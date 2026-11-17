La Secretaría de Educación iniciará un piloto de jornada escolar de siete horas en siete centros. EFE/Gustavo Amador

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La propuesta de ampliar el tiempo que los estudiantes permanecen en los centros educativos abre una discusión sobre las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza pública en Honduras, especialmente en un sistema que enfrenta problemas de cobertura, desigualdad en el acceso a recursos y dificultades para garantizar la continuidad de los alumnos durante todo el año lectivo.

El ministro de Educación, José Darío Cruz, informó que el programa comenzará como una experiencia piloto en siete establecimientos, donde se evaluará si una jornada escolar de siete horas permite mejorar los procesos de aprendizaje y ofrecer una formación más amplia que la que tradicionalmente se concentra en las asignaturas básicas.

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El proyecto contempla que los alumnos permanezcan más tiempo en sus centros educativos y participen en actividades complementarias a las clases de ciencias, matemáticas y español. Entre las áreas que se pretende incorporar figuran las expresiones artísticas, la cultura, el deporte y la educación socioemocional.

De acuerdo con Cruz, el objetivo es aprovechar las horas adicionales para ampliar las oportunidades de aprendizaje y contribuir al desarrollo de otras habilidades de los estudiantes, más allá de los contenidos académicos convencionales.

Uno de los establecimientos seleccionados se encuentra en Nueva Ciudad, donde se prevé iniciar la experiencia. Los otros seis centros educativos todavía están siendo evaluados para determinar si reúnen las condiciones necesarias para incorporarse al modelo.

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La implementación de una jornada de siete horas representa un cambio en la organización habitual de los centros participantes, pues implica reorganizar los horarios, las actividades pedagógicas y la distribución del tiempo que los estudiantes dedican a su formación.

Jornada de siete horas

Entre ellos destaca la preparación de los docentes, un elemento central para que las horas adicionales no se conviertan únicamente en más tiempo de permanencia dentro de las escuelas, sino en oportunidades concretas para reforzar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades.

También se prevé el suministro de merienda escolar y la adecuación de las instalaciones, aspectos que incidirán en el funcionamiento cotidiano del programa.

Sin embargo, el propio ministro reconoció que trasladar este esquema a todo el sistema educativo no sería una tarea sencilla, principalmente por las implicaciones financieras y las diferencias que existen entre los establecimientos urbanos y rurales.

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Uno de los mayores desafíos se encuentra en las escuelas unidocentes y bidocentes, donde un solo maestro o un grupo reducido de docentes atiende a varios grados. En estos centros, ampliar el horario supondría extender también las jornadas laborales del personal y asumir los costos adicionales que esa modificación generaría.

Avances y resultados

La situación obliga a considerar que un modelo de jornada extendida no puede aplicarse de manera uniforme en todos los establecimientos sin tomar en cuenta la disponibilidad de maestros, las condiciones de infraestructura, la alimentación escolar y los recursos necesarios para mantener las actividades durante todo el año.

Alrededor de 900.000 menores permanecen fuera del sistema educativo hondureño frente a una matrícula de 1,8 millones de alumnos. EFE/ Gustavo Amador

Por esa razón, la Secretaría de Educación prevé monitorear los resultados de los siete centros seleccionados y compararlos con el funcionamiento habitual de otros establecimientos, con el propósito de determinar si la experiencia produce mejoras que justifiquen su ampliación.

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La evaluación será determinante para establecer si el proyecto puede convertirse en una política de mayor alcance o si requiere modificaciones antes de extenderse a otras comunidades.

Menores fuera del sistema educativo

Mientras se prepara el programa piloto, la Secretaría de Educación mantiene como uno de sus principales desafíos la incorporación de niños y jóvenes que actualmente no tienen acceso a las aulas.

Cruz señaló que el sistema educativo registra una matrícula aproximada de 1,8 millones de estudiantes, pero las estimaciones oficiales también reflejan que alrededor de 900.000 menores permanecen fuera del sistema.

La extensión del horario escolar afronta dificultades presupuestarias en escuelas unidocentes y bidocentes por la carga laboral del personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras muestran que el desafío educativo del país no se limita a mejorar las condiciones de quienes ya están matriculados, sino que también exige ampliar la cobertura para atender a una población considerable que todavía no accede a los servicios educativos.

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En ese contexto, el funcionario explicó que la administración concentrará inicialmente sus esfuerzos en tres aspectos: ampliar la cobertura, elevar la calidad de la enseñanza y garantizar el acceso a la educación.

La permanencia escolar también figura entre las preocupaciones de las autoridades. No basta con conseguir que los estudiantes ingresen a los centros educativos al comienzo del período lectivo; también es necesario reducir la deserción y evitar que abandonen las aulas antes de finalizar el año.

La jornada extendida podría representar una alternativa para enriquecer la experiencia educativa en los centros seleccionados, pero su impacto dependerá de que exista una planificación adecuada y de que los recursos prometidos permitan sostener las actividades adicionales.

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La disponibilidad de libros y materiales educativos constituye un componente relevante para mejorar las condiciones de aprendizaje, particularmente en aquellos centros donde los alumnos tienen dificultades para acceder a recursos complementarios.