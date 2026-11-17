Una revisión de 361 estudios de la Universidad de Wisconsin-Madison asoció la reducción del consumo de proteínas con la ralentización del envejecimiento biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison revisaron 361 estudios y hallaron indicios crecientes de que reducir la ingesta de proteínas podría ralentizar el envejecimiento biológico, aunque la recomendación debe adaptarse a la edad y al nivel de actividad física de cada persona, informó el portal científico Science Alert.

La revisión, publicada en la revista Cell Press Blue, examinó los efectos de las proteínas sobre el metabolismo y la longevidad, además de los mecanismos biológicos que podrían explicar esa relación.

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Los autores, Bailey Knopf y Dudley Lamming, identificaron en animales sometidos a dietas bajas en proteínas señales compatibles con un envejecimiento más lento. En investigaciones con personas, la disminución de proteínas se asoció con una menor inflamación, un proceso que acelera el envejecimiento biológico, y con mejoras en la salud metabólica general.

Los ensayos controlados en personas respaldan esa última afirmación con cifras concretas. Un grupo de individuos que siguió una dieta baja en proteínas durante 43 días redujo su peso corporal, su masa grasa y sus niveles de glucosa en sangre en ayunas, pese a consumir más calorías. Un estudio posterior en hombres de peso normal constató mejoras en la sensibilidad a la insulina tras solo cinco semanas de restricción proteica.

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Un ensayo clínico constató que una dieta baja en proteínas disminuyó el peso corporal y los niveles de glucosa en sangre tras 43 días de aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física como límite para reducir proteínas

Las proteínas participan en la construcción y reparación muscular, pueden contribuir al control del peso y se vinculan con un envejecimiento saludable, en particular por su papel en la conservación de masa muscular durante la vejez.

Aún así, Knopf y Lamming describieron que “pese a las recomendaciones generalizadas de una mayor ingesta de proteínas durante el envejecimiento, cada vez hay más pruebas de que la restricción de proteínas en la dieta promueve la salud metabólica, los años de vida saludable y la longevidad en diversos organismos”.

El beneficio potencial de comer menos proteínas depende, entre otros factores, de cuánto ejercicio realiza una persona. Lamming sostuvo que existe una ventaja clara de este nutriente para el crecimiento muscular y la respuesta al entrenamiento en quienes son físicamente activos. “Está absolutamente claro que las proteínas benefician el crecimiento muscular y la respuesta al ejercicio de las personas activas”, afirmó el investigador.

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Sin embargo, advirtió que gran parte de la población mantiene una vida relativamente sedentaria y podría consumir más proteínas de las que necesita. “Estos estudios muestran que la cantidad de proteínas que hoy consumen las personas sedentarias puede tener consecuencias negativas para la salud, al menos a nivel poblacional”, señaló Lamming.

Dietas altas en proteínas se han vinculado con mayor riesgo de diabetes, cáncer y mortalidad general, así como con un mayor riesgo de muerte por causas cardiovasculares. Un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos encontró que un consumo elevado de proteínas se correlaciona con mayor mortalidad e incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, incluida la diabetes.

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La restricción proteica no es para todos: en personas físicamente activas, la proteína sigue siendo clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios celulares y composición de la dieta

La restricción de proteínas podría modificar las señales celulares para que se orienten más al mantenimiento que al crecimiento. También podría reducir la acumulación de células senescentes, que deben eliminarse, y aumentar la producción de energía dentro de las células.

Entre los cambios químicos asociados con una menor ingesta figura una mayor presencia de la hormona FGF21, producida por el hígado y asociada a una mejora del metabolismo y la longevidad.

La cantidad total no sería el único factor relevante. El tipo de proteínas consumidas y la combinación de aminoácidos que contienen podrían tener un peso equivalente en los efectos sobre la salud. La revisión examinó el papel de determinados aminoácidos que podrían vincular el consumo de proteínas con los procesos de envejecimiento.

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Los investigadores plantearon la necesidad de revisar las recomendaciones alimentarias según la edad y la actividad física. “Las recomendaciones recientes han alentado a las personas a comer más proteínas, pero también a hacer más ejercicio”, dijo Lamming. “Probablemente debamos personalizar las recomendaciones de proteínas no solo según la edad, sino también según la actividad física de cada persona”.