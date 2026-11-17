La conductora confirmó que Tinelli la llamó y que ambos mantienen reuniones por una eventual vuelta del Bailando

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Moria Casán confirmó que mantiene reuniones con Marcelo Tinelli por un posible regreso del Bailando, mientras Telefe prepara una adaptación de Dancing with the Stars con Santiago del Moro para 2027.

El futuro de los certámenes de baile volvió a quedar en el centro de la televisión argentina. El anuncio de Bailando con las estrellas, el proyecto que Del Moro llevará adelante en Telefe, abrió especulaciones sobre una competencia directa con el formato que durante años tuvo a Tinelli como conductor y a Casán como una de sus jurados más identificadas.

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En una nota con Puro Show, Moria rechazó que la llegada del nuevo ciclo pueda interpretarse como una provocación hacia el conductor. “¿Por qué tendría que ser una mojada de oreja a Tinelli?”, respondió cuando el cronista le planteó que Marcelo hace tiempo busca volver a producir un formato de baile.

Moria Casán habló con Puro Show sobre el nuevo certamen de baile de Telefe y el futuro de Marcelo Tinelli

La conductora sostuvo que la aparición de una competencia similar no debe leerse necesariamente como un conflicto. “Tal vez no es que no pueda, tal vez no se den las condiciones”, planteó sobre el presente de Tinelli y las dificultades para concretar un nuevo proyecto televisivo.

Luego, cuestionó la idea de que el desembarco de Bailando con las estrellas implique una afrenta hacia quien condujo Bailando por un sueño en distintas etapas. “Es envidia, mirá si a un número uno se le va a mojar la oreja. No, mi amor, sigan succionando”, lanzó Casán durante el intercambio con su habitual lengua karateka.

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Sus declaraciones se produjeron después de que se conociera que Santiago del Moro estará al frente de la versión local de Dancing with the Stars, un formato internacional en el que celebridades compiten junto a bailarines profesionales. El conductor confirmó que el proyecto está en preparación para 2027, aunque aclaró que todavía no se definieron quiénes serán de la partida.

Marcelo Tinelli compartió el video de la entrevista y agradeció las palabras de Moria Casán

“Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas”, había explicado Del Moro al referirse al estado de la producción. También señaló que la intención es convocar a figuras con aptitudes para sostener la exigencia de una competencia de baile.

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La entrevista dejó además un dato concreto sobre el posible retorno de Bailando por un sueño. Consultada sobre si aceptaría volver al jurado en caso de que Tinelli la convocara, Moria respondió que le gustaría integrar el programa. “Me encantaría estar porque soy jurado histórico”, aseguró la diva y reveló qué le dijo el conductor en el rpimer llamado para convocarla: “Moria, te quiero, te quiero, te quiero”.

Marcelo Tinelli presentador de televisión y productor, creador de 'Bailando por un sueño'

“Él me llamó, tenemos reuniones”, confirmó Casán, que puso algunos reparos a su participación: “Me encanta que me convoquen, pero no creo que pueda hacerlo. ¿Cómo hago, chicos?”, expresó, haciendo referencia a sus múltiples ocupaciones.

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Cuando el cronista le preguntó si con sus palabras estaba confirmando un nuevo Bailando encabezado por Marcelo, Casán fue prudente. “En principio, él está con todas las ganas”, afirmó.

Ante una nueva repregunta, agregó que el conductor “está en producción”. De esa manera, no dio precisiones sobre canal, fecha ni formato definitivo, pero sí ratificó que Tinelli trabaja en la posibilidad de regresar al género que fue central en su carrera televisiva.

Moria Casán fue una de las jurados más reconocidas de las distintas ediciones del Bailando de Tinelli

Días antes, el propio Tinelli había hablado de su deseo de retomar el programa y mencionó a Casán como una figura asociada de manera directa al formato. “Siempre me imagino el Bailando y la veo a Moria”, expresó al analizar cómo imagina una eventual nueva etapa.

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Tras la repercusión de la nota de Puro Show, Tinelli subió el video a sus redes sociales y agradeció las palabras de Moria. Así, el mensaje de respaldo de la jurado sumó un nuevo capítulo a la expectativa por dos competencias de baile que podrían convivir en la programación de 2027.