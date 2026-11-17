El abogado explicó que los presentó “a derecho”, cuestionó que exista un delito y sostuvo que la prioridad de ambos son los hijos (La mañana de Lape - América)

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La difusión de los videos grabados en “La casa de los sueños”, en Nordelta, volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre Wanda Nara, Martín Migueles, la China Suárez y Mauro Icardi. En medio de las denuncias cruzadas por amenazas a partir de esas imágenes, el abogado Diego Storto confirmó que representa a Wanda y a Migueles, explicó por qué decidió presentarlos “a derecho” y cuestionó que, con los elementos conocidos hasta el momento, exista un delito.

Además, el letrado se refirió a la denuncia realizada por la actriz contra la conductora y sostuvo que la Justicia deberá analizar el material completo.

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En diálogo con La mañana de Lape (América), el abogado habló sobre su decisión de representar a la pareja, pese a que todavía no fueron convocados formalmente ante la Justicia. “Los pongo a derecho para decir: mediáticamente fue un tema que se habló, acá están; si tiene que hablar, decir algo, señor fiscal, viven acá, están acá, los represento yo y veremos de qué se trata”, explicó. “Capaz que el fiscal entiende que con los elementos aportados por el denunciante no hay delito, que es lo que creemos”, afirmó. Cuando le preguntaron cuál era su interpretación, respondió: “No hay delito para mí”.

El abogado también buscó dejar en claro cuál es la postura de sus representados. “Quiero transmitir un mensaje: que no es la idea, ni de Migueles ni de Wanda, iniciar una guerra jurídica”, señaló. “Acá lo primero son los chicos, claramente. Una vez que se vulnera a los niños, creo que después todo lo demás, los grandes, los problemas los arreglan”, sostuvo. Y agregó: “Cuando ya se meten con un niño, me parece que es donde un poco te empiezan a doler las cosas”.

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El letrado se refirió a la situación actual luego de divulgarse el video de la discusión entre la empresaria y la actriz

Storto negó que la intervención de Wanda y Migueles estuviera vinculada con una búsqueda de exposición pública. “No hay una cuestión de cartel, de estrellato, de nada”, afirmó. “Activaron el protocolo, no una denuncia penal”, aclaró. Y sumó: “Wanda es patrocinada civilmente por la doctora Ana Rosenfeld, a la que yo me voy a sumar penalmente. Pero penalmente nunca denunciaron, siempre activaron protocolos cuando Icardi violó o vulneró alguna orden civil emanada de un juez con relación a los nenes”.

Consultado por la salida del abogado penalista Yamil Castro Bianchi, respondió: “La verdad, no tengo ese dato. No sabía ni que el doctor Castro Bianchi era el abogado de Wanda”. Después continuó: “Hablé con ellos, hablé con la doctora Rosenfeld y claramente ya los pusimos a derecho”.

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El letrado expresó su deseo de que el caso no derivara en una nueva escalada judicial. “Esperemos que esto quede solamente en una denuncia”, afirmó. “Primero están los nenes, segundo están los nenes, tercero están los nenes y cuarto están los nenes”, reiteró.

“Activaron el protocolo, no una denuncia penal”, aclaró Storto sobre el accionar de Wanda (Instagram)

Más adelante, los periodistas le pidieron que analizara los videos en los que Migueles discutía con Icardi. Ante la consulta sobre si esas frases constituían amenazas, Storto pidió revisar el material completo y escuchar a los policías que estaban presentes. “Yo te podría decir que no hay un delito, hay una constitución o un encadenamiento de frases que van correlativamente una a otra”, explicó.

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“No perdamos de vista el eje”, pidió. En ese punto, se refirió a la declaración de la menor y afirmó que, según su interpretación, la niña había contado que su padre la había zamarreado o tomado del pelo. Además, mencionó que Francesca había llamado y escrito a Martín Migueles como segunda opción. “Eso genera un vínculo. Si la nena llama y está pidiendo ayuda, lo que importa es que está pidiendo ayuda”, destacó.

El letrado sostuvo que ambos quedaron a disposición de la Justicia y remarcó que no buscan iniciar una guerra jurídica (La mañana de Lape - América)

Durante la entrevista también se reprodujo un fragmento en el que se escuchaba a Wanda dirigirse a la China con insultos y dichos violentos que fueron difundidos la semana pasada. Consultado sobre la frase “yo te mato a palos”, Storto explicó que la interpretación dependía del contexto.

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“La jurisprudencia está totalmente dividida”, afirmó. “No hay nada que diga ‘te voy a cagar a palos si no hacés esto’. Eso sería amenaza coactiva, es amenaza agravada”, agregó. “Si el fiscal va a imputar por esto, por esta denuncia a Wanda Nara, que perite esos videos”, sostuvo.

Y sobre el final de su testimonio enfatizó en el cuidado de los niños: “Yo a mi hijo no le grito, no le digo nada. Tengo otras maneras de poner límites, pero jamás zamarrearlo de los pelos”, expresó. Y concluyó: “Ni a Wanda le hace falta protagonismo, ni a Migueles le hace falta protagonismo. Lo único que hace falta es que la criatura esté bien”.

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