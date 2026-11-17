El IDAEH inspeccionará el estadio Doroteo Guamuch Flores para determinar si las obras de remodelación alteraron el patrimonio cultural. (Redes Sociales)

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El Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) inspeccionará el estadio DoroteoGuamuch Flores para establecer si los trabajos de remodelación alteraron un inmueble que integra el patrimonio cultural de Guatemala.

La revisión también determinará qué autorizaciones siguen vigentes para las intervenciones iniciadas por Bremar, S. A., y para las que proyecta ejecutar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

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La institución deberá comparar el estado actual del estadio con las obras aprobadas por la Comisión General de Patrimonio Cultural y Natural. Si detecta intervenciones sin autorización, abrirá un procedimiento administrativo con asesoría jurídica para definir las medidas correspondientes.

El examen fue requerido durante una citación del Congreso celebrada el lunes 16 de noviembre. El Instituto de Antropología e Historia deberá presentar el 20 de noviembre un informe específico sobre el estadio, mientras que para el 26 de noviembre tendrá que entregar los resultados de la revisión de las obras en la Ciudad Deportiva y el Palacio de los Deportes.

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Tres hombres revisan documentos durante una sesión de trabajo junto a la bandera de Guatemala. (Congreso de la Repúbica de Guatemala)

Las autorizaciones para intervenir recintos patrimoniales

El Instituto de Antropología e Historia es la entidad técnica encargada de autorizar, normar y supervisar intervenciones, remodelaciones, restauraciones y construcciones en los bienes culturales e inmuebles que forman parte del patrimonio nacional. Esa competencia alcanza a los recintos de la Ciudad Deportiva y al Palacio de los Deportes.

Erick Ortiz, director técnico en funciones del Instituto de Antropología e Historia, informó que existen dos intervenciones autorizadas en el estadio: la sustitución de una malla galvanizada tipo reja europea como parte del mantenimiento de las instalaciones y el reemplazo de los asientos de las butacas del graderío.

Ortiz indicó que algunos permisos ya fueron aprobados y otros continúan en trámite. La inspección buscará precisar si las tareas efectuadas se ajustaron a esas autorizaciones o si hubo cambios que requirieran permisos adicionales.

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El diputado José Chic, subjefe del bloque VOS, convocó a Ortiz y a Rony Chávez, subjefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes. La reunión se centró en los permisos para el remozamiento de las áreas que integran la Ciudad Deportiva.

El legislador cuestionó que no se hubiera autorizado un proyecto al PNUD, aunque durante el año anterior sí se aprobaron intervenciones para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, y el Comité Olímpico Guatemalteco, COG. También pidió aclarar el alcance de los trabajos previstos tanto en el estadio como en el Palacio de los Deportes.

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Chic presentó un video con imágenes de zonas deterioradas y solicitó verificar las labores de pintura en los muros exteriores y en los espacios internos del estadio. Su pedido incluyó una revisión de la participación del PNUD en las obras de ambos recintos.

El diputado sostuvo que las contrataciones vinculadas al remozamiento podrían haber provocado daños al patrimonio cultural. Además, mencionó posibles delitos de destrucción y depredación del patrimonio, cuya eventual determinación corresponde a las autoridades competentes.

Los fondos destinados al remozamiento

Bremar, la primera empresa que comenzó los trabajos en el estadio, recibió Q 10 millones. Tres años después, se asignaron Q 63 millones al PNUD para continuar el proceso de remozamiento.

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Dentro de esa asignación figura un pago de Q 8 millones por la administración de fondos públicos. La inspección del Instituto de Antropología e Historia deberá establecer qué trabajos fueron realizados, bajo qué autorizaciones y en qué condiciones se encuentran actualmente las instalaciones.

La revisión no se limitará al estadio nacional. El organismo también deberá evaluar las intervenciones ejecutadas en la Ciudad Deportiva y el Palacio de los Deportes, dos espacios incluidos en el patrimonio cultural del país.

Durante la citación, Chic aludió a acciones efectuadas por el Ministerio Público en instalaciones de la CDAG y el COG por indicios de manejo irregular de fondos, expedientes de corrupción y otros hechos pendientes de esclarecimiento. El legislador también cuestionó que representantes del COG permanezcan en el Palacio de los Deportes pese a que esa organización tiene su sede en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

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