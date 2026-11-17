Las autoridades investigan si la embarcación contaba con botiquín y si el personal tenía formación en primeros auxilios (Foto: Gente de Salta)

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Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras compartía un asado a bordo de un catamarán turístico en el dique Cabra Corral, en la provincia de Salta. Las maniobras de reanimación comenzaron en la propia embarcación y continuaron durante el traslado a tierra, pero no alcanzaron para salvarle la vida.

Según la información disponible, todo ocurrió el último domingo cuando Figueroa se atragantó con un trozo de carne mientras compartía el asado junto a otros pasajeros. El elemento obstruyó sus vías respiratorias y derivó en un cuadro de broncoaspiración —una situación en la que el material ingerido no llega al estómago sino a los pulmones, impidiendo el ingreso de aire—. La asfixia progresó en segundos; la diferencia entre sobrevivir o no en un caso así se mide en la velocidad de la respuesta y en el conocimiento de quienes están cerca.

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Desde la embarcación se pidió auxilio de inmediato. La Policía Lacustre se movilizó y una ambulancia fue desplegada en la costa para concretar el traslado. Según trascendió, quienes estaban a bordo intentaron reanimarlo en el propio catamarán antes de llegar a tierra; los esfuerzos continuaron durante el traslado y en el camino al centro sanitario. Nada alcanzó. El fallecimiento de Figueroa fue confirmado poco después.

La noticia golpeó a quienes compartían esa jornada y se extendió rápidamente por el Valle de Lerma. Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a la familia. Los restos de Celso Eduardo Figueroa fueron velados en una sala velatoria de La Merced, donde vecinos, amigos y familiares se acercaron para despedirlo.

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Celso Eduardo Figueroa murió por broncoaspiración

Según informó el periódico regional El Expreso de Salta, las autoridades iniciaron actuaciones para reconstruir con precisión la secuencia de la emergencia, aunque de momento no se difundieron datos oficiales sobre cuánto tiempo transcurrió entre el atragantamiento y el pedido de auxilio. Las actuaciones apuntan a determinar, por ejemplo, si durante la emergencia alguno de los presentes o tripulantes tenía formación para aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica de desobstrucción de vías respiratorias que consiste en compresiones abdominales firmes hacia adentro y hacia arriba, en la comprensión de que durante un catamarán, en medio del dique y lejos de la costa, contar con esa preparación puede ser la única variable que defina el resultado.

La investigación también deberá determinar si la embarcación contaba con botiquín, si el personal tenía formación en primeros auxilios o RCP, y si existía algún protocolo de emergencia médica a bordo.

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Las autoridades investigan si la embarcación contaba con botiquín y si el personal tenía formación en primeros auxilios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo ocurrido el domingo no es un episodio aislado en ese espejo de agua. Cabra Corral ya registró un caso casi idéntico en 2017, cuando un hombre de 60 años murió atragantado con un trozo de asado durante una noche de pesca en catamarán. Su familia y sus acompañantes intentaron auxiliarlo; la Policía Lacustre acudió al llamado, pero cuando llegaron a la orilla el hombre ya no tenía signos vitales. El caso de Celso Figueroa remitió inevitablemente a aquel episodio con desenlace fatal.

En en ese contexto, también fue comentado un antecedente de 2022, en e que Un turista sobrevivió a una caída al agua desde el puente del dique. El visitante logró superar el percance, aunque hizo notar públicamente en ese entonces su malestar por el riesgo que había explicado una excursión en la “no tenían médico ni enfermero, ni personal capacitado”, según recogió el medio mencionado.

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La investigación sobre la muerte de Figueroa recién comienza. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente a bordo, cuál fue la secuencia de asistencia y qué medidas de seguridad estaban disponibles en la embarcación al momento del accidente.