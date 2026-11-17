Kidzapalooza 2027: vuelven el espacio infantila a Lollapalooza Argentina

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Kidzapalooza 2027 reunirá a Topa, Panam y Circo y Piñón Fijo en una programación orientada al público infantil que se desarrollará durante los tres días de Lollapalooza Argentina. La propuesta tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con escenario propio, espectáculos musicales, juegos y talleres para familias.

El espacio volverá a formar parte del festival presentado por Personal y contará con la conducción de Rudy Güemes. La organización informó que los menores de 10 años podrán ingresar sin cargo si asisten con un adulto responsable que tenga entrada para el evento y complete previamente la acreditación correspondiente.

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Topa será parte central del lineup de Kidpalooza 2027

Panam y Circo regresa para hacer bailar al público infantil

El cordobés Piñón Fijo, uno de los favoritos de los niños

Topa, Panam y Circo y Piñón Fijo lideran la programación

La grilla de Kidzapalooza estará encabezada por Diego Topa, conocido artísticamente como Topa; Panam y Circo, el espectáculo de Laura Franco; y Piñón Fijo. Los tres artistas sostienen una trayectoria vinculada a la música y el entretenimiento para niños, con propuestas que combinan canciones, baile y personajes.

Topa llegará al festival con un repertorio asociado a sus trabajos en televisión y teatro. En ediciones y presentaciones recientes, sus shows convocaron a chicos y adultos que reconocen canciones como “Me muevo para aquí”. La producción del evento señaló que una secuencia de público durante ese tema circuló ampliamente en redes sociales.

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Panam y Circo presentará un espectáculo basado en música, coreografías y humor. Por su parte, Piñón Fijo será parte de la jornada con las canciones y dinámicas de juego que caracterizan su recorrido artístico. El músico y payaso cordobés es una de las figuras de mayor permanencia dentro del entretenimiento infantil argentino.

Muni estará en la grilla de Kidzapalooza 2027

Sin Julepe, otra de las opciones infantiles para marzo del 2027

Rockn’Learn Band estará en Kidzapalooza 2027

Catorce propuestas integran el escenario para chicos

Además de los tres números principales, el escenario reunirá a Soy Muni, Nilocos, PJ Kids y Kidza Boom. La programación también incluye a ¡Qué lío, Hugo!, Sin Julepe, Arjaus Crew, Rockn’Learn Band, Eudamon Band, School of Rock y Enrulate con Brian.

La nómina propone formatos diversos: espectáculos de canciones infantiles, bandas, coreografías y actividades participativas. La organización anticipó que, además de los conciertos, el sector tendrá espacios para que los asistentes se sumen a juegos y talleres.

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La presencia de School of Rock suma un proyecto centrado en la formación y la interpretación de repertorios de rock, mientras que Rockn’Learn Band se incorpora a una grilla en la que conviven propuestas musicales y de entretenimiento. El programa completo se concentrará en el área infantil del predio de San Isidro, en paralelo con los escenarios principales de Lollapalooza.

Enrulate con Brian, otra de las propuestas que estarán en el Hipódromo de San Isidro

El anuncio de Kidzapalooza 2027

El festival general se realizará en las mismas fechas y tendrá entre sus principales nombres a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta. De este modo, quienes concurran al Hipódromo de San Isidro podrán alternar entre los recitales de la programación central y las actividades previstas para chicos.

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Kidzapalooza se consolidó como uno de los espacios familiares de Lollapalooza Argentina. Para la edición de 2027, la programación volverá a convocar a artistas asociados con distintas generaciones de público infantil y a proyectos destinados a los primeros acercamientos de los chicos a los espectáculos en vivo.

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2027 se comercializan únicamente a través de AllAccess. La información operativa sobre la acreditación de los menores y las condiciones de acceso estará disponible en el sitio oficial del festival. La agenda de Kidzapalooza forma parte de la programación diaria del encuentro, por lo que las familias deberán considerar los horarios que se anuncien para cada uno de los tres días. El sector funcionará dentro del predio del Hipódromo de San Isidro durante las jornadas del festival y ofrecerá una alternativa para quienes asistan al festival con chicos.

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