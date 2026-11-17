El dólar anota una suba de 6,7% en 2026. (Foto: Reuters)

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El monto operado en el mercado de cambios fue bajo este martes, por unos USD 361,4 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó solo un peso, a $1.552, nuevamente un máximo nominal, en una plaza que siguió de cerca la evolución del dólar en Brasil.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 8,50 pesos, muy lejos del saldo neutro registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El dólar mayorista anota una suba de 18 pesos o 1,2% en lo que va de noviembre, a la vez que en el transcurso de 2026 acumula un modesto incremento de 97 pesos o 6,7%, mientras que la inflación acumulada hasta octubre fue de 26,3 por ciento.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.972,96 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 420,96 pesos o 27,1% de ese límite teórico para la devaluación del peso.

En Brasil, el dólar operaba con baja de un centavo, a 5,78 reales, tras un máximo intradiario en los 5,80 reales, su nivel más alto desde abril de 2025. Dada la estrecha relación comercial entre la Argentina y el gigante sudamericano, la estabilización del real contribuye también a un comportamiento estable del peso argentino.

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“La depreciación de real brasileño -en medio de especulaciones sobre cambios en el programa económico para la nueva etapa de Lula- viene despertando una creciente preocupación, ya que dicho movimiento no resultaría positivo para la economía de Argentina. Así es que el dólar mayorista vuelve a deslizarse, ahora ligeramente por encima de los $1.550, a un ritmo gradual que reconoce el contexto, con un BCRA que sigue aspirando a comprar divisas y posiblemente relajando un poco la política monetaria, aprovechando la estacional mayor demanda de dinero”, definió el economista Gustavo Ber.

“A pesar de ello, no abandonaría su cautelosa postura, ya su objetivo es evitar sobresaltos cambiarios y en la inflación, y además se anticipa que dicha mayor necesidad de pesos rápidamente se revierte en los primeros meses de año”, agregó el titular del Estudio Ber.

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El dólar al público se mantuvo estable a $1.575 para la venta, según la referencia del Banco Nación, mientras que el dólar blue sumó cinco pesos o 0,3%, a $1.605 para la venta, también en nuevo máximo nominal.

Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, destacó que “en el frente regulatorio y de inversiones, se destaca la polémica generada por el Decreto 1366/2026 mediante el cual el Gobierno eliminó el requisito de mayoría accionaria local y habilitó a empresas extranjeras radicadas en el país para competir como proveedoras locales dentro del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) una medida que busca agilizar la llegada de capitales y cadenas de suministro para grandes proyectos energéticos y mineros aunque despierta reclamos de las pymes industriales por la mayor competencia”.

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“Si el mercado pondera favorablemente la flexibilización normativa del RIGI para acelerar el ingreso de divisas por inversión extranjera directa y los resultados de Nvidia al cierre logran estabilizar el apetito por riesgo emergente, las cotizaciones financieras buscarán contener la presión alcista intentando ‘testear’ los soportes inmediatos situados en la franja de los $1.535 a $1.548 pesos por dólar”, sumó Torres, en el caso del dólar MEP.

En ese sentido, en el segmento bursátil el “contado con liquidación” operaba con baja próxima a dos pesos, a $1.688, con una brecha de 136 pesos o un 8,8% respecto del dólar mayorista.

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Max Capital indicó que “los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares (al 12 de noviembre) muestran una caída de USD 40 millones, hasta USD 42.899 millones. Por su parte, los depósitos del Tesoro en dólares en el BCRA aumentaron algo más de USD 300 millones el 12 de noviembre, frente a una caída similar de los depósitos en pesos, lo que sugiere una compra de divisas al Banco Central”.