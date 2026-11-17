Manuel Paniagua, número 1 del país y de Sudamérica en su categoría, se consagró en el One Million Future Slam, una competencia especial disputada durante el M15 de Roldán (Video: X / Marcos Zugasti)

Guardar

Manuel Paniagua llegó en bicicleta al Centro Cosmopolita Unión y Progreso, con zapatillas de running y sin imaginar que se iría con un millón de pesos. El número 1 del país y de Sudamérica en la categoría Sub 14 ganó el One Million Future Slam, una competencia especial que se jugó durante el M15 de Roldán, Santa Fe.

“Estoy temblando. Todavía no lo puedo creer. Vine en bici al club”, contó Paniagua luego de ser una de las historias de la semana en la ciudad ubicada 25 kilómetros al oeste de Rosario. El One Million Future Slam reunió a jugadores profesionales, amateurs y juveniles en un cuadro de eliminación directa. No hubo games ni sets: cada cruce se resolvió con una sola pelota. El formato, que ganó popularidad internacional a partir de su incorporación en la última edición del Australian Open, busca reducir las diferencias entre los participantes y convertir cada enfrentamiento en una definición inmediata.

PUBLICIDAD

Las reglas también aportan dinamismo. El saque se determina mediante un piedra, papel o tijera y, en el caso de los tenistas profesionales, existe una restricción adicional: cuentan con un solo servicio, sin posibilidad de segundo saque. Así, el margen de error desaparece y un solo punto puede definir el destino de la competencia.

Paniagua fue superando las distintas instancias hasta llegar a la final, en la que se enfrentó con su compañero de dobles, Alfonso Costamagna. Allí consiguió la victoria que le permitió quedarse con el título y el premio de un millón de pesos.

La actividad se desarrolló en la cancha central, ante un público que acompañó cada definición. La propuesta formó parte de las iniciativas impulsadas por la organización para ampliar la agenda del M15, acercar el tenis a la comunidad y generar una experiencia que integrara a jugadores de distintos niveles.

PUBLICIDAD

Manuel Paniagua, de 14 años, ganó un singiular torneo de tenis (Crédito: IG / @roldanfuturepro)

“La idea del One Point Slam surgió durante la organización del torneo. Queríamos que los amateurs tuvieran la experiencia de jugar con profesionales y que también participaran los juniors. Fue un éxito. Lo hicimos en la cancha central y la gente se copó mucho. Seguramente lo repitamos el año que viene, si tenemos la posibilidad de hacer nuevamente el torneo”, explicó a Infobae Eduardo Schwank, extenista, actual subcapitán del equipo argentino de Copa Davis y uno de los organizadores del certamen.

Schwank también se refirió a las condiciones de Paniagua. “Manu tiene muchas cualidades. Es muy chico. Tiene que atravesar muchas etapas y sumar experiencia. Está construyendo una linda carrera y debe seguir por el mismo camino. Sabemos que esto es difícil, pero tiene muy buena proyección, carisma y ganas. Y en su juego tiene cosas diferentes al resto”, señaló.

PUBLICIDAD

El One Million Future Slam fue uno de los atractivos de una semana que también incluyó el torneo profesional, actividades para chicos, finales de competencias amateurs y clínicas para los sponsors. “Fue una semana soñada. Salió todo a la perfección. El público y los sponsors nos acompañaron. Tuvimos, además, una buena devolución de parte de jugadores, entrenadores y las familias que vinieron de afuera. Además del One Point Slam, hicimos actividades como el Kids Day, las finales de los torneos amateurs y clínicas para sponsors. Estamos muy contentos”, resumió Schwank.

Manuel Paniagua, número 1 de Argentina y Sudamérica en la categoría Sub 14 (Crédito: IG / manu.paniagua_)

Juan Estévez, campeón del M15 de Roldán

Mientras Manu Paniagua celebraba una victoria inesperada y un premio de un millón de pesos, el M15 de Roldán tenía también a su campeón en el cuadro profesional. El bonaerense Juan Estévez, de 25 de Mayo, derrotó a Rocco Valente por 7-5 y 6-3 en la final.

PUBLICIDAD

Estévez, primer preclasificado, conquistó así su segundo título profesional en el circuito World Tennis Tour, después de ganar el M15 de La Plata en marzo. Había comenzado la temporada en el puesto 474 del ranking ATP y llegó a Roldán ubicado en el 357° lugar. Además, con este resultado se aseguró el segundo puesto de la Beca Galperin al Mérito, detrás del correntino Carlos Zárate.

El torneo fue organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) junto con Schwank y el entrenador local Cristian Amsler. El cuadro principal reunió a 32 jugadores, 28 de ellos argentinos. Esta semana continúa la gira nacional con el M15 de Olavarría, el undécimo certamen de esta categoría que se disputa en el país durante la temporada.

PUBLICIDAD

Juan Estévez (derecha), ganador del torneo, junto a Rocco Valente, su adversario en la final (Crédito: M15 de Roldán)