Austin García tiene 7 años y asoma como una de las joyas de la Fábrica de Vélez. Sus jugadas se hicieron virales

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La Fábrica de Vélez, como se conoce a las divisiones infanto-juveniles del club de Liniers, no detiene su marcha a la hora de sacar nuevas joyas para nutrir en un futuro a la Primera y al fútbol argentino. En este caso, apareció otro joven talento, cuyas jugadas se viralizaron en redes sociales.

“Tenemos a la nueva joyita de Vélez y del fútbol argentino”, anunció el medio partidario Yo Fortín, con un video de las acciones más destacadas del futbolista categoría 2019. Su nombre es Austin García, tiene 7 años y en los recortes que aparecen en su perfil de Instagram se puede apreciar la facilidad que tiene el jugador para sacarse de encima a sus rivales, a pura gambeta y velocidad. A pesar de ser muy chico y dar ventajas con su físico, el pequeño muestra personalidad y atrevimiento para amagar y filtrarse entre los defensores.

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En los videos se observa a Austin participando con su categoría en Vélez apilando a rivales, pasando la pelota, recuperándola y asociándose con sus compañeros de equipo. “Guillermo, ponelo para el viernes. Se te va Policella... Ponelo con Lanzini en el ataque, que haga un par de paredes. Es un fenómeno, pero ya van a venir los del Real Madrid. Cuídenlo al pibe... Qué crack, la Fábrica de Vélez siempre al pie del cañón”, expresaron desde el medio Yo Fortín al ver las jugadas de García.

El conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto se enfrentará a Belgrano de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura y no podrá contar con Juan Cruz Policella y Simón Escobar, ya que fueron convocados a la selección argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar. Es por eso que, a modo de broma, surgió el comentario de convocar al pequeño Austin al plantel profesional para suplir esas bajas.

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Austin García, el niño de 7 años que asoma como una de las joyas del futuro de Vélez (captura video)

Cabe destacar que la cantera del Fortín lleva más de una década convirtiendo juveniles en activos exportables, sin que las ventas interrumpan el ciclo de renovación del plantel. Vélez acumula más de USD 120 millones en transferencias desde 2015, una cifra que coloca a La Fábrica entre las más productivas del fútbol argentino. La operación más cara fue la del mediocampista Thiago Almada al Atlanta United de la MLS en 2022, por USD 16 millones. Le siguen la del delantero Santiago Castro al Bologna de Italia (USD 13,8 millones), la de Christian Ordóñez al Parma (USD 12,4 millones) y la del volante Matías Vargas al Espanyol (USD 12,1 millones). Máximo Perrone fue al Manchester City por USD 10,6 millones, mientras que Gianluca Prestianni llegó al Benfica por USD 10,4 millones.

La lógica del modelo se puso en evidencia en el presente Torneo Clausura. Por poner un ejemplo, en el partido ante Independiente por la tercera fecha de la Zona A, 14 de los 26 convocados por el técnico Guillermo Barros Schelotto surgieron de las inferiores y Thiago Aguirre, de 17 años, marcó el gol del triunfo en su segundo partido en Primera. Además, este año se dieron grandes apariciones como las de Luca Feler (18) y Thiago Silvero (20), entre las más destacadas. En total, 18 futbolistas del plantel profesional actual son originarios de la Villa Olímpica.

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El presente de La Fábrica en las selecciones juveniles es el más nutrido en años. En la Sub 17 que disputará el Mundial de Qatar a partir del 19 de noviembre, Vélez es el club con más representantes: Simón Escobar, Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella integran los 21 convocados por Diego Placente. En la Sub 20, que apunta al Sudamericano de Colombia en enero de 2027, el Fortín aporta al arquero Agustín Cortez y al delantero Álex Verón. Y en la Sub 15, Joaquín Reinoso participó de la Copa Mundial y Festival disputada en Azerbaiyán en octubre. En total, siete jugadores formados en Liniers están activos en procesos de selecciones juveniles argentinas de forma simultánea. A esta lista se le suma Stephen Kiki Ramos, quien jugará la Copa del Mundo Sub 17 para Haití, pese a haber disputado algunos partidos con Argentina.