El hecho se registró esta mañana de martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno indicó que la protección del personal vinculado con la justicia y los procesos electorales tendrá alcance nacional. Las instituciones de seguridad mantendrán el trabajo conjunto con el MP para ejecutar las medidas que correspondan.

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El Gobierno vinculó el atentado con la protección de la democracia

Para el Ejecutivo, el episodio constituye una agresión contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, debido a que la víctima cumple funciones relacionadas con la investigación de posibles delitos electorales.

El comunicado planteó que los ataques contra quienes intervienen en esas investigaciones afectan el derecho de los ciudadanos a emitir su voto sin coacciones y a que la voluntad expresada en las urnas sea respetada.

El Gobierno de Guatemala ratificó su compromiso con procesos electorales libres, transparentes y legítimos. Además, señaló que actuará dentro del marco legal para proteger a la población y a los funcionarios públicos, con el fin de impedir que hechos de violencia como este queden impunes.

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El Gobierno de Guatemala puso a disposición todas las capacidades del Estado para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. (Gobierno de Guatemala)

El MP, por su parte, había advertido que la agresión no afectará las tareas de investigación y persecución penal. La institución anunció una revisión de los protocolos de seguridad de su personal, en coordinación con la Policía Nacional Civil y otras entidades.

Antecedentes: la fiscal fue atacada cuando circulaba por el Anillo Periférico

Hombres armados que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo de la funcionaria en el tramo de la 22 calle, zona 7 de Ciudad de Guatemala, en dirección hacia el norte.

Un socorrista ingresa una camilla con una persona al interior de una ambulancia en una vía de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Los agresores dispararon contra el automóvil antes de huir. La Policía Municipal de Tránsito encontró elementos de interés para la investigación en el carril derecho de la vía y, en una primera evaluación, señaló que el caso podía corresponder a un intento de asalto.

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La fiscal fue trasladada a un centro médico tras recibir atención en el lugar. El ataque causó complicaciones en la circulación del sector, mientras las autoridades realizaron verificaciones en la escena.